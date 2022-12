Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers zwaar verdeeld over Top 2000 a gogo zonder Matthijs van Nieuwkerk: van een ‘verademing’ tot ‘akelig slecht’

De Top 2000 a gogo is sinds maandag traditiegetrouw terug, maar oudgediende Matthijs van Nieuwkerk is er dit jaar niet bij. Aan Herman van der Zandt de zware taak om hem te vervangen en dat is natuurlijk even wennen. Kijkers zijn zwaar verdeeld over het nieuwe gezicht: waar de één terugverlangt naar Van Nieuwkerk, vindt de ander dat Van der Zandt het fantastisch doet.

Dat Van Nieuwkerk schittert van afwezigheid heeft alles te maken met het vernietigende artikel dat De Volkskrant over de presentator publiceerde, Hij zou zich als presentator van De Wereld Draait Door schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en hebben bijgedragen aan een angstcultuur.

In samenspraak met omroep NTR besloot Van Nieuwkerk zich terug te trekken van de Top 2000-programma’s. Medepresentator Leo Blokhuis wilde heel graag dat Top 2000 a gogo ook zonder Van Nieuwkerk doorging. Het programma is volgens hem groter „dan welke maker ook”.

Kijkers zijn verdeeld in twee kampen

Op Twitter is er allesbehalve consensus over hoe Van der Zandt het doet als vervanger van Van Nieuwkerk. Allereerst is er kamp ‘Van der Zandt’, dat fan is van de nieuwe presentator. „Herman is een aanwinst” en „wat een verademing” klinkt er onder andere.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

wat een verademing die rustige Herman vergeleken bij die adhd kwebbel Mathijs.. >#Top2000agogo — sam bij (@sambij4) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigenlijk is de #Top2000agogo veel leuker zonder Van Nieuwkerk. #justsaying — Jean-Pierre Kin (@JeanPierreKin) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Herman de Scherman mag wat mij betreft blijven#Top2000agogo — H3tty (@p1pp1lott4) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat nou missen.

Genoten #Top2000agogo

Super duo @LeoBlokhuis en @HermanvdZandt

Gewoon alsof het altijd al zo was.

Kijk uit naar morgen. — JeanetteMN (@schildnijhuis) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind Herman de Schermman wel grappig en schattig hoe hij nog een beetje sputtert in zijn presentatie van #top2000agogo. Komt sympathieker over dan dat gedram zoals Van Nieuwpeer dat altijd deed. Go Herman! 👍💪 — Paul van der Romano (@PaulvanderRoman) December 27, 2022

Kamp ‘Van Nieuwkerk’ vindt dat de nieuwe presentator absoluut niet kan tippen aan zijn voorganger. „Herman Los Zand bakt er niks van”, schrijft iemand. Een ander: „Wat wordt dit akelig slecht gepresenteerd. Deed die van Nieuwkerk stuk beter.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Top2000agogo ik haak af… het is niet leuk zonder Mathijs! — dutchieB💜👽🙌 (@dutchieBthatsme) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat wordt dit akelig slecht gepresenteerd. Deed die van Nieuwkerk stuk beter #Top2000agogo — Tim (@TimErpenbeek) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het programma is een rommelig geheel geworden. Herman is een prima kerel, maar kan dit programma absoluut niet dragen, te weinig persoonlijkheid. #Top2000agogo — Gewoon Sjaak (@weerwel) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat was Matthijs van Nieuwkerk dan toch een vakman.#Top2000agogo — Marco Jongejeugd (@Marcoofj) December 27, 2022

Andere twitteraars klagen niet per se over de nieuwe presentator, maar over het gebrek aan structuur in het programma:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Precies dat ja! De charme was toch het strakke concept en dat is nu verdwenen…..het kabbelt te veel en oeverloos #Top2000agogo — paulake (@paulake) December 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eens. Ik mis Matthijs niet zozeer, maar de oude structuur. Hadden ze gewoon aan kunnen vasthouden. #Top2000agogo — Rixt Sijtsma (@rixtsijtsma) December 27, 2022

Kijkcijfers beter onder Van der Zandt dan onder Van Nieuwkerk

Saillant detail is dat Top 2000 a gogo met Van der Zandt meer kijkers trekt dan met Van Nieuwkerk. Zowel voor de eerste als de tweede aflevering zaten meer dan een miljoen kijkers aan de buis gekluisterd, iets wat het programma nooit eerder wist te flikken. Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het programma voorheen op NPO 3 te zien was.

Top 2000 a gogo is tot en met 31 december elke dag te zien op NPO 1. Je kunt het programma terugkijken via NPO Start.