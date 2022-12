Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer zet video Rachel Hazes weer online: ‘Ik zal me niet laten intimideren’

Yvonne Coldeweijer heeft de video over André Hazes, die definitief het contact verbroken zou hebben met Rachel Hazes, weer online gezet. Coldeweijer verwijderde deze video eind november na een sommatie en het aankondigen van een kort geding door Hazes.

„We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren”, schrijft de ‘Doctorandus in de Hazologie’, zoals ze zichzelf noemt, op Instagram.

Yvonne Coldeweijer plaatst video over Rachel Hazes opnieuw

In haar Instagram-story deelt Coldeweijer een post van Rachel Hazes, die kerst doorbracht bij een show van Hans Klok. „Het ziet er meer en meer naar uit dat er geen contact meer is tussen Rachel en haar zoon André. Rachel heeft kerst met de meest random mensen ever gevierd en was niet welkom bij André en de rest van de familie”, meent Coldeweijer.

Mede daarom heeft Coldeweijer toch besloten de video weer te plaatsen. „Enkele weken geleden ben ik door de advo van Rachel gesommeerd deze offline te halen, omdat deze zogenaamd op leugens berust”, legt ze in een volgende story uit. „Na een aantal weken kan ik niet anders dan concluderen dat ik wederom gelijk heb en dat er, sinds ik de brief heb ontvangen, geen enkel contact is tussen André en zijn moeder.”

Volgens Hazes is er geen sprake van een relatiebreuk met zoon

In de bewuste video deed Coldeweijer volgens Hazes „onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen” over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes.

In een Instagram-post reageerde Hazes eind november op de video. Volgens haar was er nooit sprake van een relatiebreuk. „Ik zal als moeder niet alleen altijd achter mijn zoon staan, maar ook voor en naast hem. Van een relatiebreuk is daarom ook geen sprake.”

Hazes plaatste een paar dagen later, nadat de video was verwijderd, nog een tweede reactie. „Ik hoop dat ze een volgende keer eerst goed nadenkt voordat ze willens en wetens mensen probeert te kwetsen en te beschadigen.”



Op het feit dat Yvonne Coldeweijer de video nog geen maand later weer opnieuw heeft geplaatst, heeft Hazes nog niet gereageerd.