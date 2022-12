Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechtste slogan van 2022: ‘Er vis er een jarig, hoera hoera’ (en nog slechter)

Het is altijd weer lekker om even te lezen en te lachen of je te verbazen: de slechtste slogans van het jaar. En die slechtste slogan uit de kop, ‘Er vis er een jarig, hoera, hoera’? Die is niet eens verkozen tot de allerslechtste slogan die is bedacht.

Met de slogan ‘Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt’ is kliniek voor bekkenproblemen Het Kruispunt de winnaar van de slechtste slogan van 2022. Het multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblemen wilde met de slogan bekkenproblematiek meer bespreekbaar maken. Daarmee werd het centrum de glorieuze (en dubieuze) van de jaarlijkse verkiezing.

Ook voetschimmel en vis in top 3 slechtste slogan 2022

Afgelopen week konden mensen via sloganverkiezing.nl uit tien slogans kiezen welke ze de slechtste vonden. Op de tweede plek eindigde de slogan ‘Voetschimmel? Steek je middelteen op!’ van Mycosand (anti-voetschimmelmiddeltje) en als derde de slogan ‘Er vis er een jarig hoera hoera!’, van visspeciaalzaak Van Vis.



Alle tien genomineerden staan nog altijd vierkant achter hun slechte slogan. Zo laat frietproducent Beyerlander weten alleen maar positieve reacties te krijgen op de slogan ‘Ziet air fry uit, hè?!’. De andere zes bij de verkiezing slechtste slogan van 2022? Zet je schrap: ‘Hopsaté, naar de Beren’ (restaurant De Beren). ‘Met het hakken op de steen, gaan de dagen vrolijk heen!’ (Bruinstroop Natuursteen). ‘Vendrig werkt verfrissig’ (Vendrig). ‘Word E-lecterrific’ (Cortina). ‘Kanjer ons maar weer lekker mee op pad!’ (Kanjers). En: ‘Wie Te Pas kent zoekt niet. Wie zoekt kent Te Pas niet.’ (Café Te Pas).

‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’

Het platform SlechteSlogans.nl houdt de verkiezing van de slechtste bedrijfs- en reclameleuzen voor het elfde jaar op rij. In totaal brachten 4893 stemmers 8613 stemmen uit. Vorig jaar ging de titel slechtste slogan naar ‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’ van vleesbezorgbedrijf Benny’s Vleesservice. In 2020 was het ‘Laat je poesje knippen, voor het begint te wippen.’ De Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia gebruikte de kreet om aandacht te vragen voor de sterilisatie van poezen.

Eerdere winnende beroerdste leuzen waren onder meer: ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’, ‘Een timmer timmert, een tandarts boort…. maar wij zitten lekker in Velsen Noord’ en ‘Zit je haircut’.