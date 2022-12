Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Milou Deelen onthult pikante tatoeage in De Slimste Mens: ‘Lijkt wel een mislukte wasknijper’

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens is maandag afgetrapt, dus was het gisteren tijd voor – een nogal opvallende – aflevering nummer twee. Journaliste Milou Deelen was hierin een van de BN’ers die haar hersenen mocht laten kraken, maar het was iets anders dan haar kennis wat de tongen losmaakte: de onthulling van een bijzondere tatoeage.

Er zijn een aantal dingen anders dit seizoen, zoals de zender en het decor, maar de belangrijkste ingrediënten vormen een beproefd recept. Bekende (en iets minder bekende) Nederlanders strijden nog steeds om de titel onder het toeziend oog van gastheer Philips Freriks en met het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem.

Deelen is dus een van de kandidaten van dit seizoen, naast onder andere Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne en Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk. Ze belandde in de wereld van journalistiek en feminisme nadat ze zich uitsprak tegen slutshaming bij haar studentenvereniging Vindicat. Metro sprak haar hier eind vorig jaar over. Je leest het interview hier.

Verwarring alom om tatoeage van Milou Deelen

Het is Freriks die in de aflevering van gisteravond een balletje opgooit over de tatoeage van Deelen. „Milou, jij hebt diverse tatoeages, maar de meest bijzondere zit op jouw rechterenkel. Kunnen we die even zien?” Hierop doet de journaliste haar broek omhoog en laat ze de tatoeage zien. „Ik denk dat je deze bedoelt, toch?” Freriks vraagt daarop: „En heeft dat speciale betekenis?” Deelen: „Ja, jij weet wat het is toch?” Dit ontkent de gastheer, waarna Deelen zegt: „Wat denk je?” Freriks antwoordt dat hij geen idee heeft. „Ik kan het niet goed zien. Ik wil wel komen kijken.” Van Rossem doet alvast een gok: „Het is een stemvork.” Ook Freriks lijkt in verwarring. „Dit lijkt mij iets van..” „Een mislukte wasknijper”, vult Van Rossem aan.

Deelen helpt de aanwezigen in de zaal uit de brand: „Het is een clitoris.” „En wat wil je daarmee zeggen?”, vraagt Freriks. Deelen: „Ik weet niet of jullie het begrip orgasmekloof kennen. Dat is dat heteroseksuele vrouwen veel minder klaarkomen dan heteroseksuele mannen. Een van de verklaringen daarvan is dat de clitoris wordt vergeten.” Freriks vindt de plek niet handig. „Maar als-ie daar… Dat lijkt mij niet echt te helpen. Misschien bij jou wel?” Deelen is het daar niet mee eens. „Het is wel een gespreksstarter. Nu weten jullie en de mensen in de zaal hoe een clitoris eruit ziet. Ik heb dit gesprek wel vaker, dan doe ik ook dit spelletje. Ik ben er blij mee.” „Praktisch hoor”, merkt Van Rossem nog droogjes op.

Kijkers vergelijken Milou Deelen met Emma Wortelboer

Helaas voor Deelen moest ze na haar eerste aflevering het al weer veld ruimen. Hoewel haar score niet onverdienstelijk was, bleek het niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Een deel van de kijkers treurt hier absoluut niet om. Een veelgehoorde klacht is dat ze aan Emma Wortelboer doet denken, en dat is niet in positieve zin bedoeld. Overigens heeft Deelen ook fans. „Milou heerlijk zo’n kandidaat, jammer dat ze eruit is”, schrijft iemand.



Die Milou doet mij aan Emma wortelboer denken. Beide als nagels over een schoolbord. #slimstemens — Lieke Stoelers (@Liquormeisje) December 27, 2022



JAAAAAAA Milou is eruit! Dit is het beste nieuws sinds het gesneden brood!#deslimstemens pic.twitter.com/ygo7Q6Df5w — Fernando (@Umfoufou) December 27, 2022



Ik hoop voor Milou dat ze d'r eigen clitoris wel kan vinden want van veel vragen bleven de antwoorden totaal zoek. #deslimstemens — 𝙰𝚛𝚗𝚎𝚜𝚝 𝙼𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛𝚝 (@DeLaMoutarde) December 27, 2022

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.