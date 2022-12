Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ordinaire grap’ over Roxane Knetemann in Oranjewinter valt niet bij iedereen in de smaak

De Oranjewinter was gisteravond te zien in een iets andere formatie dan we gewend zijn, want René van der Gijp ontbrak. Wat kijkers betreft duurt deze tafelschikking niet al te lang. Maar het was dit keer vooral studiogast Roxane Knetemann die veelbesproken werd door het kijkerspubliek. En ging een grap aan het eind van het programma richting haar te ver?

René van der Gijp ontbrak gisteravond aan de talkshowtafel. Advocaat Job Knoester moest het stokje van hem overnemen, want Van der Gijp was namelijk ziek. Zaterdagavond zat hij al ietwat schor aan tafel en volgens Wilfred Genee heeft hij rust nodig.

René van der Gijp wordt gemist aan tafel De Oranjewinter

Knoester krijgt van kijkers de nodige kritiek, want hij kan, wat hen betreft, de rol van Van der Gijp niet vervullen. Knoester probeert nog een grapje te maken door een soortgelijke bril als die van Van der Gijp op te zetten, maar echt veel indruk maakt dat niet.

„Niks ten nadele van jou Job, maar het maakt wel verschil of René hier zit”, zegt tafelgast Hélène Hendriks. Wat de advocaat beaamt. „Dit hele programma draait om de chemie tussen Johan, René en Wilfred.” En volgens Johan Derksen valt er moeilijk tegen Van der Gijp op te boksen, omdat hij de „lach aan z’n kont heeft hangen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar is Gijpie? (Heb het gemist) #oranjewinter — Petra van Dam (@PetravanDam3) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

waar is gijpie en wie is die chagrijn aan de bar? #oranjewinter — Ilse 🌴 (@ilspils89) December 4, 2022

Commentaar, en bijval, kijkers Roxane Knetemann

Maar het is in de uitzending van gisteravond vooral ‘bargast’ Roxane Knetemann die kan rekenen op het nodige commentaar, maar ook bijval, van het kijkerspubliek. Sommigen vinden Knetemann, die eerder een grote gunfactor bleek te hebben, wat ‘klagerig’ gisteravond. Zo legt ze onder meer uit dat ze geen grote fan is van het programma Even tot hier en daarna biecht ze op dat ze ook schrijver Marcel van Roosmalen niet zo kan waarderen. Van Roosmalen schrijft momenteel voor De Oranjewinter een column. „Zijn toon blijft zo donker, negatief, ‘shit’, slecht, daar houd ik niet van”, aldus Knetemann. Ze legt uit ongemakkelijk te worden van zijn negativiteit. Overigens zijn er ook behoorlijk wat kijkers die blijkbaar dezelfde mening delen als Knetemann.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben het 1000% met @RoxaneKnetemann eens wat betreft Marcel. Als Marcel maak ik een kop koffie. Vreselijk man!!! #oranjewinter — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✡️ ✝️🚜🚜 (@MCJHuisman) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#oranjewinter #vandaaginside

Eens met Roxane Knetemann: Van Roosmalen is nep. Je kunt erom lachen, maar toch… het is vooral een onecht kunstje: N.E.P. — Peter Beuker (@PeterBeuker) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Helemaal met @RoxaneKnetemann eens wat een stuk chagrijn is die van Roosmalen zeg. Je zou spontaan in een depressie schieten als je hem hoort zeuren. #oranjewinter. — Jet 🚜 🏗 (@Jetje076) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grap richting Knetemann ‘op het randje’

Aan het einde van de uitzending begint Genee over het feit dat Knetemann fan van het voetbalelftal van Argentinië zou zijn. „Komt er iets?”, vraagt Knetemann al argwanend. Daarna volgt een niet al te verhullend filmpje van een koppel dat voetbal kijkt en tegelijkertijd een vrijpartij heeft. „Jezus dit is gewoon ook echt ordinair ook”, reageert Knetemann verbouwereerd. Hendriks riep vooraf dat ze het filmpje al had gezien en meteen haar excuses wilde aanbieden. „Jij zegt ook dat het kan”, wijst Knetemann naar Hendriks. Die nogmaals benadrukt dat ze vond dat er meteen excuses aangeboden moesten worden. „Maar je laat het wel gewoon toe dat het wordt uitgezonden”, zegt Knetemann verbaasd. Genee legt uit dat ze toch altijd een ordinair randje aan het programma proberen te geven. „Maar toch niet aan mij? Ik ben dit niet gewend van jullie”, aldus Knetemann. Al lijkt ze de grap sportief op te pakken. Sommige kijkers vragen zich echter af of deze actie niet net over het randje ging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik Roxanne was zou ik ze de pleuris schelden en nooit meer terug komen. Hoezo bewustwording #metoo #oranjewinter — Helga H (@HHbresse) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het ging wat ver het filmpje over #roxanekneteman en haar vriend bij #Oranjewinter, toch? — Walter Janssen (@walterjanssen) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vond dat einde van #oranjewinter met @RoxaneKnetemann wel ver gaan hoor, om dat filmpje direct aan haar te linken, vond ik niet grappig. Verder prima uitzending, maar dat was ongepast. — Robert Most (@RobMost) December 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet niet wat ik zou doen als ik Roxane was. #oranjewinter — Roel Jongenelen (@roeljong) December 4, 2022

Je kijkt De Oranjewinter terug via KIJK.