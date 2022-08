Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erik van Muiswinkel ‘eindelijk een bekende’ in De Slimste Mens: flikt hij het vanavond weer?

Kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel schopte het gisteravond in De Slimste Mens tot de slimste van de dag. Kijkers hopen vurig dat hij dit kunstje vanavond herhaalt, want die zijn maar al te blij dat er eindelijk een kandidaat is die ze kennen.

In De Slimste Mens strijden bekende – en volgens kijkers dus iets minder bekende – Nederlanders om de felbegeerde trofee. De presentatie is in handen van Philip Freriks en het enige jurylid Maarten van Rossem voorziet het programma van onmiskenbaar commentaar. In deze editie zetten onder andere Belgisch Slimste Mens-gezicht Philippe Geubels, acteur, presentator Tim Senders, schrijfster Femke van der Laan en modeontwerper Bas Kosters hun hersenen aan het werk – namen die blijkbaar niet bij iedereen meteen tot de verbeelding spreken en spraken.

Kijkers blij met met kandidaat Erik van Muiswinkel

Gisteravond mochten Van Muiswinkel, cabaretier Teun van den Elzen en zanger Stefan van der Wielen aanschuiven. Van Muiswinkel viel in de smaak bij het publiek, maar dat kwam niet alleen door zijn optreden: kijkers waren blij dat er eindelijk weer een bekend gezicht tussen zat. „Hè leuk, Erik van Muiswinkel bij De Slimste Mens. Weer eens een deelnemer die ik ook ken.”

Dat niet alle bekende Nederlanders die meedoen aan De Slimste Mens ook echt bekende Nederlandsers zijn, klinkt vaker als kritiek. „De meeste zijn pas bekend nádat ze mee hebben gedaan met De Slimste Mens“, merkt een twitteraar op.



Hè leuk Erik van Muiswinkel bij #deslimstemens ! Weer s een deelnemer die ik ook ken 🥳 — fransje naessens (@fransjenaessens) August 16, 2022



Ha weer eens een echte bekende Nederlander bij #DeSlimsteMens. Dwz bekend voor iemand van generatie X. — Jasha (@JashaJ) August 16, 2022



Had eigenlijk niet anders verwacht. @erikvmuiswinkel slimste van de dag #deslimstemens — Jeannine Verhagen (@jeannienkie) August 16, 2022



Jaaaaa!!! @erikvmuiswinkel is de slimste van de dag!#deslimstemens — Berry van den Bos (@berrybos) August 16, 2022

Vanavond een nieuwe aflevering van De Slimste Mens

Van Muiswinkel mag vanavond weer op komen draven: hij werd gisteravond tenslotte de slimste van de dag. Ook de muzikant is er weer bij. Van den Elzen werd op 1 seconde na weggespeeld en wordt vervangen door presentatrice Natasja Gibbs, onder andere bekend van Op1.

Gaat Van Muiswinkel het weer flikken om de slimste van de dag te worden? Dat zie je vanavond om 20.40 op NPO 2. Als je eerst de aflevering van gisteravond terugkijken, kun je dat via NL Ziet doen.

Als Van Muiswinkel blijft zegevieren, mag hij normaal gesproken zeven afleveringen blijven. Daarna moet een kandidaat altijd plaatsmaken voor iemand anders. Maandag begint echter de finaleweek, dus in theorie kan Erik van Muiswinkel negen avonden spelen. De beste kandidaten tot nu toe keren terug in de finaleweek, die op 22 augustus aftrapt. Presentatrice Anniko van Santen en RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens hebben hun plek voor die week al binnen.