Het nieuwe jaar komt eraan! Wat wijzigt er in 2023 qua wet- en regelgeving?

Kerst is achter de rug, wat betekent dat het nieuwe jaar eraan komt. Ook per 2023 veranderen een aantal zaken. Maar wát verandert er in het nieuwe jaar in wet- en regelgeving, uitkeringen en toeslagen?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023 om voorbereid het nieuwe jaar in te gaan.

Uitkeringen en toeslagen

Het ging er de afgelopen maanden veel over: de gasprijzen. In 2023 gaat het prijsplafond voor gas en elektriciteit in. Een kuub gas kost onder het plafond 1,45 euro en een kilowattuur stroom 0,40 euro. Tot een verbruik van 1200 kuub gas of 2900 kWh geldt het prijsplafond, daarboven betaalt men de marktprijs. De regeling geldt tot 31 december 2023. Voor de maanden november en december kregen consumenten dit jaar een tegemoetkoming van 190 euro.

Het kindgebonden budget kent ook een stijging, met 356 euro per jaar voor het eerste en tweede kind. Vanaf het derde kind gaat het budget omhoog met 468 euro per jaar. Ook gaat de leeftijd voor de kostendelersnorm omhoog van 21 naar 27 jaar. Tot die leeftijd heeft het inwonen van jongeren geen invloed op de bijstandsuitkering van hun ouders.

Ook gaat komend jaar het minimumloon in een keer omhoog, met 10,15 procent. Het nieuwe minimumloon komt daarmee uit op 1934,40 euro per maand. Uitkeringen die hieraan gekoppeld zijn, zoals de AOW of de WW, stijgen ook.

Wet- en regelgeving in 2023

Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn vanaf 1 januari uitgebannen. Eerder konden winkels nog hun prijzen verhogen, om een verlaging daarna als korting te bestempelen. Volgens de nieuwe regels geldt dat de prijs waar de korting af gaat, de laagste prijs is in de afgelopen dertig dagen.

Heb je een snorfiets? Dan moet je per 1 januari 2023 een helm dragen. Het gaat om een goedgekeurde bromfietshelm of een speedpedelec-helm. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert een boete van 100 euro. Ook wordt er een extra onderdeel verplicht in de jaarlijkse APK (Algemene Periodieke Keuring), namelijk de roetfiltertest. Alle dieselvoertuigen die een roetfilter moeten hebben, moeten deze test doorstaan. In totaal gaat het om 1,2 miljoen voertuigen.

In 2023 gaan de prijzen voor een identiteitsbewijs en paspoort omlaag. De maximumtarieven die gemeenten mogen vragen voor een identiteitsbewijs of paspoort zijn nu 68,53 voor een id-kaart en 75,80 voor een paspoort. Een id-kaart gaat maximaal 37,99 euro kosten en een paspoort maximaal 58,89 euro.

❗️ Verder veranderen deze zaken ook per 2023: Het wordt verboden voor politieke partijen om giften vanuit het buitenland te ontvangen, tenzij de donateur een Nederlandse kiesgerechtigde is. Ook mogen donateurs niet meer dan 100.000 euro in totaal per jaar doneren aan een politieke partij. Verder moeten partijen inzicht geven in de achtergrond van rechtspersonen die doneren.

Beide ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag wanneer zij een kind erkennen. Zij hoeven niet langer samen naar de rechtbank om een verzoek daartoe in te dienen. Als de ouders hierop een uitzondering willen, kunnen ze dit aangeven tijdens de erkenning van het kind.

Wonen

Op woongebied zullen ook een aantal zaken veranderen in het nieuwe jaar. Zo wordt de maandelijkse huurtoeslag verhoogd. Het gaat voor bijna iedereen die huurtoeslag krijgt om 16,94 euro per maand. En de huurprijzen van woningen in de vrije sector mogen in 2023 met maximaal 4,1 procent stijgen. Vanaf januari is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de CAO-ontwikkeling, als die lager is dan de inflatie.

Daarnaast wordt het isoleren van een woning aantrekkelijker gemaakt. In 2023 kan ook subsidie worden aangevraagd bij één maatregel. Zo’n 15 procent van de isolatiekosten daarvan wordt vergoed. Het subsidiepercentage loopt op als er meer isolatiemaatregelen worden genomen. Tevens hebben huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 recht op een energietoeslag van 1300 euro.