Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Esmee uit Echte Meisjes In De Jungle: ‘Ik miste vooral mijn stijltang, ik hoopte op een stopcontact in een boom’

Het nieuwe seizoen van Echte Meisjes In De Jungle is terug, het programma dat qua titel precies de lading dekt. Vanaf vandaag staan de eerste twee afleveringen op Videoland dus heb je zin in drama, drama en je raadt het al, nog meer drama? Schuif dan alles aan de kant en zet je tv aan.

De meiden én presentator Valerio brengen drie weken door in het Aziatische land Laos, een plek waar de meiden duidelijk nog nooit van hebben gehoord. Metro’s collega’s van Beautify spraken een aantal meiden tijdens de persdag van het programma en zijn wat meer over ze te weten gekomen. Welke meiden waren eigenlijk hartstikke leuk? En wat hebben ze vooral gemist?

Echte Meisjes In de Jungle, wat vinden we ervan?

We spreken met Annebel Visscher, Fabiola Volkers en Esmee Ipema over de eerste aflevering en Echte Meisjes In De Jungle. Als we vragen hoe de eerste beelden ontvangen zijn, roept Annebel meteen ‘ik vond het helemaal kut!’, waarna de anderen gelijk roepen ‘hoezo?!’. Daar heeft ze een goede reden voor, zo blijkt. „Ik vond de afleveringen wel leuk, maar kijk even naar mijn hoofd joh. Ik heb een neuscorrectie gedaan en ik herken mezelf niet eens meer. Mijn neus is zó groot daar, ik weet niet waar ik naar kijk.”

Als we dan even doorvragen naar de inhoud dan komt er wel meer naar boven. „Ik weet nog dat we daar stonden, dus ik weet al wat er gaat gebeuren. Dan weet je al.. dit gaat zo. En het was duizend keer heftiger dan je hier op tv ziet.” Ook Fabiola is het daar mee eens: „Het is echt een soort herbeleving. Je voelt hoe moeilijk het was, hoe heftig het was. Wij sliepen de eerste avond in dat primitieve kamp, dat was echt niet leuk.”

Het was duizend keer heftiger dan je hier op tv ziet.

De voorbereiding én de eerste indrukken

Esmee vertelt dat ze er volledig blanco in ging: „Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Gewoon in een natte hangmat slapen, ja sorry hoor.” Annebel heeft ook nog wat te vertellen over de natte hangmat: „Soms dan ging het regenen en dan moest je meteen in de hangmat, want dan kan je niet buiten blijven lopen. Nou het waren echt stortbuien… en dan lag je vanaf 6 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s ochtends in die nattigheid. Je kan gewoon niks, dan voelde ik me echt zo eenzaam.”

Fabiola was toch wel de verrassing van de groep, aldus de meiden. „Nou, Fabiola heeft mij heel positief verrast”, onthult Esmee. „De meeste mensen hebben een bepaald beeld van haar, dat had ik ook. Of ze ook zo heftig en raar zou zijn in het echt. Dat is juist echt het tegenovergestelde van hoe ze is.” Louisa, uit het andere team, was toch juist wel de negatieve ‘verrassing’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De stijltang werd gemist

Alle luxe werd voor de jungle thuis gelaten, de meiden moesten overleven met relatief weinig spullen. Wat hebben ze het meeste gemist? „Mijn bed!”, zegt Esmee. De andere meiden zijn het daar 100 procent mee eens. „En normaal douchen!” voegt Annebel toe. „We hebben ons letterlijk in de rivier gedoucht.” Fabiola vertelt ons ook nog even over de bloedzuigers in het water, dus we kunnen ons voorstellen dat dat niet héél prettig was.

„Ja en ik wilde wel echt mijn stijltang mee. Ik hoopte dat ik in elk geval wel elke dag mijn haren kon stijlen. Met extentions is dat gewoon nodig.” Maar hoe wilde ze dat gebruiken dan..?!, willen we graag weten. „Ik hoopte op een stopcontact in een boom ofzo!”

Wil jij de eerste twee afleveringen van Echte Meisjes In De Jungle zien? Dat kan, die staan namelijk vanaf vandaag op Videoland, de streamingdienst waarop ook het spraakmakende interview met Prins Harry is verschenen.