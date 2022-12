Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers bikkelhard over niveau van kandidaten De Slimste Mens: ‘Tenenkrommend slecht’

Gisteravond streden atleet Marlou van Rhijn, actrice Anniek Pheifer en nieuwkomer Hanneke van der Werf (D66) om een plekje in de volgende ronde van De Slimste Mens. Kijkers waren – op zijn zachtst gezegd – niet bepaald onder de indruk van het niveau van deze kandidaten. „Om te janken”, klonk er onder andere.

Afgelopen maandag was de aftrap van het nieuwe seizoen van de kijkcijferhit, waarin bekende Nederlanders om de felbegeerde titel strijden. Gastheer Philips Freriks is er ook dit seizoen bij en het eenkoppige jurylid Maarten van Rossem voorziet het programma weer van zijn kenmerkende droge commentaar. De Slimste Mens is nog maar net terug op de buis, maar was alweer meerdere malen voer voor discussie op Twitter: van verbazing over een eeuwige studiogast tot de onthulling van een pikante tatoeage.

Onder andere Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne, Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk, YouTuber Quinty Misiedjan, journalist Tim de Wit, TikTokker Meester Jesper, acteur Guido Spek en VVD-kamerlid Queeny Rajkowski maken dit seizoen hun opwachting.

Kijkers vinden niveau van De Slimste Mens-kandidaten ‘belabberd’

Ook de aflevering van gisteravond maakte de tongen weer flink los. Kijkers konden soms maar moeilijk geloven dat de kandidaten bepaalde dingen niet weten. Als het om de muppet Gonzo gaat bijvoorbeeld. „Wat weet je van de pop Gonzo?”, is de vraag. Van der Werf antwoordt hierop: „Japans, tekenfilm, aaibaar, harig”, waarmee ze de plank helemaal misslaat.



Kijkers raken niet uitgepraat over het algemene niveau van de avond. „Het was echt tenenkrommend slecht”, schrijft iemand. „Belabberd”, „tenenkrommend” en „bedroevend” klinkt er meerdere malen. Een ander grapt: „Slimme BN’ers: Sinds vanavond een contradictio in terminis.” Er wordt zelfs gesuggereerd dat het programma misschien beter niet meer met BN’ers kan worden gespeeld. „We zijn net begonnen, maar het niveau is om te janken….. zou een seizoen met gewone mensen het niveau opkrikken?”



Is een programmanaam gedurende dit seizoen nog te veranderen? #deslimstemens — Coen Bom (@CoenBom) December 28, 2022



Ik wil bijna niet meer kijken … #deslimstemens — Criticus Primus (@CriticusP) December 28, 2022



Wat een ongelooflijk belabberd niveau. Tenenkrommend….#deslimstemens — Bernadet (@Beedbajoma1999) December 28, 2022



Sorrysorry, maar wat een bizar slecht niveau vanavond, alledrie!#deslimstemens — Karin Vis (@karin_vis) December 28, 2022



In het land der blinden is eenoog koning#deslimstemens — tjarda nieuwenhuis (@tj_nhs) December 28, 2022

Wie is er door naar de volgende ronde?

Het „belabberde niveau” ten spijt, er is er maar altijd maar eentje die zijn koffers hoeft te pakken. Het is uiteindelijk Van Rhijn die de dagwinst pakt. Pheifer en Van der Werf nemen het tegen elkaar op in de finale, waarbij de actrice aan het langste eind trekt door wél een aantal juiste antwoorden over de muppet Gonzo te geven. Het D66-Kamerlid is daarmee na één dag alweer klaar met haar De Slimste Mens-avontuur. Vanavond nemen Pheifer en Van Rhijn het op tegen bioloog Mátyás Bittenbinder.

De Slimste Mens is elke maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Je kunt het programma terugkijken via NPO Start.