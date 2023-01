Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Postcodeloterij en Anne Frank Huis stoppen borrelplank-actie na ophef

Raakte vorige maand fabrikant Blond Amsterdam nog in opspraak toen het een lachende Anne Frank op kommen had getekend, nu is het de Postcodeloterij die onder vuur ligt. Die heeft, samen met het Anne Frank Huis, een actie op poten gezet waarbij bezoekers van het museum een gratis borrelplank kunnen krijgen in het café. Een woordvoerder van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is met stomheid geslagen. „Dit is pijnlijk.”

Inmiddels hebben de Postcodeloterij en het Anne Frank Huis gereageerd. Ze zeggen de kritiek te begrijpen en met de actie te stoppen. „In overleg met de Postcodeloterij is besloten dat de door ons voorgestelde actie geen doorgang vindt, de bezoeker zal een aangepaste aanbieding krijgen”, zegt een woordvoerder van de Anne Frank Stichting, de organisatie achter het museum.

Aanbieding voor Anne Frank Huis-bezoekers die gratis borrelplank kunnen krijgen

Het gaat allemaal om een actie voor bezoekers van het Anne Frank Huis. „Een bezoek aan het Anne Frank Huis is altijd indrukwekkend”, valt op een flyer te lezen. „Het inpandige museumcafé nodigt uit tot napraten en reflectie. Van 24 oktober tot en met 15 december 2023 ontvang je hier tussen 16.00 en 19.30 uur een gratis borrelplank t.w.v. €7,50.”

Alhoewel de actie dus nog wel even duurt, wist De Correspondent-journalist Johannes Visser al een flyer van de aanbieding te bemachtigen uit de Voordeelgids van de Postcodeloterij. Terwijl men aan hem vraagt of dit geen grap is, zegt hij dat het echt is. „Ik heb ‘m hier uitgeknipt liggen.”

Extra frappant is dat net een maand geleden serviesfabrikant Blond Amsterdam nog door het stof ging na het gebruik van een vrolijke afbeelding van Anne Frank. Het Joodse meisje werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters weggevoerd uit Het Achterhuis. Die plek is nu waar het Anne Frank Huis staat.

Ook Postcodeloterij door het stof: ‘Woordkeuze ongelukkig’

Een woordvoerder van de Postcodeloterij bevestigt tegenover Metro het bestaan van de actie. Die zegt verder de kritiek te begrijpen. „Deze aanbieding is opgesteld door het Anne Frank Huis en de Voordeelgids is een initiatief van de Nationale Postcode Loterij. De woordkeuze is ongelukkig en de aanbieding had zo niet in de Voordeelgids mogen komen.”

„In overleg met Anne Frank Huis is besloten dat we stoppen met deze actie en dat de borrelplank wordt vervangen door iets anders. De gedachte was dat de bezoeker na afloop de gelegenheid heeft om te reflecteren en na te praten, omdat wij willen stimuleren dat het verleden niet vergeten wordt”, legt de woordvoerder uit.

‘De borrelplank volledig misgeslagen’

„Daar gaan we weer”, reageerde Anne Fleur Dekker op de tweet met de gewraakte actie. Zij bracht eerder de ophef rondom het Blond-servies op gang. Sommigen vinden deze winactie ‘nog erger dan de mok’, verwijzend naar de ophef rond Blond Amsterdam. Maar er zijn ook critici die hun kritiek verpakken in een grap. „De borrelplank volledig misgeslagen.”



CIDI noemt actie in Anne Frank Huis ‘heel onhandig’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt de actie ‘heel onhandig’ en ‘zeer ongepast’. Een woordvoerder van de Joodse belangenorganisatie zegt tegen Metro: „Ik vermoed geen kwade opzet, maar deze actie strookt niet met het droevige verhaal dat verteld wordt in het Anne Frank Huis. Dat is een zeer beladen plek.”

De woordvoerder zegt dat ze enkele maanden geleden nog een bezoek bracht aan het museum. „Nou, het laatste waar ik toen zin in had was een borrelplank.”

‘Bewaar de borrelplank voor een vrijdagavond’

De woordvoerder verwijt de bedenker van de actie ‘ongevoeligheid’. „De combinatie van het museum met de borrelplank is pijnlijk. Ik zou de bedenker ervan graag oproepen eens een bezoek aan het huis te brengen. Laat dat een moment van bezinning zijn. En bewaar de borrelplank voor een gezellige vrijdagavond.”