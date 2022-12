Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerst met de familie Meiland zorgt voor negatieve reacties van kijkers: ‘Op hun retour’

Waar de familie Meiland een tijd lang niks fout kon doen, lijkt het tij de afgelopen weken gekeerd. De ‘wat góóééd’ of ‘wijnen, wijnen, wijnen’ van Martien werd gedrukt op mokken, agenda’s, wijnglazen, noem het op. Maar naar de kerstspecial van de familie (Kerst met de familie Meiland), die gisteravond op tv te zien was, keken opvallend weinig mensen. Zeker als je het vergelijkt met de hoogtijdagen, waarin vaak rond de miljoen mensen afstemden op Chateau Meiland.

De kerstspecial van gisteren, Kerst met de familie Meiland, trok zo’n 627.000 kijkers. Ter vergelijking: de All You Need Is Love kerstspecial (waar veel liefde in te zien was, maar kijkers óók enigszins teleurgesteld door waren), trok 2 miljoen kijkers.

Kerst met de familie Meiland

Voor de kerstspecial verlaat de familie Meiland ons land. Het is de vierde editie van de special en de inmiddels 7-koppige familie koos voor een cruise door het Middellandse Zee-gebied. Maar toen die reis gisteren op tv was, viel één ding kijkers sowieso al op: het schip was flink leeg. Normaliter zit een cruiseschip he-le-maal volgestopt met vakantie-vierende Nederlanders, Duitsers, Amerikanen, noem het maar op. Maar nu leek het bijna alsof de Meilandjes alleen waren.

Hieronder zie je een stukje van de kerstspecial:

Op de boot zien we de fam druk in de weer, bijvoorbeeld in een restaurant. De kok kookt voor hun neus en gooit af en toe hapjes in Martiens mond. Dat gaat niet helemaal goed, waarna gegil en luid gelach volgt. Ook gaan ze zo nu en dan bij verschillende bestemmingen het schip af, en is er bijvoorbeeld een jeepsafari voor hen geregeld. En wat denk je? Vooral veel gegil.

Maar ook in het gebied rond de Middellandse Zee zijn natuurlijk volop kerstmarkten, dus ook die worden aangedaan. En een stukje relaxen, daar is de familie Meiland wel aan toe. Het afgelopen jaar was namelijk flink druk (en emotioneel), met bijvoorbeeld verhuizingen, een bruiloft (kijkers verbaasden zich over de outfit van Martien) en het overlijden van oma Jenny.

Kijkers over kerstspecial: ‘Op hun retour’

Ondanks dat de Meilandjes hun best doen om kijkers een leuke kerstspecial te bezorgen, kunnen ze hen niet echt bekoren. Op sociale media zijn veelal negatieve reacties te bespeuren – al zijn er natuurlijk altijd de trouwe Meiland-fans die alles wat zij doen geweldig vinden. Maar na deze special uiten mensen vooral hun irritaties. De familie zou te luid, te verwend en ‘op hun retour’ zijn.

Wat kijkers zoal vonden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schakel net in na de reclame, jeee wat is dat supersaai let die jeeps! Ik was altijd fan maar ga nu zappen! #kerstmetdefamiliemeiland #meiland — Loes 🌱 (@loesje60) December 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kerst met de fam Meiland… 5 min gekeken net… wat een stompzinnige televisie en eigenlijk.. wat een a-sociale familie is dat!!! Niet waard om naar te kijken! — Willem (@willemtjk) December 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteren stukje gekeken #meiland wat een gescripte act was dat. En opperhoofd Martien, die kan echt geen seconde normaal doen. Alles moet overdreven met zijn irritante maniertjes. Dit was een van de eerste keren dat ik er naar gekeken heb, meteen ook laatste keer. — Gewoon Sjaak (@weerwel) December 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De familie Meiland is echt zo'n gezelschap waar ik me kapot aan erger in een restaurant. Zo verschrikkelijk aanwezig met dat geschreeuw en gegil. #ChateauMeiland — M. (@_nondeju_) December 24, 2022

‘Kerst thuis, met spelletjes’

Deze kerstspecial was natuurlijk niet live, maar veel eerder opgenomen, dat begrijp je. Met de ‘echte kerst’, nu dus, zijn de Meilandjes vooral gewoon thuis. Dat zeggen Erica en Martien Meiland tegen persbureau ANP. Ze hebben vrienden en familie uitgenodigd in hun huis in Noordwijk.

Erica en Martien gaan met de feestdagen niet zelf in de keuken staan. „Dat hebben we vorig jaar ook gedaan en het jaar daarvoor ook. Dus dat doen we dit jaar lekker weer.” Wat er op het menu staat, kan Martien „niet zo veel schelen”. „Als het maar gezellig is.”

Kerst met de familie Meiland kun je terugkijken via KIJK.