Koelkast in Massa is Kassa mag één tel open, maar Peter Gillis wil wel heel kerstpark

Dat Peter Gillis van de reality-soap Massa is Kassa graag op de kleintjes let, hebben kijkers al heel wat jaren in de gaten. Met de huidige energiecrisis is dat, op zijn vakantieparken en in huiselijke kring, al helemaal het geval. Maar ook niet, bleek gisteravond tijdens een speciale kerstuitzending.

Bijna een half miljoen kijkers stemden af op de vakantieparkenmiljonairs in Kerst met de familie Gillis Massa is Kassa. Op kerstavond liet de familie Meiland op SBS6 op een cruiseschip al een en al gezelligheid (en heel veel gegil) zien. De Gillisjes namen ons mee naar een niet al te florissante kerstmarkt in het Duitse Essen. Over dat ‘niet al te florissante’ was voice-over Frank Lammers het meer dan eens.

Ochtendheibel in Massa is Kassa

Diezelfde Lammers nam de kijker bij de start van Massa is Kassa even mee naar twee weken geleden. Toen ging het vooral over energie en torenhoge rekeningen. Volgens Peter Gillis zelf heeft hij het afgelopen vakantieseizoen 2,5 miljoen euro meer afgetikt dan anders, als het om facturen voor gas en stroom gaat. „We zijn in Casa Gillis”, zegt Lammers. „Dat ziet er nu nog redelijk normaal uit. De baas is bekaf, waarvan weet eigenlijk niemand.” „Nicolleke, ik lust wel een koffietje. En een ontbijtje”, zegt de Massa is Kassa-man. Tot zover alles normaal.

Maar dat laat miljonairs-vriendin Nicol Kremers de kraan open staan. „Nicol, zuinig met water hè!”, klinkt het vanuit de woonkamer. De blik van deze dame spreekt boekdelen. „We moeten op de kleintjes letten”, gaat Gillis door. De kraan loopt door. „Nicol, kraan dicht!” Terwijl zijn Nicolleke de broodjes smeert, staat de koelkastdeur open. Toch al gauw zo’n seconde of drie. „Heb je het koud??”, vraagt de smerende vrouw des huizes verbaasd. „Ja, de koelkast staat open”, is de bespaar-nu-toch-eens-energie-reactie. Nu kent de kijker Nicol van allerlei fratsen (van hond Coco loslaten in een kippenren tot yoga- en dansles voor dezelfde kleine viervoeter), maar haar reactie gisteravond lijkt de enige normale: „Hou es op. Wie maakt hier zich nu belachelijk man?”



Met volle verstand kijk ik hierna en ik snap niet dat jullie deze familie een podium geven 🤷🏽‍♀️😅 maargoed zal wel de enige zijn die last heeft van plaatsvervangende schaamte #massaiskassa — Maria✨ (@x_mariaxx) December 26, 2022

Kerstpark voor de deur van de familie Gillis

Waarom we deze scène uit Massa is Kassa hebben uitgelicht? Omdat Peter Gillis vervolgens begint over ‘de laatste kerst hier’. Het stel gaat verhuizen naar een miljoenenkasteel, dus de baas wil met het jaarlijkse kerstpark („sfeer en beleving!”) voor de deur eens extra goed uitpakken. „Voor alle fans en voor de buurt.” Naar eigen zeggen zijn vorig jaar 100.000 mensen in de fel verlichte Massa is Kassa-tuin een kijkje komen nemen. „Het moet echt een afsluiter zijn van dit huis.” „Wie gaat dat dan uitvoeren?”, is de terechte vraag van Nicol. Peter Gillis: „Nou, ikke niet.” Nicol weer: „Ah, dacht ik al.” Gillis: „Ik denk ons Mark en Ruud. Het moet een kerstplein worden, groots!”

Peter Gillis stelt het zelf namelijk ontzettend druk te hebben. Zoals Frank Lammers al zei: niemand weet waarmee. Misschien met verklaringen afleggen bij de politie of bij de Belastingdienst, we laten het in het midden. Markie Parkie en Ruud van de woordgrapjes spoeden zich al All I Want For Christmas zingend naar pa lief om te horen wat de bedoeling is. En da’s niet zomaar wat. Meer lichtjes dan ooit en een hele schaatsbaan in de tuin, is het plan. Ruud is er weer als de kippen bij: „Dan begeef je je op glad ijs. Maar ik vind het ook wel cool, letterlijk.”

Massa is Kassa… maar de kassa raakt wel leeg

Het moet gezegd: er komt in de Massa is Kassa-kersttuin alleen maar LED-verlichting en de ijsbaan is uiteindelijk niet van ijs maar van kunststofplaten. Verder is het met een draaiorgel, sneeuwblazers en een enorme videowall op het huis een energieslurper van heb ik jou daar geworden. Veel massa dus (het ziet er mooi uit, dat moet gezegd), maar in dit geval weinig kassa.

Op Twitter ging het weer ouderwets los over de familie Gillis. Bijzonder: vooral door veel mensen die wél kijken en melden ‘het niks te vinden’. Tja. Enkele reacties:



#massaiskassa ik kijk..🙄.snap niet waarom ik hier naar kijk🤔wie zet wie te kijk🤔 — DvK (@Door17832584) December 26, 2022



#massaiskassa Nelis kan zo met Johnny in het rariteitenkabinet 😂 Nelis staat erbij of er een Spaans kratje bier 🍺 in zijn mik zit! *hik* 🎄🎅🏻 pic.twitter.com/ygfLHlRjwF — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) December 26, 2022



op dat nep schaatsbaantje komen 100.000 man af? #massaiskassa pic.twitter.com/6FpH0v0cHX — Elly van Asperen (@EllyDriebergen) December 26, 2022



Volgens mij wil die Peter Gillis met Kerst groots uitpakken! 😉#massaiskassa pic.twitter.com/KOGInYZK8O — ⚒Jo van der Heijden⚒ (@WHUFC_Helmond) December 26, 2022

Wil je Massa is Kassa terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.