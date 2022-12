Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wervelwind aan emoties na WK kwartfinale Nederland tegen Argentinië, maar trots overheerst

Het Nederlands elftal is er gisteravond niet in geslaagd de halve finales te bereiken op het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verloor in de kwartfinales na strafschoppen van Argentinië. We keken er met vertrouwen naar toe, schreef Metro gisteren nog. Oranjefans zijn trots op de prestaties.

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar was gisteravond het best bekeken programma van de avond, het is door ruim 5,6 miljoen kijkers thuis bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Depay is ‘trots’

Memphis Depay is trots op Oranje. „Dat meen ik echt”, stamelde hij na de nederlaag van strafschoppen in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. „We zijn zo’n hechte ploeg. We gaan voor elkaar door het vuur. Het is jammer dat het zo is afgelopen.”

Weer ging het op het WK tegen de Argentijnen fout na strafschoppen, net als op het WK van 2014. „Het is toch ongelooflijk”, zei Depay. „Onder Van Gaal hebben we op twee WK’s niet verloren maar we verliezen wel na strafschoppen. We waren al een ploeg, maar hij heeft deze ploeg sterker gemaakt.”

Depay deed geen moeite om te verbergen dat hij zwaar teleurgesteld was. „Maar ik ben trots op de jongens die een strafschop durfden te nemen. En ik ben trots op de jongens die zijn ingevallen. Ik was al gewisseld toen we het omkeerden”, doelde hij op twee doelpunten van Wout Weghorst in de slotfase van de reguliere speeltijd.

Spanning, vreugde en teleurstelling

Er gingen heel wat emoties rond bij kijkers die gisteravond voor de buis zaten. Spanning werd afgewisseld met vreugde en teleurstelling. De goals die Nederland scoorde, werden echter natuurlijk uitgebreid gevierd door fans.



Nog nooit zo hard gejuicht bij een wedstrijd waarin Ajax niet speelde. #oranje #nedarg pic.twitter.com/FBwdGt9wTw — Bastiaan Vrijhof (@VrijhofBastiaan) December 9, 2022



Dankjewel, Wout Weghorst, voor het mooiste kroegmoment in jaren. #NEDARG pic.twitter.com/AJRixz0sfb — Arjan te Bogt (@arjantebogt) December 9, 2022

Gele kaarten

Er heersde ook veel ongeloof tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Zo werden er gele kaarten, en uiteindelijk toch ook nog een rode kaart voor Dumfries na afloop, uitgedeeld en werd er door voetbalfans geklaagd over de scheidsrechter van de kwartfinale, Antonio Mateu Lahoz.



Messi gezien vanuit de ogen van de scheids#nedarg pic.twitter.com/1MMMY2ji1e — Dennis Gerritsen  (@dennboss) December 9, 2022



Nederland tegen Argentinië

Er heerst veel lof voor speler Wout Weghorst die met zijn treffers een verlenging afdwong en uiteindelijk twee goals maakte voor Oranje.



Leuk dat Argentinië en de scheids hebben gewonnen maar over 10 jaar praten mensen nog over de vrije trap op Weghorst in 90+11. — DE ADMIRAAL (@endeeh) December 9, 2022



Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 2-2. In 2014 won Argentinië op het WK ook van Oranje na strafschoppen, toen in de halve finale. Na de winst van de Argentijnen nemen zij het dinsdag voor een plek in de eindstrijd op tegen Kroatië.