Vandaag Inside-heren maken gehakt van Jinek: ‘Ze heeft het opgegeven’

Gisteravond schoof ‘high-class gigolo’ James aan bij Jinek. Zijn komst zorgde voor flink wat tumult op sociale media. Later op de avond lieten ook de heren van Vandaag Inside hun ongezouten mening over de bijzondere tafelgast horen.

Dat de gigolo aan de Jinek-tafel zat, heeft te maken met een actie van tijdschrift LINDA. Zij verloten betaalde seks onder hun lezers.

René van der Gijp over Jinek: ‘Programma duurt te lang’

Presentator Genee vraagt aan René van der Gijp of hij naar Jinek heeft gekeken. Die steekt meteen van wal. „Ik moet je eerlijk zeggen, dit was de eerste keer dat ik zat te kijken en dacht: ze heeft het gewoon opgegeven.” De analist heeft ook zijn vermoedens hoe het er achter de schermen van de talkshow aan toe gaat. „Ze heeft, net als wat wij vaak genoeg hebben gehad, van die gesprekken met de directie die nergens toe leiden. Wij hebben het ook vaak genoeg gehad over de lengte van het programma. Dat heeft zij natuurlijk ook. Het programma duurt gewoon te lang, ook voor haar. Ze zegt nu gewoon: ‘Zet aan tafel, maakt mij geen flikker uit. Ik praat er gewoon mee.’”

Van der Gijp blikt terug op de uitzending. „Er zat een gigolo aan tafel. Als je als vrouw op de bank zit en je hebt niets te doen, dan bel je zo’n gigolo en laat je je uit elkaar trekken. Maar hij zei: ‘Nee, dat doe ik niet. Het is vooral praten’”, vertelt de analist lachend. „Ik zweer het je: het was een gesprek van twintig minuten dat werkelijk nergens over ging. Wat jij (Genee, red.) net zei, eigenlijk had Jinek na een kwartier moeten zeggen: wat zit ik hier te doen? Ik heb een kind thuis.” Het is niet de eerste keer dat de mannen uithalen naar Jinek. Eerder noemde Johan Derksen de presentatrice nog een „onbetrouwbaar loeder”.

Vandaag Inside over de gigolo

Genee vindt het behoorlijk komisch dat de gigolo steeds over ‘praten’ had. „Op een gegeven moment gaf hij een tip hoe je het seksleven leuk kan krijgen: praten. Toen zei de man aan de overkant van de tafel: vind ik een goede tip.” Ook Derksen denkt er het zijne van. „Iedere vrouw die zo’n man uitnodigt wil neuken en helemaal niet praten. Dat kan de buurman ook.”

Gisteravond werd bekend dat Humberto Tan vanavond de presentatie van Jinek gaat overnemen. Genee realiseert zich dat hij in zijn schoenen had kunnen staan. „Als er een fusie was geweest, dan had ik het mogen presenteren. Dan had ik gezegd: wat zitten wij hier nou met zijn allen te doen?”

Van der Gijp denkt dat het Jinek simpelweg niets meer kan schelen. „Die heeft met de directie gesproken en dacht: doe maar. Nog een paar weken. Ik doe overal mee. Zet maar neer aan tafel. Het maakt mij niet meer uit.” Derksen vindt dat onbegrijpelijk. „Zij was zo’n kijkcijferkanon. Ze was echt goed in haar vak. Dat ze zich zo makkelijk erbij neerligt.”

Volgens Genee heeft dat allemaal met de lengte van de talkshow te maken. Derksen: „Dat begrijp ik ook wel, gezien hoe hoog zij op de loonlijst staat. Dan moet ze een paar blokken hebben, want dat moet terugverdiend worden.”

‘Moet steeds gekker’

De VI-heren vonden de andere onderwerpen in Jinek overigens ook he-le-maal niets. Zo haakte Derksen af bij het item over een gender reveal en liggen ze dubbel om Roelof Hemmen die orgasmeweetjes opdreunt. „Dat is een serieuze man die het journaal heeft gepresenteerd.” Derksen concludeert: „Ze willen kijkcijfers, het moet steeds gekker.”

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken