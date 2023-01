Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meester Jesper reageert op kritiek Slimste Mens: ‘Wagner vergeet ik nooit meer’

De deelnemers van het populaire programma De Slimste Mens kunnen de afgelopen tijd rekenen op een kritisch kijkerspubliek. Waarbij voornamelijk op het kennisniveau van de deelnemers gevuurd wordt. ‘Meester Jesper’ kreeg daar ook mee te maken en reageert nu via Metro op de kritiek.

De Slimste Mens-kijkers zijn dit seizoen niet mals over de deelnemers. Het zou volgens hen veelvuldig ontbreken aan algemene kennis en op Twitter werden er al velen gefileerd.

Deelname Meester Jesper aan Slimste Mens

Zo ook Meester Jesper, die onder die naam een bekende basisschoolleraar is op TikTok. Hij deelt op zijn social media-kanalen allerlei leertips en schetst grappige situaties in de klas. Metro sprak eerder met hem over zijn boek en vandaag besloten wij hem opnieuw te bellen om te vragen hoe hij zijn deelname heeft ervaren. Want hoe kijkt hij aan tegen de kritische reacties?

Meester Jesper nam het in de aflevering van De Slimste Mens op tegen actrice Anniek Pheifer en bioloog Matyas Bittenbinder. In de finale viel hij uiteindelijk af en bekritiseerden kijkers onder meer het feit dat hij componist Richard Wagner niet kende. Uit sommige reacties klonk dat Jesper, als leraar, toch meer had moeten weten.

Kritische reacties

Hoe Meester Jesper terugkijkt op zijn deelname? „Een hele leuke ervaring”, lacht hij. „Ik ben blij dat ik heb meegedaan, maar de teleurstelling overheerste wel dat ik eruit vloog. Ik had graag een paar afleveringen willen blijven.” De basisschoolleraar legt uit dat hij zenuwachtig was, maar er tijdens het spel steeds beter inkwam. „Anniek versloeg mij uiteindelijk met zeven seconden verschil en in de finale kreeg ik vragen die ik niet wist. Toen was het snel afgelopen.”

De docent is naar eigen zeggen „gek” van spelletjes en fanatiek. „Maar als je daar zit voel je druk. Er kijken veel mensen en ik ben natuurlijk leraar, waardoor er verwachtingen zijn. Dat was ik me wel bewust.” En toen Jesper afviel, werd inderdaad zijn beroep erbij gehaald door kritische kijkers. „Het is altijd makkelijk om dingen vanaf de zijlijn te roepen. Zelf ben ik van mening, dat zie ik ook in de klas, dat iedereen andere talenten en onderwerpen heeft waar die goed in is. Je krijgt over allerlei onderwerpen vragen. Sommige antwoorden ken je, andere niet. Het is maar net waar je verstand van hebt.”

‘Slechte leraar’

De TikTok-leraar benadrukt dat hij grotendeels leuke en positieve reacties kreeg en hij zich door het online commentaar niet snel van zijn stuk laat brengen. „Ik ben zelf natuurlijk actief op social media en ik ken het principe. Negatieve reacties horen erbij, daar leer je mee omgaan.” Over zijn eigen capaciteiten als leraar twijfelt hij niet. „Het feit dat ik wel of niet weet wie Wagner is, bepaalt niet of ik een goede of slechte leraar ben. Kom maar eens in de klas kijken, dan kun je het zien.”

Jurylid Maarten van Rossem kaartte recent aan dat het bij veel Slimste Mens-deelnemers ontbreekt aan geschiedkundige kennis. Is Meester Jesper het daarmee eens? „Tegenwoordig focussen we veel op vaardigheden in de klas. Wellicht dat er minder aandacht aan feiten en kennis besteed wordt. Dat zou kunnen.”

Wagner

Jesper zou „voor 100 procent” opnieuw meedoen aan de kennisquiz. „Ik zou graag revanche willen nemen.” Zijn klas heeft zijn televisieoptreden gezien en baalde behoorlijk dat hij eruit lag. „En wie Wagner is, dat vergeet ik nooit meer”, lacht hij.

Je kijkt de aflevering van De Slimste Mens met ‘Meester Jesper’ terug via NPO.