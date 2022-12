Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zieke Orgel Joke overspoeld met kaartjes en bloemen: ‘Hartverwarmend, maar liever donatie aan goede doel’

Wie in ons land kent Orgel Joke nou niet? Tijdens de coronacrisis werd ze razendpopulair op Instagram met filmpjes van haar muziek. Maar ze is recentelijk opgenomen in het ziekenhuis en ontvangt daar veel bloemen en kaartjes. Daar is ze heel blij mee, maar ze roept haar fans op om hun steun op een andere manier te laten blijken.

De 73-jarige Vlaardingse werd zaterdag in het ziekenhuis opgenomen en haar fans schoten meteen in actie: ze heeft een ‘enorme hoeveelheid’ steunbetuigingen gekregen.

Orgel Joke: ‘Doneer aan Prinses Maxima Centrum’

„Dank voor alle lieve berichten”, schrijft Joke Meijer, zoals Orgel Joke echt heet, in een Instagram story. „Veel mensen vragen of ze een kaart of bloemen kunnen sturen. Ik vind het hartverwarmend, maar ik zou liever willen dat we het besteden aan een mooi doel zoals het Prinses Maxima Centrum waar ze zieke kinderen helpen.”

Meijer deelt daarbij een link naar Missie 538, de eindejaarsactie van Radio 538. De zender haalt deze week geld op voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In twee dagen tijd is er al meer dan 728.000 euro opgehaald.

Stollingsstoornis

Orgel Joke meldde eerder gisteren dat ze een zeer zeldzame vorm van Hemofilie A heeft, een stollingsstoornis waarbij het bloed niet (goed) stolt. Ze moet „de komende tijd” nog in het ziekenhuis blijven. Toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen, zaterdag, plaatsten haar zoons een bericht op haar pagina. „Helaas is Joke gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is inmiddels geholpen aan een inwendige bloeding rond haar bekken. Ze maakt het naar omstandigheden goed”, was te lezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook schrijven Jokes zoons dat ze al een paar dagen last had van „spontane grote blauwe plekken”, maar dat dat opeens verergerde en zorgde voor veel pijn in de buik. De oorzaak daarvan is de stollingsstoornis. „Voorlopig zal Joke dus geen liedjes spelen, hetgeen waar ze zoveel plezier aan beleeft.”