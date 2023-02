Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Giro555-actie levert bijna 89 miljoen op, Karsu werd het gezicht van ramp: ‘Houdt iemand het droog?’

„Een klein landje met een groot hart”, sprak Sinan Can over de Nederlanders die gisteravond geld doneerden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Tijdens de landelijke Giro555-actiedag werd namelijk een bedrag van bijna 89 miljoen euro opgehaald. En zangeres Karsu gooide wederom hoge ogen en werd de afgelopen dagen het gezicht van de aardbevingsramp.

Gisteravond was op menig radio- en televisiezender de landelijke actiedag te volgen. En daar werden miljoenen euro’s bij elkaar verzameld. Het kabinet deed daar nog eens 10 miljoen euro bovenop. Het geld is bedoeld om aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië te helpen. Met het opgehaalde bedrag voorzien de hulporganisaties duizenden mensen van eten, onderdak en medische zorg.

Sinan Can over inzamelactie: ‘Klein landje, groot hard’

De impact van de aardbeving leeft ook onder de Nederlandse bevolking. Zo trekken veel Turks/Syrische-Nederlandse inwoners aan de bel en maakte gisteravond ook menig BN’er zich hard voor de zaak. En door het hele land vonden allerlei acties plaats, van kleine initiatieven tot grote inzamelacties.



Op werk, op tv, op social media, in de raad… Enorm dankbaar voor alle steun lieve mensen! Ik ben erg trots op mijn Nederland ❤️#Giro555 pic.twitter.com/2hwEeHBntY — Süleyman Koyuncu (@suleymankoyuncu) February 15, 2023



Ontroerend. Zoals Sinan Can zei: "klein land met een groot hart" 💝 #Giro555 pic.twitter.com/3dAqdSLZic — Ercan Büyükçifçi (@ErcanBuyukcifci) February 15, 2023

Op NPO1 werd de grote live-uitzending van de inzamelingsactie uitgezonden. Maar verschillende media besteedden aandacht aan de Giro555-actie. Zangeres Karsu en journalist Sinan Can, beiden met Turkse roots, maakten veel indruk. Aan tafel in de speciale uitzending, onder leiding van presentatoren Jeroen Pauw en Eva Jinek, deden zij, en meer bekende gezichten, hun verhaal.

Zangeres Karsu gezicht van de aardbevingsramp

Karsu is inmiddels bestempeld als het gezicht van de aardbeving. Met eerdere optredens maakte ze al veel indruk, maar ook gisteravond raakte zij kijkers wederom. De zangeres kreeg tijdens de uitzending beelden te zien van haar geboortestad Karsu, waar zij haar naam aan dankt. Maar als de beelden vertoond worden, besluit ze niet te kijken. De zangeres verloor zestien familieleden door de aardbeving.

Uiteindelijk volgt daar van de zangeres een muzikaal eerbetoon aan alle slachtoffers. Ze zingt in het Turks een emotioneel lied. Het optreden en de kwetsbaarheid van de zangeres maken diepe indruk op het kijkerspubliek.

Giro555 voor slachtoffers Turkije en Syrië

Overigens blijft Giro555 open voor donaties. Vorige week maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. De ramp heeft tienduizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg en honderdduizenden mensen hebben hulp nodig.



Wauw en dan nog met alle kracht zo mooi zingen, komt echt binnen! #Giro555 #Karsu https://t.co/LXGxyPoZly — Malou (@maloumaas) February 15, 2023



In het lied van @KarsuDonmez zit alles. Rouw, bezinning, hoop en liefde. 'Waar ben je nu' #Giro555 # — Fouad Sidali (@Fou3adSidali) February 15, 2023



"Ik ga niet kijken."#Karsu Dönmez is 'n Turkse Nederlander die de afgelopen dagen 't gezicht is geworden van de aardbevingsramp.

16 familieleden verloren en tóch op adrenaline doorgaan. Tranen, maar ook strijdlustig!

Respect voor die vrouw.

En haar lied ontroert me😢 #Giro555 pic.twitter.com/M7BngHtT67 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) February 15, 2023



Lieve @KarsuDonmez , jij zegt dat Nederland jou kracht geeft. Ik wou dat ik naast dat, ook wat van je pijn en verdriet kan wegnemen. 😥 Je optreden raakte me in elke vezel. Dikke knuffel. ❤️ #karsuDonmez #Giro555 pic.twitter.com/AlxXBDvz0Y — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) February 16, 2023



Houdt iemand het droog nu bij het lied van #Karsu ?#Giro555 — Miss Little Bean, Nationaal Coördinator Boontjes (@EllenBoontje1) February 15, 2023

