Het Metro-panel over de stelling: ‘De koning moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden’

‘Principieel tegenstander van het aanbieden van excuses’

„Ik ben sowieso een principieel tegenstander van het aanbieden van excuses voor gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen voor gebeurtenissen waarvoor je in het geheel niet verantwoordelijk bent. Mark Rutte is niet verantwoordelijk voor wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, de Nederlandse natie is dat ook niet. Sterker nog: als de huidige natie het voor het zeggen had, dan was de slavernij nooit gebeurd, omdat we ondertussen hele andere normen en waarden aanhangen.

Ik vind het daarnaast eerlijk gezegd nogal een schijnheilige vertoning om excuses aan te bieden. Aan het verleden valt niets meer te veranderen, dan is het nogal makkelijk om te zegen: jongens, het spijt me dat … Op die stipjes kun je van alles invullen en klaar is kees. Laten we met dat hypocriete en gemakzuchtige gedoe ophouden.

Als we het allemaal zo erg vinden wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, laten we dan kijken of er zich in het heden ook nog vergelijkbare situaties voordoen, zoals discriminatie op grote schaal. Dat komt in elke samenleving voor, laten we proberen daar meer tegen te doen dan we nu doen. Op tal van plaatsen in de wereld komen ook nog situaties voor die sterk doen denken aan de slavernij. Niet per se zoals vroeger, maar het zijn wel situaties die veel van de slavernij weghebben. Laten we daar dan tegen in opstand komen.”

‘Het is en blijft een loos gebaar’

„Maar het voortdurend aanbieden van excuses over wat in het verleden heeft plaatsgevonden, zie ik niet zitten. Je blijft dan ook aan de gang met het aanbieden van excuses, want het is doodsimpel om dat te doen.

De vraag of het dan de koning zou moeten zijn die zijn excuses aanbiedt, geeft aan wat voor belachelijke operette het allemaal is. Iedereen die spreekt namens de Nederlandse natie kan die excuses in principe aanbieden, zeker iemand die tot het zittende kabinet hoort.

De datum waarop het excuus wordt aangeboden, maakt ook niets uit. Het is een symbolische daad, je kunt het ook op 1 januari doen of weet ik veel op wat voor datum. Als ze het per se op 1 juli – op Ketikoti, ter viering van de afschaffing van de slavernij – willen doen: doe dat dan. Maar het is en blijft een loos gebaar. Het is treurig dat we in de situatie zijn beland waarin we voortdurend excuses moeten aanbieden voor wat er in het verleden is gebeurd.”