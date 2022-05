Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van Maarten van Rossem bij Op1 over overleden zus: ‘Mopperpot om te lachen’

Maarten van Rossem is gisteravond voor het eerst – bij Op1 – op tv naar buiten getreden over zijn onlangs plotseling overleden zus. Kunsthistorica Sis van Rossem – officieel Mary – werd 77 jaar. Van Rossem had een – vooral in de serie – nogal bijzondere band met haar. De kijkers van Op1 konden hem wel waarderen.

Maarten van Rossem maakte met Sis en ook zijn broer Vincent acht seizoenen Hier Zijn De Van Rossems, waarin zij steden bezoeken. Zaterdag eindigt er weer een reeks, vanuit Zierikzee. Voor de laatste afleveringen verscheen er telkens een tekst in beeld: „Sis van Rossem is op 4 mei onverwachts overleden. Dit programma is mede door haar unieke bijdrage een groot succes geworden. Zij heeft het met een opmerkelijke combinatie van ergernis en genoegen gemaakt. Vandaar dat besloten is de lopende serie volledig uit te zenden.” Maarten en Vincent van Rossem.

Maarten van Rossem gaat weer kijken naar Sis

Sis van Rossem overleed na een ongelukkige val in haar woning. „Zij stond bekend om haar directe en tegendraadse karakter”, kenschetste Op1-presentator Sven Kockelmann haar gisteren. Over de uitzending van morgen zegt Maarten van Rossem: „Ik ga er wel naar kijken. Of: ik heb al gekeken. De montage werd mij toegestuurd. Het is een vrij routineuze aflevering van een programma dat in wezen al acht jaar bestond. Het is natuurlijk wel gek dat je Sis aan het werk ziet, terwijl je weet dat het de laatste keer is en dat ze er niet meer is.”



Bij wijze van uitzondering even gekeken naar #op1 vanwege een bijzondere gast #maartenvanrossem Genoten van zijn helder commentaar en reacties, metname over zijn zus. Ook genoten hoe hij gasten terecht corrigeerde, in het bijzonder Sven #Kockelmann @op1npo — E.J. ✈ (@EJvdM_) May 26, 2022

„We hebben al een heleboel gekke scènes gehad”, vervolgt Maarten van Rossem. „Deventer bijvoorbeeld, waar ze in een crypte verdween. Dat ze zei ‘ik hoop jullie terug te zien in de hemel’. En dat wij iets riepen als ‘dat zal wel lukken’. Allemaal dingen die je zegt als je nog in het land der levenden bent.”

Eén lange stroom verwensingen aan medeweggebruikers

„Wat betekende Sis voor jou eigenlijk?”, wil Sven Kockelmann weten. Maarten van Rossem, zonder echt antwoord te geven: „Mijn zus kun je het beste karakteriseren als een lastige tweelingzuster (ze zijn geen tweeling, red.). Karakterologisch hebben we wel sterke overeenkomsten. Sis was iets meer van het schelden dan ik ben. Ze was ook veel talentvoller. Zeker achter het stuur, dat was een vrij unieke ervaring. Vanaf de start van de motor tot het einde was het één lange stroom aan verwensingen aan de medeweggebruikers. Die zonder uitzondering bestonden uit agressieve randdebielen. Nou is dat een term van mij, maar Sis had een heel eigen repertoire op dit punt.”

„Ze kon ook heel lastig zijn, want in de serie regelmatig gebleken is. Tot onze verbazing was het nou juist de frictie tussen ons in het programma wat iedereen ontzettend leuk vond.” „Jullie waren ook nogal opvliegend samen”, beaamt de gespreksleider van Op1.

Alleen frictie in Hier Zijn De Van Rossems

„We schelen niet veel van elkaar, maar anderhalf jaar”, zegt Maarten van Rossem. En over de gelijkenis: „De genen lagen blijkbaar nog in dezelfde volgorde.” „Hadden jullie vaak ruzie?”, wil Kockelmanns collega Fidan Ekiz weten. Van Rossem, die onlangs weer furore maakte in De Slimste Mens en ook in Boerderij Van Dorst: „Wij hadden nooit ruzie. De enige momenten van frictie die ik met mijn zuster ooit heb gehad, hebben ze in de serie afgespeeld. Tot mijn stomme verwondering gaf Sis een excellente prima donna weg (…). Ik heb het proberen te begrijpen en zie het als een emancipatoir project van haar. Minimaal drie keer per week zei ze op zo’n toontje ‘ja, ik was maar een meisje’. Wezenloos gelul, dacht ik dan. Het is toch heel redelijk met je afgelopen. Als de camera uitging was alles koek ei. Zodra de camera draaide, was er een licht competitieve sfeer.”

Maarten van Rossem was het volmondig met de presentatoren eens toen werd geopperd dat de broers en zus Sis Hier Zijn De Van Rossems alle drie het liefst alleen hadden gepresenteerd. Met een glimlach: „Dat zou het een veel beter programma zijn geweest.” Bij de kijkers leverde zijn bijdrage aan Op1 net zo’n glimlach op:



Hoe ouder Maarten van Rossem is, des te nukkiger hij wordt. Een van de weinige mopperpotten waar je -soms- om moet lachen. Wellicht is het ook een manier om met zijn emoties om te gaan. Want dat Sis er niet meer is, zal hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. #op1npo pic.twitter.com/AiGSUAayOZ — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) May 26, 2022



De vertederde glimlach om de mond van Jeroen Pauw bij het verhaal van Maarten van Rossem over zijn zus Sis. #onbetaalbaar #op1 — Corneliszelf (@drsSchaapmans) May 26, 2022



Maarten van Rossem: Grappig, maar ook lief! 🥰#op1 — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) May 26, 2022



Jeroen Pauw en Maarten van Rossem zijn weer geweldig! #op1 — Irene H-J🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@middengolf) May 26, 2022

Het hele interview met Maarten van Rossem zie je hier.