Milou Deelen is sinds vier jaar per ongeluk journalist en feminist: ‘Ik trok het niet meer’

Steeds vaker wordt er gesproken van een vierde feministische golf, met een nieuwe lichting aan jonge, uitgesproken feministen. In Nederland horen daar een heleboel bijzondere vrouwen bij, waaronder Milou Deelen (26). Nadat ze zich ruim vier jaar geleden uitsprak tegen slutshaming bij haar studentenvereniging Vindicat en daar viraal mee ging, belandde ze in de wereld van feminisme en journalistiek. „Ik kon helemaal niet schrijven, maar ik had wel goede ideeën.”

Of Deelen vindt dat ze zelf ook bij die nieuwe lichting feministen hoort? Na even nadenken is het antwoord toch: „Ja, ik denk het wel.” Metro spreekt met haar over hoe het vier jaar geleden begon bij de studentenvereniging en hoe ze zo – vrijwel per ongeluk – in de journalistiek terecht kwam. Haar vuurtje was aangewakkerd.

Eerste keer uitspreken tegen seksisme: ‘Ik trok het niet langer’

Als 21-jarige student merkte Milou Deelen al snel dat er iets niet helemaal klopte bij de Groningse studentenvereniging. „Ik ergerde me kapot aan het seksisme daar”, vertelt ze. Er werd een groot onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen; als een man veel seks had was het cool, maar vrouwen kregen een stempel. „Mensen vonden mij een slet. De enige verklaring ervoor was dat ik een vrouw was en hij een man.” Oftewel slutshaming, waarbij vrouwen openlijk worden bestempeld als hoer of slet. Deelen vond het zo oneerlijk dat ze besloot er een video over te maken. „Ik trok het gewoon niet langer”, zegt ze. „Ik wilde mensen laten zien wat er gebeurt, want dit gebeurt niet alleen bij studentenverenigingen.”

Op Facebook schreef ze hoe zij de hoofdrol had in een lied van de vereniging over „het laagste meisje van het jaar” en hoe er er rondging dat je haar „kon doen voor een pakje peuken en Smirnoff”, en ze uploadde de video. Die ging viraal en het vuurtje om zich uit te spreken over wat zij belangrijk vond, groeide. „Het was de eerste keer dat ik het zo voelde, en eigenlijk ben ik daar niet meer mee gestopt.”

Terug naar Groningen

Na de video is Deelen gestopt met haar studie en teruggegaan naar Amsterdam, daar waar ze vandaan komt. Voor haar werk moest ze later nog een paar keer terug naar Groningen, waarvan één keer om een lezing te geven op de universiteit waar ze in de tijd van de slutshaming-video studeerde. Ze vertelde daar het verhaal dat er in eerste instantie voor had gezorgd dat ze wegging uit Groningen. Maar nu stond ze er weer. „Het voelde alsof het cirkeltje rond was”, vertelt de 25-jarige schrijfster. Er zat niemand van de vereniging in de zaal, maar al zou de hele zaal vol hebben gezeten: „Ik liet me niet klein maken.”

Dat haar verhaal – en daarmee dat van tientallen andere vrouwen – eindelijk serieus werd genomen, was niet het enige positieve dat uit de video voortkwam. Het traditionele lied over het laagste meisje van het jaar, waarin Milou Deelen de hoofdrol speelde en dat jaarlijks werd gezongen door tientallen jongens – „heel sick, heel gestoord” -, werd afgeschaft. Dat was voor haar een bevestiging. „Je kunt je ergens over uitspreken en dan kan er daadwerkelijk echt iets veranderen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Journalist, schrijfster én feminist

Toen Deelen net was weggegaan bij de studentenvereniging en terugkwam in Amsterdam, begon ze zich meer te verdiepen in feminisme. Ze ontdekte steeds meer nieuwe feministische kwesties, waardoor haar vuurtje maar bleef branden. Dat ze hiermee een carrière zou gaan opbouwen, had ze van tevoren helemaal niet bedacht. Deelen bleef – en dat doet ze nog steeds – gewoon dicht bij haar gevoel, en in dit geval voelde het voor haar „heel natuurlijk” om zich over dit soort onderwerpen uit te blijven spreken. „Het voelt heel logisch”, vertelt de journalist. En zo is ze de afgelopen jaren gaan schrijven – iets wat ze, naar eigen zegen, helemaal niet kon.

„Ik had wel goede ideeën, dat wist ik wel”, legt Deelen uit. „Een soort gevoel ervoor.” Eerst werd ze benaderd om te schrijven voor Vice, uiteindelijk is dat uitgelopen tot freelance journalist voor onder andere Linda.Meiden, Volkskrant Magazine, &C Magazine en Het Parool. „Journalistiek voelt heel natuurlijk. Ik voel me heel erg op mijn pootjes terechtgekomen”, vertelt ze. Ook dat schrijven is dus goedgekomen. „In het begon kon ik het helemaal niet. Nu kan ik het een beetje”, zegt de 25-jarige, met intussen tig artikelen, diepte-interviews én een boek op haar naam.

Je stem laten horen

En dat schrijven is niet voor niets. De afgelopen jaren is er volgens de journalist namelijk al best wat veranderd. „Feminisme speelt heel erg”, vertelt ze. „Ik zie wel dat het daar de afgelopen jaren veel over gaat.” Zo helpt Deelen nu ook veel scholieren met hun profielwerkstuk over feministische onderwerpen. „Ik kan me niet eens voorstellen dat ik een feministisch onderwerp had gekozen, toen ik mijn profielwerkstuk schreef”, zegt ze. „Dat is heel erg veranderd.”

Dat samen ergens over schrijven, of je samen ergens over uitspreken, is iets wat Deelen zeker aanmoedigt. „Dat filmpje vond ik best wel eenzaam en moeilijk, omdat ik de enige was in mijn vereniging die zich erover uitsprak”, vertelt ze. Haar advies is dan ook: „Zoek elkaar op. Zoek mensen op met wie je het samen kunt doen.” Want juist dat – je uitspreken en veel durven – is wat haar veel heeft gebracht. „Het heeft mij een gelukkiger mens gemaakt. Dat raad ik iedereen van harte aan.”