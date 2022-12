Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Kerstboodschap’ Sylvana Simons zorgt voor bakken kritiek: ‘En maar provoceren’

Sylvana Simons heeft zich de woede op de hals gehaald van haar kritische volgers. In plaats van ‘kerst’ rept ze in een sarcastische tweet over de ‘feestdagen’. Dat Simons expres het woord ‘kerst’ vermijdt, vinden haar critici maar helemaal niks. Al vinden die eigenlijk altijd alles wat Sylvana Simons doet maar niks.

„En dan nu m’n feestdagenoutfit aan voor het feestdagendiner. Gezellig bij de feestdagenboom feestdagenkadootjes uitpakken met stemmige feestdagenliedjes op de achtergrond. Ik twijfel nog tussen foute feestdagentrui of sjieke feestdagenjurk”, schreef Sylvana Simons op eerste kerstdag op Twitter.

Daarmee verwijst ze naar een discussie die de laatste jaren steeds meer opdoemt om kerst niet meer ‘kerst’ te noemen, maar feestdagen, winterfeest of eindejaarsfeest. Dat zou inclusiever zijn voor niet-christelijke mensen. Die discussie lijkt ze weer te willen oprakelen, al dan niet op een sarcastische manier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan nu m’n feestdagenoutfit aan voor het feestdagendiner. Gezellig bij de feestdagenboom feestdagenkadootjes uitpakken met stemmige feestdagenliedjes op de achtergrond.

Ik twijfel nog tussen foute feestdagentrui of sjieke feestdagenjurk. Wat dragen jullie deze feestdagen? 👀 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) December 25, 2022

Twee dagen later raakt men nog altijd niet uitgesproken over haar ‘schandelijke tweet’. Op de rechtse nieuwswebsite De Dagelijkse Standaard wordt het Simons zelfs verweten dat ze ‘bewust christenen een verbale schop geeft’ en ‘op ze spuugt‘.

Woede richt zich tot Sylvana Simons: ‘En maar provoceren…’

Ook op Twitter vliegen de verongelijkte reacties je om de oren. „Kerst bedoel je? Ga je woke taal ergens anders bezigen. In Nederland vieren we KERST met alles wat daar bij hoort”, zegt iemand onder de tweet. „En maar provoceren… Het is kerst!”, zegt een ander.

Anderen kunnen wel om de boze reacties lachen. „Zoveel sneeuwvlokjes in de comments, zijn het toch nog witte feestdagen geworden!”

Woeste reacties na ‘feestfolder’ van supermarkt

Maar is het nog wel van deze tijd om kerst ‘kerst’ te noemen? Die vraag werkt als een rode lap op een stier op de ‘altijd genuanceerde’ sociale media.

Zo ontbrak enkele jaren geleden in een decemberfolder van de Lidl de term ‘kerst’. In plaats daarvan had de folder het thema ‘feest’. Dat zou mensen die geen kerst vieren niet tegen de borst stoten.

Maar het was vooral ook aanleiding voor verongelijkte consumenten om massaal hun ongenoegen kenbaar te maken op sociale media. Er werd zelfs opgeroepen tot een massale boycot van de supermarkt.