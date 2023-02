Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toeristen naar Amsterdamse tattooshop voor ‘spontane’ tatoeage uit automaat

Zou jij het durven? Een draai aan een knop en daarna volgt er een willekeurige tatoeage. In Amsterdam kan het bij een tattooshop. En wat blijkt? De verrassingstattoo is razend populair. Voornamelijk onder toeristen.

Niet iedereen denkt even makkelijk over het zetten van een tatoeage. Integendeel, sommigen moeten over het tatoeëren van een inktplaatje toch best even nadenken. Maar in Amsterdam vinden sommige waaghalzen het interessant om dit aan het lot over te laten.

Amsterdamse tattooshop bedenkt spontane tatoeage

In de hoofdstad kunnen klanten van Ink With Bubbles namelijk een ‘gokje wagen’. In twee kauwgomautomaten zitten allerlei tekeningen van willekeurige tattoos. Op sociale media-platform TikTok werd deze creatieve optie voor het zetten van een tattoo gedeeld en inmiddels zijn de spontane plaatjes in trek.

Eigenaar Sarah Bargstani vertelde tegen Het Parool en NH Nieuws dat het idee anderhalf jaar geleden ontstond. Een ‘out of the box’-idee, legt de eigenaar uit. Het gaat om kleine tatoeages die voornamelijke jonge toeristen blijken te zetten. Als ‘herinnering’ aan hun vakantie in Amsterdam. En mede door de kracht en snelheid van social media, blijkt menig toerist geïnteresseerd.

Vooral toeristen willen tattoo uit kauwgomballenautomaat

De verrassing-tattoo blijkt een succes. Het idee is dat geïnteresseerden drie keer aan de automaat draaien. Uit deze tatoeage-ontwerpen kiest iemand dan een favoriet. Het gaat bijvoorbeeld om plaatjes van een hartje, dieren, een zon of bloemetjes. Waarvan een exemplaar meestal binnen twintig minuten gezet is. Zo sta je als klant binnen de kortste keren weer buiten met een spontane tatoeage. Kostenplaatje? Zo’n zeventig euro.

Overigens is de tattooshop flexibel in de keuze voor een plaatje. Volgens Bargstani draaien klanten regelmatig meerdere keren aan de automaat. De bedenker van de spontane tattoo wil het idee wellicht uitbreiden. Met grotere automaten en meer tatoeages. Maar het daadwerkelijk zetten daarvan, vergt natuurlijk nog meer lef.