De Slimste Mens gaat door, mét Maarten van Rossem en Philip Freriks

Het twintigste seizoen van De Slimste Mens zit erop en de winnaar is bekend. Fans van het programma hoeven echter niet lang te treuren: deze winter keert De Slimste Mens terug, wederom onder het toeziend oog van Philips Freriks en met het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem.

Producent Marc Dik van productiehuis Skyhigh stelt fans gerust met een bericht op Twitter. „De Slimste Mens sluit knallend af met ruim 2 miljoen kijkers en een ijzersterke winnaar. In de winter melden we ons weer met Philip en Maarten.”



De Slimste Mens is al jaren een van de best bekeken programma’s op de televisie. Freriks heeft de presentatie in handen en wordt bijgestaan door de eenkoppige jury, bestaande uit de kritische Van Rossem – die ook in ons Metro-panel regelmatig zijn ongezouten mening geeft.

In deze editie lieten onder andere Belgisch Slimste Mens-gezicht Philippe Geubels, presentator Tim Senders, schrijfster Femke van der Laan, modeontwerper Bas Kosters, Goldband-zanger Milo Driessen en schaatser Thomas Krol hun hersenen kraken.

Jasper van Kuijk winnaar van De Slimste Mens

Cabaretier Jasper van Kuijk kroonde zich vrijdagavond tot winnaar van dit seizoen. Hij versloeg daarin presentatrice Anniko van Santen en acteur en kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel. Van Santen was de publiekslieveling van deze editie: ze mocht op veel lof van twitteraars rekenen. Kijkers waren niet alleen onder de indruk van haar algemene kennis, maar ook van Van Santen zelf. Er werd zelfs gesproken van de leukste kandidaat aller tijden. Ook Van Muiswinkel viel in de smaak, alleen al omdat kijkers blij waren dat er „eindelijk weer een bekende” aan De Slimste Mens meedeed.

Van Rossem verklapte nog voordat het zomerseizoen moest beginnen het geslacht van de winnaar al. Dat deed hij in het interviewprogramma Onze Man in Deventer, waar hij te gast was. Presentator Özcan Akyol kon het niet laten om alvast naar de winnaar te vragen. „Verrassende winnaar?”, vroeg hij. Daarbij verklapte Van Rossem net iets meer dan hij zelf wilde. „Uh, ik had mijn geld niet op hem gezet.”

Cabaretiers winnen de felbegeerde trofee opvallend vaak. Zo bemachtigde Lisa Loeb vorige zomer het goud en wonnen Owen Schumacher, Pieter Derks en Arjen Lubach eerdere edities van het programma.