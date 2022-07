Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Peter Gillis opgepakt voor mishandeling Nicol’, stel ontkent

Massa is Kassa-magnaat Peter Gillis zou eerder dit jaar zijn opgepakt en de reden is zeker niet fraai. Hij zou namelijk zijn vriendin Nicol Kremers hebben mishandeld. Daarvoor moest hij een nacht in de cel verblijven en er volgt nog een rechtszaak. Gillis en Kremers ontkennen zelf alle aantijgingen.

Gillis en ‘zijn’ Nicol zijn de twee bekende gezichten van de realityserie Massa is Kassa op SBS6. Verschillende media melden nu dat Gillis op 29 mei werd aangehouden door de politie. Kremers zou het slachtoffer zijn geworden van mishandeling door haar partner.

Peter Gillis en Nicol Kremers ontkennen mishandeling

De zaak komt op 12 augustus voor de rechter. Maar wat zich daar in de Gillis-villa heeft afgespeeld, is nog niet bekend. „Naar verluidt heeft het slachtoffer geen aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie kan dan altijd zelf tot vervolging overgaan, wat hier dus het geval zou zijn”, schrijft het AD. En het OM zou in een reactie aan RTL Boulevard hebben laten weten dat zij nog geen details over de mishandeling naar buiten te brengen. „Dat lichten we toe op de zitting.” Overigens ontkennen zowel Gillis als Kremers alle aantijgingen. Beiden schrijven op hun social media dat deze beweringen niet waar zijn. Ook Gillis zijn advocaat Ton van de Biezenbos „ontkent noch bevestigt” dit verhaal.



Nieuw seizoen Massa is Kassa

Shownieuws was het eerste kanaal dat het nieuws over Gillis naar buiten bracht. Later werd het artikel over de vermeende mishandeling weer verwijderd.

Vorige week maakte zender SBS6 nog bekend dat er een vervolg aan de veelbekeken realityserie komt. Begin september zou het achtste seizoen van start gaan.

Het programma Massa is Kassa is een heuse kijkcijferhit. Daarin ziet het kijkerspubliek alle perikelen van Gillis, zijn familie en ‘zijn’ Nicol in en rondom het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer. Eerder werd zoon Mark Gillis nog slachtoffer van een gewelddadige overval.