Pas op: het is glad! Verschillende ongelukken gemeld door ijzel en sneeuw

Het kan in het noorden van het land en langs de westkust vandaag „verraderlijk glad” zijn door ijzel en (natte) sneeuw. Vanavond zal het KNMI wegens gladheid in bijna heel Nederland, op Limburg en de Waddeneilanden na, code geel afgeven. Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten.

Lichte buien zorgen in het noorden en langs de westkust voor gladheid. In de noordelijke kustregio’s en plekken aan zee vlak langs de westkust, was er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat flink schijnen, aldus Weeronline. Vanochtend is Rijkswaterstaat al druk bezig geweest met strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, laat een woordvoerder weten. Afgelopen nacht zijn strooiwagens veel de weg opgegaan in de kustprovincies.

Ongelukken gebeurd na flinke vorst

Op meerdere plaatsen, met name in het zuidwesten van het land, zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Regionale media berichten onder meer over een ongeluk in Westkapelle, op Walcheren, waar een lijnbus van Connexxion tegen een huis is gereden. Er raakte niemand gewond.



Op de N57 vlak bij de Oosterscheldekering deed zich een kettingbotsing voor met minstens zeven auto’s. Een auto raakte van de weg en sloeg over de kop. Vervolgens reden zeven voertuigen op elkaar. Volgens PZC is een inzittende naar het ziekenhuis gebracht. De ANWB meldt dat de weg over de Oosterscheldekering in beide richtingen dicht ging en dat verkeer kan omrijden via de Zeelandbrug (N256).

Gladheid en ijzel

Ook eerder in de nacht ging het mis door gladheid en ijzel, vooral in het westen. In Den Haag reed een automobiliste op de Moerweg tegen een boom. En in Aarlanderveen en Leimuiden reden auto’s het water in. Alle bestuurders kwamen met de schrik vrij. In Oegstgeest botste een bestuurder met de auto tegen de vangrail.

Op sociale media wordt veel gepraat over de gladheid, het koude weer en het natuurijs in ons land. Zo deelt de drummer van DI-RECT, Jamie Westland, een filmpje van een spekgladde straat. Westland waarschuwt zijn volgers in het filmpje om goed op te passen. Het KNMI blunderde vandaag met een weerkaart, waarbij het op sommige delen in Brabant volgens het weerinstituut -50 graden zou worden. Dat foutje werd al snel door oplettende kijkers gespot.