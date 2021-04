Winnares Jill van Big Brother geloofde het niet toen zij wakker werd

Jill, de winnares van Big Brother, moest even in haar ogen wrijven vanmorgen. Was dit echt? Nu gaat zij eerst haar geliefde opa terugbetalen.

Jill Goede kan een dag na haar Big Brother-overwinning nog altijd nauwelijks bevatten dat zij als winnares uit het huis is gekomen. De 22-jarige Landsmeerse (bij Amsterdam) kreeg gisteravond de meeste stemmen van de bijna half miljoen kijkers. Zij werd daarmee ruim 70.000 euro rijker.

Winnares Big Brother kan het nog niet bevatten

Van alle indrukken heeft ze amper kunnen slapen, vertelde ze vanmorgen – net wakker – tegen het ANP. „Ik denk dat ik maar een uurtje of twee heb geslapen. Ik kreeg zo veel over me heen, ik kon gewoon niet slapen van alles. Het is zo mooi”, aldus Jill. „Toen ik vanochtend wakker werd dacht ik echt: ‘holy shit, heb ik echt gewonnen?’ Ik kan het nog steeds niet geloven.” In de finale verkozen de Nederlandse en Vlaamse kijkers Jill boven Nick als winnares van Big Brother. Eerder op de avond viel Liese al af. „Ik dacht dat ik er als eerste van de drie uit zou liggen, maar dat was niet zo. Ik had dit nooit verwacht.” Metro ging gisteren al wel op haar mogelijke winst in.



Jill gaat haar studieschuld afbetalen en doneren

Met het geld gaat Jill de studieschuld die ze bij haar opa heeft afbetalen. Ook wil ze een deel aan het Prinses Máxima Centrum doneren. Ze houdt daarna nog genoeg over, denkt ze. „Ik ga er gewoon van genieten en weggeven aan de mensen die ik liefheb, mooie dingen met m’n mama doen als het kan na de coronatijd. Ik denk dat ik vooral ga genieten.”



Kleine romance in het Big Brother-huis

Tijdens haar verblijf in het Big Brother-huis ontwikkelde Jill een kleine romance met medebewoner Thomas. Toen hij afgelopen week tijdelijk terugkeerde werd er zelfs gekust. Hoe het nu verder moet, weet ook Jill nog niet. „Ik denk dat we de aankomende weken genoeg tijd hebben om dat uit te vogelen en daar achter te komen met zijn tweeën. En kijken wat er van komt. Als het alleen een vriendschap is, dan is het een vriendschap maar wel een heel mooie. En als het wel meer is dan vriendschap dan zien we dat vanzelf. Maar we lopen nog niet op de zaken vooruit.”

Jill kwam op 8 januari in Big Brother. Daarmee maakte zij op een week na de honderd dagen vol. De enige die dat wel voor elkaar kreeg was de Vlaamse Liese Luwel.