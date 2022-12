Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verenigd Koninkrijk schrapt regels luchthavens, vliegen wordt efficiënter

Heb je een tripje gepland naar het Verenigd Koninkrijk? Dan wordt reizen voor jou waarschijnlijk iets makkelijker. Mits je wel pas in 2024 gaat vliegen. De Britse overheid heeft een deadline voor vliegvelden gezet op juni 2024. De luchthavens moeten voor die tijd nieuwe high-tech 3D-scanners installeren. Daarmee kunnen ze een meer gedetailleerd beeld krijgen van de handbagage.

Jouw tijd bij de security wordt waarschijnlijk een stuk korter.

Geen plastic zakjes en laptops door de scan

Maar wat gaat er nou precies veranderen? In plaats van tandpastatubes, flesjes parfum en flesjes shampoo, die nu maximaal 100 milliliter mogen zijn, wordt die limiet straks verplaatst naar maar liefst twee liter. Op dit moment moeten al die kleine losse flesjes ter controle in een doorzichtige plastic zak gestopt worden. Die regel wordt dus opgeheven. Ook hoeven passagiers straks niet hun elektrische voorwerpen, zoals laptops of iPads, uit hun tas te halen.

De limieten en regels die nu gelden, stammen af uit 2006, schrijft de BBC. Drie maanden daarvoor mochten er helemaal geen vloeistoffen in de handbagage, stelde de Britse politie. Ze hadden destijds een plan onderschept waar tien vliegtuigen opgeblazen konden worden door explosieven te verstoppen in drinkflessen.

Ziekenhuistechnologie voor efficiënter vliegen

De overheid stelt dat de nieuwe apparatuur veel weg heeft van die apparatuur die ze in het ziekenhuis gebruiken om scans te maken. Transportsecretaris Mark Harper vertelt dat de nieuwe technologie ervoor zorgt dat de rijen minder lang worden. Dat draagt bij aan „een fijnere reiservaring, maar belangrijker nog, het opsporen van eventueel gevaar”. Hij gelooft dat met de nieuwe technologie vertraagde vluchten kunnen worden voorkomen.

De nieuwe technologie wordt nu al gebruikt op verschillende Amerikaanse vliegvelden zoals Atlanta’s Hartsfield-Jackson en Chicago’s O’Hare. Eigenlijk was het de bedoeling dat het Verenigd Koninkrijk deze technologie inmiddels ook al zou hebben. Oud-premier Boris Johnson had namelijk al een deadline gesteld voor het einde van dit jaar. Deze is vanwege de pandemie niet gehaald. Er waren overal reisrestricties, wat een reden was om de deadline te verzetten naar 2024.