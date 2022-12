Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Serie The Chosen over Jezus: ah, daar is de Messias in minuut 48 (in de kroeg)

156 landen, 110 miljoen kijkers: we stellen je voor aan de serie The Chosen. Nederland sluit wat laat aan als 157ste land, maar vanaf morgen is de succesreeks dan eindelijk ook bij ons te zien. Wie de hoofdrol speelt? Die ken je wel: Jezus.

Opvallend voor de EO, de omroep die logischerwijs besloot de serie naar de Nederlandse beeldschermen te halen, is dat je The Chosen niet op NPO 1, 2 of 3 kunt zien. Jezus moeten we, nou ja mogen natuurlijk, streamen. Metro is in elk geval benieuwd, gezien de geluiden uit het buitenland. Daarom is The Chosen deze keer het onderwerp in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Meest beroemde persoon ooit in The Chosen?

Al heb je niets met het geloof, zodra de naam Jezus opduikt is er toch meteen een vorm van nieuwsgierigheid. Wat denk je ook, de zoon van God voert toch al ruim 2000 jaar ‘een strijd’ met Mohammed over de titel meest beroemde persoon ooit. Wie dat is, laten we lekker in het midden. Maar een serie als The Chosen? Ja, interessant op voorhand. Want hoe zouden de tv-makers die man neerzetten? Hoe was hij? Zijn uiterlijk, daar hoefden zij vast niet zo lang over na te denken. Die gedaante zie je boven dit artikel en zo zagen we Jezus al zo vaak.

Hoe die Jezus nou ‘precies’ was, dat gaan we in The Chosen ongetwijfeld zien (maar niet in de eerste aflevering die Metro zag, want doet ie eigenlijk wel mee?, vroeg deze verslaggever zich op een gegeven moment af. Zijn leven en hoe dat ging, is namelijk een onderdeel van de serie, maar niet de hoofdmoot.

Wat betekende Jezus voor anderen?

De personages rond Jezus staan in The Chosen centraal en vooral de vraag: hoe heeft de Messias hun leven veranderd? Wat was de relevantie van die persoon voor hun leven van alledag? Vijf karakters worden daarbij gevolgd. Met vijf verhaallijnen moet je bij deze serie wel even doorzetten dus. Elk karakter heeft z’n eigen strijd. Maria Magdalena worstelt met bezetenheid en niet zo’n beetje ook. Simons hoofd staat voornamelijk op belasting betalen (want hij loopt hopeloos achter en kom daar maar eens mee bij de Romeinen. Mattheüs vraagt zich af of hij Jezus zal volgen of voor diezelfde Romeinen moet werken. Thomas gelooft niet (ongelovige Thomas, je weet wel), maar is duidelijk door Jezus geïntrigeerd. Naast deze vier relatief jonge gasten, de millennials van toen, zien we de oudere en wijze Nikodemus. Hij dient God en heeft een onverzadigbare honger naar kennis en oprecht verlangen om de waarheid over de Messias te weten. ‘De leraar der leraren’ van Israël wordt hij genoemd.

💰 Mega-crowdfunding-project The Chosen is het grootste wereldwijd gecrowdfunde mediaproject ooit (tot 2021 hadden (toekomstige) kijkers 40 miljoen dollar gedoneerd. EO-directeur Arjan Lock stelt daarom: „Het lag dus voor de hand dat in Nederland de EO- de deze serie over het leven van Jezus omarmt.” De omroep kan nog even vooruit. In Amerika is deze maand namelijk het derde seizoen van start gegaan. De makers denken aan zeven seizoenen in totaal.

Maria Magdalena draait door in The Chosen

Jezus wordt vertolkt door Jonathan Roumie. De Amerikaanse acteur in dit religieuze historische drama was zelf enige tijd predikant in een katholieke kerk. Maar we zien eerst vooral die vijf andere personen dus. Vijf mensen die iets met Jezus hebben of krijgen en ook met elkaar verweven raken. Zo krijgt die wijze Nikodemus van de Romeinen in de rosse buurt de opdracht de totaal doorgedraaide Maria Magdalena tot bedaren te brengen. Hij faalt overigens hopeloos.

The Chosen volgt de verhalen uit de Bijbel (dat is aan gesproken teksten soms te merken, daar moet je even doorheen), maar bevat ook lijntjes en personages die niet in het beroemde boek voorkomen. In de serie krijgt de kijker aan het begin de aanbeveling om ook de evangeliën van de Bijbel tot je nemen. Dat moet iedereen lekker voor zichzelf uitmaken natuurlijk. Om dat in een speciale vermelding in beeld te brengen is misschien wat overdreven. Aan de andere kant: er is weinig verkeerds aan om je eens in culturen of religies die je niet goed kent te verdiepen.

Interessant enne, komt Jezus nog?

Daarom kan The Chosen interessant zijn voor iedereen. Op het eerste oog is het misschien niet voor ons allemaal weggelegd, maar ook al ben je niet gelovig: de serie vertelt ook gewoon een bijzonder verhaal. Tv-makers hadden kunnen kiezen om uit te zoeken wat die Jezus van toen voor de mensen anno 2022 betekent. Maar het tijdsbeeld dat wordt geschetst is toch mooier. De vissers die niet de zee op mochten als het sabbat was (de dag van de rust) bijvoorbeeld, deden dat toch. Wat dat betreft is zwartwerken blijkbaar van alle tijden.

En zoals eerder gesteld, op Jezus moet de kijker in The Chosen (seizoen 1 bevalt acht afleveringen van 50 minuten) even wachten. De eerste keer dat zijn naam valt is in woorden op een stadsmuur, de graffiti van 2000 jaar geleden. ‘De Messias zal de Romeinen vernietigen’ valt er te lezen. Maar ah, na 48 minuten is Jezus daar dan toch. We zien hem in de kroeg, spontaan aan de bar naast Maria Magdalena. Moet wel een leuke gozer zijn dus. Dat vindt Maria Magdalena overigens ook.

Van The Chosen verschijnt vanaf vandaag elke donderdag een aflevering op EO / Start. De hele reeks bingen kan via NPO Plus. De reeks heeft ook een eigen website.

Aantal blikken: 3 uit 5

Goed gemaakt, maar of het voor iedereen geschikt is…