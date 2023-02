Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers nu wél onder de indruk van De Slimste Mens-kandidaten: ‘Eindelijk het niveau omhoog’

Er is dit seizoen heel wat gemopperd over het niveau van de kandidaten van De Slimste Mens. Maar het tij is – voor nu althans – gekeerd. Kijkers zijn verrassend enthousiast over het drietal dat gisteravond de hersenen liet kraken. Vooral de Vlaamse televisiepersoonlijkheid Erik van Looy valt goed in de smaak.

De Slimste Mens-kandidaten kregen dit seizoen bakken kritiek over zich heen. Kijkers waren bikkelhard en noemden het niveau ‘tenenkrommend slecht’. Meester Jesper was een van de kandidaten over wie kijkers niet mals waren. Aan Metro legde hij uit dat je op De Slimste Mens-stoel veel druk voelt en dat het „makkelijk is om dingen van de zijlijn te roepen”.

Ook jurylid Maarten van Rossem liet al eens duidelijk merken teleurgesteld te zijn. „Treurig dat jullie dit niet wisten”, zei hij streng. Tegen het AD gaf hij een verklaring voor de onkunde van de kandidaten: „Een gebrek aan kennis van onze vaderlandse geschiedenis.” Later pleitte hij in Renze op Zondag voor geschiedenis als verplicht vak op middelbare school, onder andere omdat hij bij De Slimste Mens jonge kandidaten met weinig algemene kennis voorbij ziet komen.

Kijkers onder de indruk van De Slimste Mens-kandidaten

In de aflevering van gisteravond strijdt presentator Van Looy met journalisten Haroon Ali en Annefleur Schipper om een plekje in de volgende ronde. Ali is alweer de een-na-laatste nieuwe uitdager van dit seizoen. Een dreamteam, vinden kijkers. Waar het niveau van de kandidaten eerder dit seizoen nog zonder pardon de grond in werd geboord, zijn ze nu juist erg te spreken over de kennis van het drietal. „Dit was een van de eerste afleveringen met drie slimme leuke kandidaten”, schrijft iemand.



Eindelijk het niveau omhoog #deslimstemens — Rudolph (@Rudolph35354779) February 1, 2023



Beste aflevering van het seizoen tot nog toe met een zeer goede en spannende finale! #deslimstemens — Jeroen Bartels (@JBartels96) February 1, 2023



Eindelijk een beetje niveau vanavond, vinden jullie niet#deslimstemens — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) February 1, 2023

Het is uiteindelijk Schipper die het veld moet ruimen. En dat vinden veel kijkers jammer. Ze wordt onder andere een ‘leuke en slimme’ kandidaat genoemd. Veel mensen zetten hun vraagtekens bij de verspreiding van de kandidaten. Zij vermoeden dat Schipper de kandidaten van de eerste weken op haar sloffen had verslagen. „Wel jammer dat de verschillende kennisniveaus van de kandidaten niet beter verdeeld waren dit seizoen. Nu zitten er drie slimmeriken tegen elkaar en zijn er veel slechtere kandidaten verder gekomen.”



Oo wat ontzettend jammer dat Annefleur eruit ligt. Dat zij meer weet dan de meeste mensen die nu in de top-vijf zitten is wel een feit. Waarom worden de kandidaten niet wat beter verspreid over het seizoen? #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) February 1, 2023



Ik heb het zuur van het feit dat Anne Fleur er uit is. Zij had als ze in het begin was ingestroomd makkelijk 10 afleveringen overleefd tegen al die dombo’s. #deslimstemens — Johannes (@Madboy1968) February 1, 2023

Vooral Erik van Looy geliefd

Vooral Van Looy doet het goed bij de kijkers. „Scherp, geestig, welbespraakt, verademing”, klinkt er vol lof. Hij wordt zelfs genoemd als mogelijke opvolger van Van Rossem. Van Looy neemt al negentien jaar de presentatie van de Belgische versie van De Slimste Mens op zich, maar is zo dol op de quizshow dat hij zich kandidaat stelde voor de Nederlandse variant. Het ontbreekt hem duidelijk niet aan fanatisme, want gisteren verscheen hij in de uitzending met een stevig vastgeplakt wit ooglapje op zijn linkeroog. Een gescheurd netvlies bleek de oorzaak te zijn.

In de uitzending van gisteravond krijgt Van Looy de lachers op zijn hand als hij grapt hoe hij zijn netvlies heeft gescheurd. Eerder in de aflevering vertelt Van Rossem dat hij vroeger in zijn Deux Chevaux „een klein beetje van de hardrijderij” was. Van Looy even later: „Mijn netvlies is gescheurd omdat ik geweldig schrok toen ik bijna werd aangereden door een oude Hollandse meneer in een Deux Chevaux.”



Erik van Looy maakt #deslimstemens zoooveel leuker! — Marian Eekels (@MarianEekels) February 1, 2023



Ik had het gewoon even nodig, Erik icm een zeer opgewekte Maarten van Rossum. In tijden niet zo gelachen om een programma. De sfeer is zo goed in die studio, ik ga daar wel lekker op merk ik. Fijn groepje mensen dit. #deslimstemens #deslimste — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) February 1, 2023

Je kunt De Slimste Mens terugkijken viaNPO Start.