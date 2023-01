Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem haalt Slimste Mens-kandidaten neer: ‘Treurig dat jullie dit niet wisten’

Maarten van Rossem is niet te spreken over de kennis – of eerder het gebrek eraan – van De Slimste Mens-kandidaten. Gisteravond liet hij dat duidelijk merken aan de deelnemers, die hij een tik op de vingers gaf: „Treurig dat jullie dit niet wisten.”

Qua punten lag het dicht bij elkaar, dus misschien waren het de zenuwen. Maar als cabaretier Thijs van de Meeberg in de beslissende ronde een fragment te zien krijgt van de Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie, die te gast was bij Adriaan van Dis, is het duidelijk: dit worden geen puntjes binnenharken. Adriaan van Dis herkent hij nog wel, maar die ander? „Weet ik niet.”

Slimste Mens-kandidaten hebben geen idee bij fragment

Ook de andere kandidaten hebben geen idee. „Een religieus boek? Pas”, zegt acteur Guido Spek. En Quinty Misiedjan: „Komt uit de Verenigde Staten? Verenigd Koninkrijk? Pas!” Ook de anderen scoren maar weinig punten deze ronde.

Dan legt Philip Freriks iets meer uit over het fragment. „We zagen hier Salman Rushdie, de auteur van de Duivelsverzen, een controversiële roman uit 1988. Daarover werd een fatwa uitgesproken, waarbij werd gezegd dat Rushdie de doodstraf moest krijgen. Afgelopen augustus is er nog een aanslag op hem gepleegd.” Het lijkt erop dat de kandidaten nog steeds niet helemaal begrijpen waar het precies over gaat.

Maarten van Rossem: ‘Treurig dat jullie niet wisten wie het was’

Dan komt Maarten van Rossem aan het woord. „Zeg Maarten, hoe gaat het eigenlijk met Rushdie?”, vraagt Freriks. Hij wil meer weten over de auteur, die al ruim 30 jaar bedreigingen krijgt uit islamitische hoek vanwege zijn boeken. „Nou, niet zo best. Hij is zwaar beschadigd geraakt. Hij heeft een oog verloren. En hij kan met zijn linkerhand niks meer, die is uitgevallen. Ik weet niet hoe vaak hij wel niet gestoken is door degene die de aanval op hem uitvoerde.”

Dan richt zijn blik zich op de kandidaten. „Het is eigenlijk vrij treurig dat jullie helemaal niet wisten wie het was en waar het over ging.” De kandidaten horen het gebrom van Van Rossem als schoolkinderen die straf krijgen aan. Ze houden zich maar even gedeisd en dat lijkt het verstandigst. Eerder gaf het jurylid van het programma al een verklaring voor de ‘onkunde’ van de kandidaten.

Philip Freriks wil toch nog even over de kwestie Salman Rushdie doorpraten. „Sinds 1988 wordt die man al bedreigd, hè. En niet zo’n beetje ook.” Ja, knikt Maarten van Rossem. „En met dit effect”, wijst hij op de aanslag die het afgelopen jaar op de schrijver gepleegd werd tijdens een lezing in New York.

Bekijk de laatste aflevering van De Slimste Mens hier terug.