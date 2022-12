Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zuipende en rokende Sinterklaas zet Oranjewinter op stelten: René krijgt dildo op zijn hoofd

Het is inmiddels een traditie geworden bij de mannen van Vandaag Inside: Sinterklaas die de studio volledig op stelten zet. Gisteren, op pakjesavond, was het weer zover en bezocht de Sint de studio van de Oranjewinter. Hij kwam niet alleen, want hij had allerlei pikante cadeaus meegenomen voor de heren aan tafel, waaronder een dildo en een Deens model.

Alhoewel zo’n 40 procent van de Nederlanders geen Sinterklaas viert, doen ze dat wel in de studio van de Oranjewinter. Het bezoek van de goedheiligman, gespeeld door Talpa-‘directeurtje’ Marco Louwerens, zorgde net als eerdere jaren weer voor hilarische momenten. De Sint ontzag niemand, zo moest onder andere vaste stamgast Chris Woerts het ontgelden toen er harde grappen werden gemaakt over zijn gebit. „Hij praat altijd maar over bitcoins, maar hij heeft niet eens het geld om een beugel te kopen”, grapte de grove goedheiligman.

Rokende Sint maakt rentree in programma

Anders dan vorig jaar leken de mannen al voorbereid op de komst van Sinterklaas in hun programma. Want toen verslaggever Noa Vahle het over pakjesavond had, zei Johan Derksen dat de Sint in hun studio was. Niet veel later maakte die dan ook zijn rentree in het programma. Maar niet voordat hij rokend onder een dikke rookpluim te zien was in de coulissen.

Veel zin had de Sint echter niet om een opwachting te maken aan tafel. „Het houdt niet op, niet vandaag”, zong hij. Toch was hij niet te beroerd om nog even een bezoekje te brengen aan de Oranjewinter. Hij begon met een rondje langs het publiek. „Dat moet je niet meer doen”, zei hij met een belerend vingertje tegen een nietsvermoedende bezoeker. „Ze zijn drie dagen bezig geweest om de boel schoon te maken!” Tegen een ander zei hij over zijn gezicht dat het ‘een amulet van geestelijke armoede’ was.

Sint neemt flinke slokken van jenever

Na zijn entree zocht de grappende Sint een plekje uit naast Job Knoester en René van der Gijp, die gierend de boel aanschouwde. „De Sint is er klaar mee”, maakte de goedheiligman kenbaar. Het ‘grote-blote-benenspel’ spelen met zijn vrouw zat er voorlopig niet in en daar baalde hij flink van. „Stond er weer zo’n piet voor mijn neus die vertelde dat we nog even naar de mannen van Vandaag Inside moesten. Nou, ik rol me nog liever in een rol prikkeldraad!”

Hij was wel toe aan stevige drank. En dus nam hij flinke teugen van de fles jenever, die voor zijn neus werd gezet, tot hilariteit van de studio. Daarna begon hij grappend en grollend iedereen in de studio door de mangel te halen. Van politiek verslaggever Merel Ek en Chris Woerts tot aan Job Knoester, die hij steevast ‘Knoepert’ noemde.

Hilarische sintcadeaus voor de heren aan tafel

Even later was het tijd voor de cadeaus. Johan Derksen kreeg een nepgeweer. „Voor de wolven!” Verder was er een theaterticket voor de show van Maarten van Rossem voor René van der Gijp. De twee staan erom bekend niet al te grote vrienden te zijn. Ook kreeg hij een helm met een ferme dildo erop, een verwijzing naar een hilarisch filmpje waar ‘Gijp’ steevast keihard om moet lachen. Natuurlijk was René van der Gijp de beroerdste niet en zette hij de helm op zijn hoofd.

Maar het grootste cadeau moest dan nog komen. Johan Derksen, die fan is van het Deense immigratiemodel, moest van de Sint uitleggen hoe dat model er precies uitzag. Maar dat nam de Sint wel erg letterlijk. Luttele seconden later stond er namelijk een schaars gekleed Deens model in de studio. „Ik ben het Deens model, ik ben hier speciaal voor Johan Derksen”, zei ze. „Nou, jij bent aan het juiste adres!”, zei een enthousiaste Derksen. Ever daarvoor wees René van der Gijp naar de net verkregen dildo op zijn hoofd.

Kijkers lyrisch: ‘Een van de hoogtepunten van het jaar’

Kijkers zijn lyrisch over het optreden van de Sint in het programma. „Een van de hoogtepunten van het jaar op de Nederlandse tv! ‘Directeurtje’ flikt het toch weer”, schrijft iemand. Zelfs mensen die niet naar het programma kijken, vinden de aflevering met de Sint leuk.

„Ik hou niet van het programma, maar dit onderdeel vind ik wel altijd goed en grappig. Eigenlijk zouden ze een hele aflevering er mee moeten vullen. Grapjes zijn altijd on point”, zegt iemand.

Bekijk het hele onderdeel met Sinterklaas hier terug.