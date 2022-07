Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na yoga nu dansles voor hondje in Massa is Kassa: ‘Gaat niet met opgevoerde rat’

Reality-soap Massa is Kassa levert regelmatig verbazingwekkende momenten op. Of nieuwe. De levens van de familie Gillis bestaat niet alleen uit vakantieparken runnen (of zoals baas en miljonair Peter Gillis zegt: „Ik heb vakantiefabrieken”). Nee, er is ook tijd voor… dansles voor de hond. Het bestaat en hondje Coco moest er gisteravond aan geloven.

Coco, dat is het hondje van de vrouw des huizen, Nicol Kremers. Of, zoals voice-over Frank Lammers het zegt: „Peters 30 jaar jongere vriendin heeft het ook niet makkelijk. Die probeert een onwillig knaagdier te dresseren. Want dat geeft haar leven inhoud.” Nicol probeerde dat onlangs door Coco een cursus hondenyoga te laten ondergaan. Massa is Kassa zou Massa is Kassa niet zijn, als dat onder de SBS6-kijkers een hoop hilariteit opleverde. Of, weer volgens Frank Lammers: „Rampen-televisie.”

Dansles voor de hond in Massa is Kassa

Coco ondergaat ondertussen ook de ene verkleedpartij na de andere, met talloze prachtige hondenpakjes. Maar gisteravond was het in Massa is Kassa tijd voor dansles. Niet voor Nicol, maar voor haar hond. Dit nadat het graf van Peter Gillis’ moeder weer keurig was achtergelaten. Het kruis op het graf, volgens Peter ‘een collectorsitem’, is al zes of zeven keer gestolen en nu in beton gegoten. En ook de aanschaf van een hoed door zoon Mark Gillis (‘Markie Parkie’) trok gisteravond de nodige aandacht.



Terug naar Coco. De hond had voor de gelegenheid een speciaal balletjurkje om het lijfje gekregen. De honden-danslerares nam Nicol en Coco mee naar binnen naar de danszaal, om te onderzoeken of de hond ‘het wat vindt’. „Ik houd niet van moddervelden.” Ze doet het eerst voor met haar eigen hond, die waarschijnlijk dag in dag uit achtjes om haar benen draait en met twee pootjes keurig aan een stok hangt.

Slow foxtrot van Coco

Coco (wederom vrij naar Frank Lammers: „Het object met een eigen inloopkast”) heeft geen idee. „Let je op, Coco?”, zegt Nicol tegen haar dier. En: „Ik vind dit heel interessant.” Het resultaat van dit Massa is Kassa-experiment: weinig, bitter weinig. „Dit wordt een slow foxtrot denk ik”, concludeert de danslerares. En Nicol is het snel zat: „Coco is er wel een beetje klaar mee voor vandaag. Hè, prinses?”

Kijkers van Massa is Kassa hebben weer gesmuld van het tafereel. Of niet. „Free Coco!”, twittert ene Tom. En John: „Kunnen ze die Nicol die hond niet afnemen? Dit is gewoon dierenmishandeling. Een hond de nagels lakken, kleding aan trekken en op dansles.” Beetje overdreven natuurlijk, omdat te eisen na een paar danspasjes en een verkleedpartijtje. Maar heel wat andere kijkers vonden er ook iets van. Een kort overzicht:



Het is niet dat die hond er iets aan kan doen maar wat een verschrikkelijk beest. Al zijn de baasjes zijn nog erger. #massaiskassa — Roos (@Rosaliefes) July 4, 2022



#massaiskassa hoe druk kun je zijn met een rat — Fenderlover (@Fenderlover3) July 4, 2022



Zielig voor dat hondje 😞 coco Gerum 😞#massaiskassa — arie (@visser844) July 4, 2022



Dansen met een opgevoerde rat gaat toch niet. Kom op. #massaiskassa — teeveekijker (@teeveeverslaafd) July 4, 2022



Coco is er klaar mee voor vandaag, ik ook! #massaiskassa — Hermpie (@hermpie) July 4, 2022



Zag ik het goed? Coco heeft rode nageltjes? #massaiskassa — Diana (@Diana2july) July 4, 2022



Coco moet een hele dans kunnen maar het is niet bedoeling dat daar tijd in gaat zitten met oefenen. Hij moet kijken en het na kunnen doen. A la minute! Nu! #massaiskassa — Gonny (@gon78ny) July 4, 2022

En Coco? Die belandde tijdens een fietstochtje – Peter Gillis moet afvallen – nog bijna tussen de spaken. Maar verder maakt de viervoeter het goed.

