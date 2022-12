Kort geding complotdenker David Icke op de planning – dit is er aan de hand

In november wilde de Britse complotdenker David Icke spreken bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam, maar daar stak de IND een stokje voor. Ze legden hem een inreisverbod op, waarna Icke een kort geding aanspande. Bij de rechtbank in Haarlem dient dat kort geding vandaag.

Icke wil dat het inreisverbod – dat naast Nederland ook geldt voor 25 andere Europese landen – van tafel gaat. Hoe zat het ook alweer met de komst van David Icke naar ons land?

Voor het hele verhaal moeten we terug naar 6 november. Toen zou Icke spreken op een demonstratie van antioverheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam. Maar slechts een paar dagen voor de demonstratie zou plaatsvinden, werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, waaronder dus Nederland.

Icke was al onderweg naar ons land, maar maakte rechtsomkeert toen de IND hem een inreisverbod oplegde. De demonstratie werd afgeblazen, maar desondanks kwamen er naar schatting duizend mensen naar de Dam. Daar werd een geluidsfragment afgespeeld waarin Icke de situatie „belachelijk” noemde.

De mogelijke komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. David Icke is namelijk de verspreider van een ‘reptielen-theorie’. Daar bleek ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie aanhanger van te zijn, toen hij zei dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite. Baudet kwam later terug op zijn uitspraak en zei dat hij het niet letterlijk bedoelde.

New outrageous interview with Kremlin controlled Dutch politician @thierrybaudet "We are governed by evil reptiles. The only one that can save us is dark knight Vladimir Putin. #Putin must win and we must do whatever we can to support him" #Baudet #Russia #Kompromat #Ukraine pic.twitter.com/cH8Hph9ONu

— dr. Marina (@mmeeuw) October 17, 2022