Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens trapt nieuw seizoen af met opvallende aanwezige in het publiek

De Slimste Mens is gisteravond weer begonnen en natuurlijk zat Ramon Wiendels weer in het publiek. Wie? Dat is de man die al honderden afleveringen van de quizshow bijwoonde. Voor vaste kijkers is het eerder een verrassing als ze hem niet achter presentator Philip Freriks zien dan wel.

Waar in het nieuwe 21ste seizoen van De Slimste Mens de nodige dingen anders zijn, zoals de zender en het decor, bleven drie dingen hetzelfde. Philip Freriks is nog altijd presentator, de jury bestaat nog altijd uit Maarten van Rossem en de eeuwige studiogast is er natuurlijk ook nog steeds bij, grapt hij zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was dus TV-opname 1000! Afijn, vanavond de aftrap van seizoen 21 slimste mens op een andere zender, met nieuw decor, nieuw logo, nieuwe mok, nieuwe kandidaten! Alleen de 3 hieronder blijven hetzelfde. 😅🤣 #deslimstemens @NPO1 @KroNcrv https://t.co/lbvsXzxmJ4 pic.twitter.com/25H43dzk9W — Ramon Wiendels (@rawi1981) December 26, 2022

Reacties op eeuwige studiogast: ‘Koekenbakker’

Van ‘koekenbakker’ en ‘strontvervelende gast’ tot ‘geinig en grappig’, kijkers van De Slimste Mens zijn het er nog niet unaniem over eens wat ze van studiogast Ramon Wiendels vinden. Op Twitter raken ze er niet over uitgepraat nadat hij gisteren zijn duizendste aflevering van de spelshow bijwoonde. Overigens is er wel vaker discussie over ‘afleidend publiek’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoezo vervelend? Ik vind 't geinig. Volgens mij zag ik hem vroeger ook altijd in andere shows. — Jazimierz A.Kozawski (@Jazimierz) December 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn hemel, die koekenbakker zit weer in het publiek, hoor #slimstemens #deslimstemens — V.E. Nijntje 🎄🎅❄️ (@Venijntje25) December 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie is deze gast rechts? Hij zat vorig seizoen bij iedere aflevering, en nu weer. Is er een gebrek aan publiek? #slimstemens pic.twitter.com/7v6bIieSAO — Menno Rozema (@MennoRozema) December 26, 2022

Dit is de reden waarom hij zo vaak bij De Slimste Mens zit

Waarom doet Ramon Wiendels dat eigenlijk, zo vaak bij De Slimste Mens zitten? Is er inderdaad een gebrek aan publiek? Nee, het is iets heel anders wat de aanwezigheid van Ramon in de spelshow verklaart, zo zegt hij zelf tegen het AD.

Het begon ruim tien jaar geleden, toen hij het advies kreeg om een hobby te zoeken. En waar dat voor sommigen sporten, muziek maken of lezen is, kwam hij met een heel ander idee. Hij bezoekt iedere week meerdere shows op televisie. Maar zijn favoriet is toch echt De Slimste Mens, waar hij inmiddels voor de duizendste keer in de studio zat.

Best bekeken programma op televisie

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is gisteravond door ruim 1,9 miljoen mensen bekeken en het was daarmee het best bekeken programma van tweede kerstdag, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Kijkers zagen parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer met elkaar de strijd aan gaan.

In de finale stonden Marlou van Rhijn en Ron Fresen tegenover elkaar en uiteindelijk moest de parlementair verslaggever zijn meerdere erkennen in de paralympisch sporter.

De cijfers van de aftrap van De Slimste Mens zijn vrijwel gelijk aan die van eerdere winterseizoenen van het spelprogramma. Maar er zijn ook elementen anders. Het spel wordt voor het eerst op NPO 1 uitgezonden en er is een nieuw decor. De quiz zal bovendien niet meer vijf, maar slechts vier dagen per week te zien zijn.

Kijk de eerste aflevering hier terug.