Recensie Jurassic World Dominion: dino’s kijk je op het grote doek, wel zo lekker

Precies dertig jaar na Jurassic Park nemen we met Jurassic World: Dominion afscheid van de filmdino’s. Twee trilogieën lang hebben de dinosaurussen drommen mensen naar de bioscopen getrokken. Dat zal met het slot niet anders zijn.

Dat bleek afgelopen Pinksterweekeinde al, toen de bios waar dan ook volle zalen trok met tal van voorpremières. En natuurlijk is Jurassic World: Dominion ook Metro’s Filmrecensie van de Week.

Dino’s nu over de hele wereld

Zagen we de prehistorische dieren die toch weer in het heden verschenen eerder alleen op een eiland of in een park, inmiddels hebben de dino’s zich verspreid over de hele wereld. We zien de dinosaurussen niet alleen in het bos, maar in Jurrasic World: Dominion – groot en klein en ook zwemmend – in de bergen, in de sneeuw en in de oceaan. De filmtitel zegt het al: de dino’s heersen.

Dat wás wat in 1993, toen Jurrasic Park van – toen nog – Steven Spielberg verscheen. Zoiets ‘was nog nooit vertoond’ en ‘dit zou de filmwereld compleet veranderen’. Dat klopte ook. We zijn inmiddels dertig jaar animatie verder. Drie acteurs van toen, die in deze laatste ‘Jurrassic’ terugkeerden, vertelden tijdens een persconferentie hoe het destijds ging. Ze keken en reageerden op tennisballen voor groene schermen. Die tennisballen waren dus de dino’s…

Het verhaal van Jurassic World: Dominion

In dit einde van het Jurassic-tijdperk komen twee generaties acteurs van de wereldberoemde en geliefde titel voor het eerst samen. Chris Pratt en Bryce Dallas Howard worden vergezeld door de oude garde van toen: Oscar-winnaar Laura Dern (Dr. Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) en Sam Neill (Dr. Alan Grant). Dat is genieten geblazen voor de fan van weleer natuurlijk, of voor al diegenen die de films op een veel kleiner scherm zagen. Jurassic World: Dominion speelt zich vier jaar na de verwoesting van Isla Nublar af. Dinosaurussen leven – en jagen – nu overal ter wereld. Het kwetsbare evenwicht tussen dinosaurussen en mensen zal de toekomst opnieuw vormgeven. Voor eens en altijd wordt duidelijk of de mens bovenaan de voedselketen kan blijven in een wereld die hij moet delen met de meest angstaanjagende wezens die ooit hebben geleefd. En oh ja, ook met hordes wespen en vernietigende sprinkhanen.

Owen en Claire (Pratt en Dallas) vormen inmiddels een stel en hebben de voogdij over de jonge Charlotte Lockwood (Eva Trill), een meisje dat niet gevonden mag worden. Wat blijkt, dat willen we nog wel verklappen: de kleine is gekloond door zichzelf, een van de personages van weleer… Die overleefde het klonen niet, maar het meisje van 2023 is perfect. Maar verder? Gaat dat gewoon zien…

🦕 Historie Jurrasic Park / World 1. 1993: Jurassic Park 2. 1997: The Lost World: Jurassic Park 3. 2001: Jurassic Park III 4. 2015: Jurassic World 5. 2018: Jurassic World: Fallen Kingdom.

De mooiste Jurassic qua beelden

Jurassic World: Dominion is gefilmd op diverse mooie locaties over de hele wereld (en in de studio uiteraard). Regisseur Colin Trevorrow had door de nieuwe wereldwijde situatie van de dinosaurussen veel meer mogelijkheden. Daarmee is de afsluitende ‘Jurassic’ de allermooiste qua plaatjes geworden. De dino’s zijn inmiddels belachelijk levensecht en natuurlijk veel beter dan in 1993 het geval was (hoe knap toen ook gemaakt).

Jurassic World: Dominion gaat niet per se om het redden van de wereld tegen al het monstergeweld. De film gaat net zo zeer om het redden van een tienermeisje. En om te laten zien dat er veel mis gaat als je wat aan kloot met dna bij het klonen.

Onwaarschijnlijke ontsnappingen Jurassic World: Dominion

Voor wie niet van om en nabij een stuk of 4683 onwaarschijnlijke totaal ongeloofwaardige ontsnappingen uit alles verslinden dierenbekken houdt, is Jurassic World: Dominion niks. Maar dan hield je ook al niet van de vorige vijf. Maar dat boeit de gemiddelde bioscoopganger niet. Net als dat een paar lucky’s vanzelf komen aanwaaien waardoor netelige en totaal wanhopige situaties worden opgelost. Het is simpelweg prachtig spektakel wat je krijgt (in een overigens leuk en boeiend verhaal).

Voor één keer klinkt het hier ‘weg met de streamingdiensten’ (al menen we daar natuurlijk niets van). Maar Jurassic World: Dominion hoort in de bioscoop, dino’s horen – wel zo lekker – op het witte doek. Zo groot mogelijk.

Beoordeling uit 5: 4,5.

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Jurassic World: Dominion, soms ook op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: de horror Men.