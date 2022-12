Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om ‘tweelingbroer’ van René van der Gijp in Oranjewinter-publiek: ‘Ik zie dubbel’

René van der Gijp is onmiskenbaar, zou je zeggen, maar de voetbalanalist heeft blijkbaar de nodige dubbelgangers op deze aardbol rondlopen. Eerder spotte programmamaker Kees van der Spek een Britse dubbelganger tijdens een vakantie in Spanje, dit keer was de de look-a-like véél dichterbij huis: hij zat pal achter Van der Gijp in het De Oranjewinter-publiek. Meerdere kijkers wisten de ‘broer van Gijp’ te spotten en deelden hun vondst op Twitter.

De aflevering had volgens presentator Wilfred Genee in het teken moeten staan van de overwinning van Marokko. De Atlasleeuwen werkten de ene na de andere grootmacht uit het toernooi, maar aan de wonderlijke zegetocht kwam gisteravond een einde. Regerend wereldkampioen Frankrijk bleek in de halve finale een maatje te groot. Voormalig ADO Den Haag-bestuurder Mohammed Hamdi is te gast bij de heren en prijst de „Marokkaanse helden”. „Ze hebben er alles aan gedaan, dus ik ben trots. Maar het zat er vanavond niet in.” Nu het affiche van de WK-finale bekend is (Frankrijk neemt het op tegen Argentinië, dat eerder Oranje naar huis stuurde) en de ontknoping bijna voor de deur staat, hebben de mannen gelukkig nog steeds genoeg om over te babbelen.

De Oranjewinter blikt terug op ‘pyjama-moment’ van Johan Derksen

Er wordt overigens ook nog kort teruggeblikt op het lollige moment van de avond ervoor. Een gesprek over slapen kreeg in die aflevering een vunzige wending nadat Johan Derksen onthulde dat hij al in geen vijftig jaar een pyjama aan heeft gehad, waarop Genee insprong: „Je slaapt altijd naakt?” Voor wie het wil weten: hij houdt wel altijd zijn onderbroek aan. Door een kijkersvraag komt het onderwerp gisteravond weer ter sprake, als iemand wil weten of hij „rustig heeft geslapen vannacht”. Dan vertelt Derksen dat hij nu toch, jawel, een pyjama heeft. „Ik heb het heel koud gehad, het was min elf. Maar vanmiddag heeft mijn vrouw een prachtige pyjama gebracht. Een soort trainingspak, eigenlijk te mooi om ‘s nachts uit te doen. Dus ik slaap daar heel rustig in.”

Kijkers spotten dubbelganger René van der Gijp: ‘Is dat zijn broer?’

Een rondje Twitter leert dat kijkers met hele andere zaken bezig waren tijdens de uitzending. Hun oog viel op een man in het publiek die inderdaad wel wat wegheeft van Van der Gijp. Grappend schrijven ze dat ze „dubbel zien” en „dat de broer van Gijp in de uitzending zit”.



héé daar zit een dubbelganger van Gijp

. . . achter Gijp #oranjewinter — 🦠 MeGaDoOm68 🦠 (@MeGaDoOm68) December 14, 2022

Is de man een dubbelganger of de verloren tweelingbroer van Van der Gijp? Volgens veel kijkers is er nog een derde optie: dit moet wel het werk van typetjeskoning Carlo Boszhard zijn. Meerdere mensen delen hier hun vermoedens over. „Zit Carlo Boszhard nou stiekem verkleed als Gijppie in het publiek?”



Achter Rene vd Gijp zit Carlo Boshart die als Gijp verkleed is #oranjewinter pic.twitter.com/ozHj9TcU8o — mkultra (@mkultra327) December 14, 2022



Is dat nu de tweelingbroer van Gijp?

Of Carlo Boszhard?#deoranjewinter pic.twitter.com/phqwMSbd5L — thijs kemperink (@thijskemperink) December 14, 2022



Zit er een typetje van boshart achter gijp #oranjewinter — Marcel V (@MarcelAKAGompy) December 14, 2022

