Maarten van Rossem pleit voor geschiedenis als verplicht vak op middelbare scholen

Bij vmbo wordt het vak geschiedenis amper meer gegeven op de middelbare school. En dat terwijl tv-programma’s zoals Het verhaal van Nederland en In de voetsporen van de jaren ’60 goed worden bekeken. Historicus Maarten van Rossem zou geschiedenis graag weer als verplicht vak terug willen zien op middelbare scholen.

Volgens de historicus missen jongeren tegenwoordig belangrijke aspecten uit de geschiedenis. Als presentator bij De Slimste Mens ziet Van Rossem jonge kandidaten met weinig algemene kennis voorbij komen. „Ik weet nog dat ze Van Uyl niet herkennen, maar ze blijken ook vaak niets te weten van de parlementaire democratie. Maar ze weten wel hoe de Kardashians in elkaar steken”, vertelt Van Rossem in Renze op Zondag.

Als het aan Van Rossem ligt, zouden middelbare scholieren toch zeker een basis van geschiedenis moeten meekrijgen in zowel de onder- als bovenbouw. „Je zult toch iets over Thorbecke moeten kunnen zeggen? En over de Nederlandse staat”, vindt Van Rossem. „Je zou ook kunnen uitleggen hoe een democratie moet functioneren. Die is namelijk compleet veranderd in de laatste 70 jaar. Het was eerst volledig religieus, maar dat is nu volledig in elkaar gestort. Dat heeft weer veel invloed op de huidige politieke stroming.”

In de helft van de profielen, die middelbare scholieren kunnen kiezen in de bovenbouw, zit geen geschiedenis meer (Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek). Dat vindt Van Rossem een zorgelijke ontwikkeling. Volgens hem kunnen veel leerlingen geïnspireerd worden door geschiedenislessen, zo lang ze maar op een interessante manier worden gegeven. „Ik had meneer De Jong. Dat deed hij fantastisch. Maar hij vond mij ook fantastisch, dat werkte ook mee.”

Stadswandeling door historische steden

Om meer geschiedenislessen te integreren in het middelbaar onderwijs, hoopt Van Rossem dat de profielen worden aangepast. „Dat ze in ieder geval de basis meekrijgen, is erg belangrijk. Er wordt altijd gezegd: geschiedenis, dat vinden die kinderen niet leuk. Maar dat ligt eraan hoe je het geeft. De kwaliteitsverschillen zijn erg groot.”

Zo zou je geschiedenis leuker kunnen maken door bijvoorbeeld historische programma’s in het lesmateriaal op te nemen zoals Het verhaal van Nederland. Maar ook een wandeling door een historische stad zoals Utrecht of Amsterdam ziet Van Rossem wel zitten. „Je kunt ze laten zien dat die stad een historische constructie heeft. Van zowel hele recente aspecten, tot hele oude. De meeste Nederlandse steden zijn honderden jaren oud. Utrecht alleen al is uniek, maar wat dacht je van Haarlem?”



Hear, hear voor Maarten van Rossum dat hij pleit voor meer en beter geschiedenis onderwijs op de middelbare scholen en Staatsinrichting. #renzeopzondag Het is bijzonder droevig gesteld met deze vakken, dat kun je hier elke dag ondervinden. — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) January 22, 2023



#renzeopzondag mijn hemel de enige met verstand is #maartenvanrossem. Die AD mevrouw met die fnuikende glimlach veegt alleen maar het stoepje schoon van haar Rotterdamse broddelkrantje. #incompetent — Marc Poelenjee (@MarcPoelenjee) January 22, 2023



Geschiedenis kennen is weten hoe de toekomst eruit zal zien. #renzeopzondag #maartenvanrossem — Plasticarrow Music (@plasticarrow) January 22, 2023

De Slimste Mens-kandidaten kregen de afgelopen uitzendingen nogal wat kritiek van het kijkerspubliek. Het kennisniveau van de deelnemers zou namelijk niet altijd even Slimste Mens-waardig zijn. Jurylid en historicus Maarten van Rossem legde eerder uit waar dat volgens hem aan ligt.

