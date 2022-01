Big Brother is niet te verstaan en na 12 minuten kapot van gillende Grace

Big Brother is sinds gisteravond los en dat hebben we geweten. De verslaggever althans, die na 12 minuten verbouwereerd en kapot toekeek hoe gillende Grace door het Big Brother-huis raasde.

Welkom bij seizoen acht van Big Brother. Tig camera’s volgen weer – tot nu toe – acht Nederlanders en Vlamingen die het leuk vinden om honderd dagen opgesloten te worden. En 24 uur per dag hun hebben en houwen aan diezelfde camera’s en de mensen thuis toevertrouwen. Metro keek mee voor Blik op de Buis, de rubriek waarin Erik Jonk zich richt op nieuwe en opvallende programma’s van de tv-zenders en streamingdiensten.

Een nogal opvallende entree in Big Brother

De presentatoren Geraldine Kemper en Peter Van de Veire – gisteravond waren zij behalve op RTL 5 eenmalig ook op RTL 4 te zien – lieten de startende kandidaten het huis bij de Johan Cruijff ArenA binnen. Metro stelde de acht gisteren aan je voor.

Kemper en Van de Veire beloven een ‘zware en mentaal heftige Big Brother, waarbij niets vanzelfsprekend is. Een meedogenloze strijd waarbij voor alles geknokt moet worden’. We zijn benieuwd. Twee van de deelnemers waren meteen in de luxe verbouwde woning met lege (koel)kasten te zien. De rustige charmante vijftiger Peter uit Hasselt in België met fleurige strik stapte oudjaarsdag binnen EN DAAR WAS OOK GRACE!

Ja, met hoofdletters en een uitroepteken. De entree van de 35-jarige dame met werkelijk schitterend kapsel uit Breda was namelijk nogal opvallend. Of heftig en heel heel heel erg opvallend. Als Big Brother vijf minuten bezig is, heeft Grace alleen nog maar geschreeuwd. Naar God, naar Jiieeeeesuuuus, naar ‘my lord’. Big Brother noemt ze ‘vader’. Peter is direct ‘gappie’. En als zij de woonkamer ziet: „Hier kan ik haast klaarkomen. Partyyyy! Partyyyy!” De eerstvolgende die het huis betreedt is de Vlaamse Nouchine. Na één stap over de drempel: „My Gooood!” Oh nee…

Nederlands en Engels door elkaar

Het geloof is voor haar net zo vanzelfsprekend als de wind, weet Grace te melden. Helemaal prima natuurlijk, maar door het goden verzoekende gehol door het huis, ligt deze verslaggever na 12 minuten kapot op de bank. Dat komt ook doordat Grace in elke uitgesproken (geschreeuwde) zin Nederlands en Engels door elkaar gebruikt. „Wij hebben geen tijd for this“, roept de Brabantse. En: „Ik houd van de diiiieteeels.” Dat zij bijna twintig jaar geleden vanuit Brazilië naar Nederland kwam, heeft daar overigens niets mee te maken. Grace spreekt perfect Nederlands. Je ziet de rustige Peter, gelukkig getrouwd met zijn man Dirk en vader van een zoon uit een eerder huwelijk, 43 keer denken: „Daar heb je weer zo’n drukke, recht voor z’n raap-Hollander.” Maar in de dagboekkamer drukt hij zich fatsoenlijk uit. „Dit kan vermoeiend worden.” Peter en Metro vinden dat niet alleen.



Big Brother brabbelt met blikkerige stem

Wat veel mensen en ook de verslaggever opvalt, is de onverstaanbaarheid van Big Brother. Met blikkerige stem brabbelt hij, ergens in de verte. RTL moet hier sowieso mee aan het werk, want het geklaag op sociale media was gisteravond niet van de lucht. Maar er werd ook gelachen, door deelnemers van vorig jaar Naomi en Nick bijvoorbeeld.



Hebben we als Metro nu te veel verraden, mocht je nog willen terugkijken? Welnee, dit was dus twaalf minuten. De kijkers moesten Grace nog 1 uur en 18 minuten doorstaan.

Gelukkig, daar is ook kittige Kitty

Valt er dan alleen maar wat te mopperen? Alweer nee. Een programma krijgt altijd een kans, zeker van Metro. Als het de kans echt krijgt. Vorig jaar opende de zevende Big Brother-reeks met zo’n 1,3 miljoen kijkers (gemiddeld 400.000 bleven later trouw hangen), gisteravond haalden RTL 4 en 5 nog geen 600.000 kijkers bij elkaar opgeteld. Hoeveel mensen Big Brother op Videoland kijken, weten we niet en de cijfers van de livestreams zijn natuurlijk nog niet bekend.

Wat leuk, hoopvol is? Dat zes mensen hun koffer niet mochten meenemen, is een aardig gegeven (waarschijnlijk verdienen zij hem snel met een opdracht terug). Wat nodig is? Relletje hier, relletje daar. Da’s altijd goed voor hogere kijkcijfers. Gisteren werd in een groepsknuffel beloofd dat de acht vrienden voor het leven zijn. Dat is gevaarlijk en dus het hoopvolle. De pleuris breekt ondanks de knuffel-belofte ongetwijfeld uit. En gelukkig is daar Kitty, die we graag kittige Kitty noemen. Door het ontbreken van de koffers ziet zij er in een roze pyjama-achtig joggingpak noodgedwongen uit als een gezellige Teletubbie. En gezellig is zij, onze Kit. Kwebbeltante, zelfbenoemd keukenprinses (‘Koken met Kitty’) en dat – ondanks haar woonplaats Aalten – in plat-Amsterdams. Heerlijk. We verwachten ook veel van die charmante schoenenverkoper Peter met z’n strik natuurlijk (hij draagt ook strikken van hout). Zal hij ook kunnen ontploffen?



"Hot" Takes van de eerste aflevering: – Nederland heeft het niet zo op Grace

– De kans dat er dit jaar geneukt wordt is aanzienlijk gestegen

– Kijkcijferkanon Els is terug in de vorm van Kitty

Ook Grace krijgt natuurlijk nog een kans

Metro gaat vanavond in ieder geval weer voor Big Brother zitten. Voor een negende persoon die nu al ergens in het huis verstopt zit en aangekondigd werd als aardrijkskundeleraar / operazanger (als ik het goed zag…) En voor een tweede kans voor gillende Grace uiteraard. Want ergens is deze pittige tante in het dagelijks leven vast de vrolijke gangmaker. Hopelijk was haar entree het eerste enthousiasme. Big Brother was haar droom in Brazilië namelijk al, daar nog altijd een onverminderd populair programma. Honderd dagen gegil trek ik echter niet. Of op z’n Grace gezegd: „Oh Lord, nee! Dear God, dat gaat nooit happen. Jesus, my Gappie, ik kan that niet on.” Maar ja, er is gelukkig altijd hope, ook in Big Brother.

Big Brother is vanaf nu elke werkdag om 20.30 uur op RTL 5 te zien. Livestreams vind je 24/7 op Videoland.

Aantal blikken uit 5: 3 (voorlopig naar één aflevering).