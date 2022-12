Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerstgesprek De Oranjewinter krijgt gekke wending: ‘Slaap jij altijd naakt?’

Slapen, het lijkt zo’n onschuldig onderwerp om over te praten tijdens een talkshow. Nou, laat het maar over aan de mannen van Vandaag Inside om er toch net weer iets vunzigs van te maken. Gisteren, tijdens de uitzending van De Oranjewinter werd Johan Derksen voor het blok gezet met de vraag hoe hij nou precies slaapt.

Dick Advocaat was ook aanwezig in de studio (waar Britt Dekker overigens niet meer welkom is) en het ging even over hoe warm (of koud) de thermostaat staat bij hem. Want daar zijn allerlei adviezen voor, zo kwam gisteren ook Milieu Centraal met tips voor hoe je je huis het efficiëntst verwarmt. Wanneer Wilfred Genee benieuwd is naar de temperatuur bij Advocaat thuis, antwoordt hij: „Twaalf graden. Dat wil je toch horen?” Uiteindelijk blijkt het eerlijke antwoord 22 graden te zijn. Johan Derksen is op zijn beurt weer benieuwd of het koud douchen Advocaat bevalt (nog zo’n tip om geld te besparen), maar dan zegt hij ‘gewoon op de club’ te douchen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan Derksen in De Oranjewinter over slaapgewoontes

Het duurt echter niet lang voor Derksen het gesprek richting zichzelf trekt: „Ik heb een voordelig energiecontract, loopt nog een jaar.” Maar dat energiecontract gebruiken voor de kerstverlichting? Ho maar. „Ik hou niet van die lichtjes in de tuin. Nee, ik hou helemaal niet van kerstverlichting en helemaal niet van kerstsfeer. Ik vind het zo kitscherig.” Genee: „Waar houd je wél van? Je vindt alles maar klote.”

Kerst wordt dan ook niet uitbundig gevierd in huize Derksen. Een kerstboom? Komt er niet in. „Je blijft zuigen met die naalden”, is de voetbalanalist van mening. Maar hij klaagt wel tegen zijn vrouw dat hij een cadeau wil, dus besloot ze iets voor hem te kopen. Derksen: „Ze zei: ‘Als ik in de stad ben, zal ik een pyjama voor je kopen’. Ik denk dat ik al vijftig jaar geen pyjama aan heb gehad.” En dan springt Genee meteen in: „Je slaapt altijd naakt?”

„Nou…”, begint Derksen, maar de voltallige studio barst in lachen uit. „Dat is heel onbeschaafd om te vragen, hè. Maar ik houd altijd mijn onderbroek aan.” René van der Gijp is wel benieuwd naar de reden daarvoor. Derksen: „Ik wil nog weleens een wind laten.” Genee: „Verder ligt dat goddelijke lichaam dus helemaal open en bloot…” „Te wachten”, kopt Advocaat ‘m nog even in.

Je kunt De Oranjewinter terugkijken via KIJK.