Romantiek ver te zoeken bij Married at First Sight-koppel: ‘Zoen op de wang bij jawoord was raar’

Trouwen met een volslagen vreemde: het blijft een risico. Soms gaat het goed, vaak niet. Het beruchte koppel Martijn en Nicole heeft inmiddels officieel de handdoek in de ring gegooid, maar er zijn nog steeds een paar bedenkelijke matches in Married at First Sight. Zo is de romantiek bij Paula en Remco héél ver te zoeken.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. Paula (48) en Remco (49) waren een van de laatste kandidaten die dit seizoen in het huwelijksbootje stapten.

Paula in Married at First Sight: ‘Voel geen aantrekkingskracht’

In de aflevering van gisteravond zien we dat het vuur bij Paula en Remco op de eerste dag van hun huwelijksreis nog zeker niet in de pan is geslagen. Expert Patrick gaat met de twee in gesprek om te kijken wat er misgaat. „Laat ik meteen heel eerlijk zijn”, begint hij. „Bij jullie spat het er niet vanaf.” Dat erkent Paula. „Nee, helaas.” Patrick: „Ik denk dat jullie dat ook weten. Wat ik ook merk is dat jullie allebei een heel hoog commitment hebben naar het experiment. Maar er mag wel meer vuur zijn.” Paula geeft aan dat ze merkt dat Remco toenadering zoekt. „Maar ik heb die aantrekkingskracht niet”, geeft ze toe. „Dus dan doe je wel een stap terug. Het is gewoon heel jammer dat het vuur er niet inzit van mij naar hem toe.”

Remco zegt toewijding bij Paula te missen. „Misschien zend jij het en ontvang ik het verkeerd, maar dat is wel zoals ik het voel.” Volgens hem ging het al fout bij de kus bij het jawoord. „Toen dacht ik al: huh, dit is raar. Er zijn vier experts die mij helemaal binnenstebuiten hebben gekeerd. En dan staat er bij jawoord een vrouw tegenover mij die me een zoen op de wang geeft. Ik had een vrouw verwacht die all-in zou gaan.”

Paula geeft tekst en uitleg. „Je staat natuurlijk behoorlijk stijf van de stress. Dan staat er een vreemde man. Ik had zoiets van: wat moet ik nu doen? Op de mond kussen of ernaast, wat wil jij? Ik wist niet goed wat ik moest doen op dat moment. Dus dan ga ik voor veilig, want ik ken jou niet. Ik denk dat als ik je in een café was tegengekomen, ik je ook niet meteen op de mond zou kussen. Ik wil jou eerst leren kennen en weten wie jij bent, daarna gaan we verder kussen als dat zo is.” Expert Patrick probeert het koppel nog te helpen met een advies. „Je kent elkaar niet. Jij weet niet wat hij denkt, dus probeer ook over dit soort dingen te communiceren. Je zult met elkaar die ontdekkingstocht aan moeten gaan.”

Kijkers hebben geen vertrouwen in koppel

Komt het nog goed tussen Remco en Paula? Kijkers vrezen van niet. „Dat wordt niks”, klinkt er. Veel mensen vinden het prille echtpaar maar ongemakkelijk om te zien. „Alsof je naar een cursus ‘Hoe voer ik een stroef sollicitatiegesprek bij de ABN’ zit te kijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Patrick denkt koortsachtig over oplossingen na: -zal ik Martijn bellen voor Paula -zal ik Remco het boek " verleiden voor dummies " onder de tafel door geven -Of zal ik gewoon heel hard " 1 april " roepen 😉#mafs #mafsnl pic.twitter.com/0hlXXoWFIt — Starbuck (@starbuck68) February 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zette net het geluid harder bij een fragment van Remco en Paula. Bleek dat ze al die tijd stil waren. 🤷🏼‍♂️#mafs #mafsnl — Flint (@flintstoon) February 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom doet Paula mee met #mafsnl – Vreemde man die Remco brrrr

Waarom doet Paula mee met #mafsnl – Vreemde man die Remco brrrr

– Ik ken m niet, dus ik kus m niet op de mond. Doet ze ook niet als ze in de kroeg is. Joehoe, je hebt je aangemeld om te trouwen met een wildvreemde. Dat is het verschil. #MAFS — Maartje Voskuilen (@Maartje1704) February 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Patrick beseft dat Paula en Remco dichter bij elkaar brengen lastiger is dan soep met stokjes eten #mafs #mafsnl pic.twitter.com/xj3un1yZyH — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) February 1, 2023

Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.