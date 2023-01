Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek tijdens vakantie? Als je dit doet, gaat dat niet van je vrije dagen af

Dat is balen, heb je nét vrij van werk, word je ziek. Het zal genoeg mensen zijn overkomen de afgelopen weken, aangezien er een griepgolf heerste tijdens de feestdagen. En nog altijd hebben we te maken met een griepepidemie in ons land. Wat moet je doen als jij precies ziek wordt tijdens je spaarzame vrije dagen van werk?

Als je niet wil dat je vakantiedagen ‘verspild’ worden, is de eerste en belangrijkste stap: meld binnen 24 uur aan je werkgever dat je ziek bent. Zeg altijd tegen je baas dat je ziek bent, óók als de ziekte midden in je vakantie valt. Waarom? Je werkgever mag officieel geen vakantiedagen inhouden over de dagen dat je ziek bent.

Zieke medewerker tijdens vakantie heeft geen vakantie

„Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie. Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is”, zo valt te lezen op Arbeidsrechter.nl, waar veel informatie staat over jouw rechten als werknemer. „Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door.”

„Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden over de dagen die je ziek bent”, bevestigt vakbond FNV. „Controleer na je vakantie of je werkgever het juiste aantal vakantiedagen heeft ingehouden.”

Wat te doen als je ziek wordt op vakantieadres?

Ben je al op een vakantieadres, dan wordt controleren of je ziek bent natuurlijk wel wat lastiger voor je werkgever. Maar ook dan geldt: ziektedagen zijn geen vakantiedagen. „Meld je dan ziek, zoals je dat normaal ook doet. Zorg er altijd voor dat je je ziekmelding tijdens vakantie goed kunt uitleggen. Laat je daarom onderzoeken door een arts en vraag om een doktersverklaring”, zegt FNV.

Naar huis hoef je niet. Maar als je alleen thuis kunt herstellen van je ziekte, is het wél beter om huiswaarts te keren. FNV geeft nog een laatste tip mee: „Zorg dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft voor je werkgever. Geef je vakantieadres door en laat weten hoe je te bereiken bent.”

En als je weer beter bent (op of na je vakantie), geef je dat natuurlijk ook door, aldus de vakbond.

Let op: dit zijn de uitzonderingen

Maar er zijn wel uitzonderingen waarop je arbeidsrechten wat betreft ziekte- en vakantiedagen vervallen. Uiteraard worden vakantiedagen géén ziektedagen als je zelf toestemming geeft of als dat schriftelijk zo is vastgelegd.

„Als hierover afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol), mag je werkgever wél vakantiedagen inhouden, als je tijdens je vakantie ziek wordt”, zegt FNV. Check daarvoor de afspraken in jouw contract of het cao.

