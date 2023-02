Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sander Schimmelpenninck in Vandaag Inside: ‘Ongehoord Nederland wíl verboden worden’

Ongehoord Nederland (ON!) is weer eens veelbesproken deze week. NPO dreigt met een derde boete voor de omroep. Politici willen verder gaan dan alleen een geldsanctie. En ook de heren van talkshow Vandaag Inside vonden er gisteravond iets van. Zoals tafelgast Sander Schimmelpenninck.

Schrijver en tv-maker Schimmelpenninck was ook uitgenodigd om in Vandaag Inside te vertellen over zijn boekje Sander en de brug. Daarin beschrijft hij vijf plannen die moeten leiden tot een, volgens hem, eerlijker Nederland. Tijdelijke dienstplicht weer invoeren is zo’n plan, om de verschillende bevolkingsgroepen die nu mijlenver uit elkaar liggen wat meer samen te brengen. En wacht dacht je van deze: elke Nederlander moet op zijn of haar 25ste een ‘jubelton’ krijgen voor een mooie en dus eerlijke start. Eerder behandelde Schimmelpenninck op tv de financiële ongelijkheid in Nederland al in Sander en de kloof.



Weer veel kritiek op Ongehoord Nederland

Waar veel mensen – vooral een bepaalde groep Twitteraars – op los gingen, was het Vandaag Inside-gesprek over de mogelijke derde boete voor Ongehoord Nederland. De Ombudsman van de NPO heeft geconstateerd dat Ongehoord Nederland in het vorige seizoen in 22 van de 23 uitzendingen de journalistieke NPO-code heeft geschonden. De Ombudsman ziet „een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie. Enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten.”

Verschillende politici gaan nog verder. Zo hoopt Mohammed Mohandis van de PvdA dat de tv-licentie van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. Isa Westerveld (GroenLinks): „Als blijkt dat ON! zich opnieuw niet aan de wet houdt, keer op keer lak heeft aan kwaliteitseisen en verbetering weigert, dan horen ze niet thuis in ons publiek bekostigde mediabestel.” Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat de positie van Ongehoord Nederland in het publieke bestel onhoudbaar is geworden. Tweede Kamerleden van VVD en CDA sluiten zich bij de mening aan.

Ongehoord Nederland reageerde zelf natuurlijk ook op de mogelijke derde sanctie:



‘ON! had nooit toegelaten moeten worden’

Johan Derksen, die aan Metro dit jaar een uitgebreid interview gaf, trapte in Vandaag Inside over Ongehoord Nederland af. „Ze beginnen te provoceren en dat moeten ze niet doen. Maar ik heb er heel veel moeite mee om mensen met een afwijkende mening de mond te snoeren.” Sander Schimmelpenninck meteen: „Dat is geen afwijkende mening, het gaat om totaal andere feiten. Kom op zeg, het is onzin.” Derksen: „Je kunt dan ook naar een rechter gaan en dan zegt die rechter ‘rectificeer’. De politici die willen deugen en in koor roepen ‘ze moeten van de buis’. Dat vind ik persoonlijk wat overdreven.” Het stoort Derksen dat hij in de krant nooit leest wat nou al die onjuiste informatie van Ongehoord Nederland is.

Sander Schimmelpenninck is over Ongehoord Nederland strenger dan Johan Derksen: „Het is gewoon het mediakanaal van Forum voor Democratie.” Derksen weer: „Het is een verschrikking, dat ben ik met je eens. Maar dat moeten we Forum voor Democratie zo dadelijk ook wegblazen.” Schimmelpenninck: „Dat doen ze zelf al, dus dat is helemaal niet nodig. Ik denk niet dat je deze omroep had moeten toelaten.” Derksen hekelt de selectieve verontwaardiging over ON!. Dat is de tafelgast niet met hem eens: „Het is niet selectief. Het gaat om deze omroep en die verspreidt misinformatie.

Het is gewoon het mediakanaal van Forum voor Democratie

‘Ongehoord Nederland heeft dan alleen geen megafoon meer’

Johan Derksen daarop: „Nou, D66 schreeuwt moord en brand.” Schimmelpenninck: „Dit heeft niets te maken met D66. Dit vindt iedereen.” Lachend: „Alles bij Johan is de schuld van D66.” Over het eventuele verdwijnen van Ongehoord Nederland van de buis, zegt Schimmelpennick: „Daarmee wordt het niet de mond gesnoerd. Je krijgt alleen niet meer die megafoon. Je mag nog steeds roepen wat je wilt, alleen luistert er niemand meer.” Derksen tot slot: „Het is wat dom van Ongehoord Nederland. Als je twee keer geschoren wordt, dan moet je stilzitten en je tactisch opstellen.” Schimmelpennick: „Ze wíllen verboden worden.”

Vandaag Inside kun je terugkijkenvia Kijk.nl.