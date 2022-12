Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Jaar Van de mannen van Roddelpraat: ‘We gaan goed op andermans leed’

Metro luidt volgens traditie het jaar uit met een reeks interviews onder de naam ‘Het Jaar Van’. Gesprekken met mensen voor wie het achterliggende jaar op een of andere manier heel bijzonder was. In deel 2 net als gisteren met John de Bever en Kees Stevens ‘een stel’: Jan Roos en Dennis Schouten van Roddelpraat.

Roddelpraat is een van de meest bekeken en meest beruchte Nederlandse juicekanalen. Iedere week fileren Jan Roos en Dennis Schouten bekend Nederland aan de hand van diverse ‘scoops’. 2022 was een veelbewogen jaar voor de heren. „Als het allemaal wat kabbelt, is het niks”, vindt Roos.

In een groot kantoorpand in Amersfoort vindt de wekelijkse opnamedag van het YouTube-programma Roddelpraat plaats. Dennis Schouten komt aanrijden in een zwarte Range Rover met wat boodschapjes. Bij binnenkomst is Jan Roos bezig met de afwas. Hij loopt naar Schouten toe, die in de studio de koelkast aan het vullen is. „Heb je nou Pepsi meegenomen?”, snauwt Roos. „Stuk stront dat je bent ook.”

👇 Het Jaar 2022 van... Vier artikelen zijn deze week te lezen in Metro’s Het Jaar Van:

• Dinsdag 27 december: John de Bever en Kees Stevens.

• Woensdag 28 december: Jan Roos en Dennis Schouten (Roddelpraat).

• Donderdag 29 december: Astrid de Wit (B&B Vol Liefde).

• Vrijdag 30 december: Roxane Knetemann.

Populair en Famke Louise

De toon is gezet. De studio is in feite een klein kantoortje met een tafel, een bankstel, een paar stoelen, wat lampen, een camera en een groot groen doek. „Het stelt niet zoveel voor, hè?”, zegt Roos kijkend naar de Roddelpraat-desk. Desondanks trekt de show wekelijks honderduizenden kijkers, met een roerig jaar tot gevolg. „Roerig?”, zegt Roos. „Dat valt allemaal wel mee. Het punt is dat we dit programma hebben weten op te bouwen tot een van populairste Nederlandse YouTube-programma’s. Dat rechtszaken erbij komen, is niet erg. Dat hoort er een beetje bij.”

Wekelijks brengen Roos en Schouten roddels naar buiten over mediapersoonlijkheden en artiesten. Dat komt ze soms duur te staan. Zo werden ze gedagvaard door John de Mol en Famke Louise sleepte de twee voor de rechter voor het uitzenden van een onuitgebracht lied, dat de makers interpreteerden als een disstrack naar rapper Ali B. Famke Louise won die rechtszaak en ook in hoger beroep stelde de rechter haar in het gelijk. „Het is beneden alle peil dat er ooit zo’n uitspraak is gedaan”, zegt Roos geïrriteerd. „Als het geen roerig jaar is geweest, is het geen goed jaar geweest”, reageert Schouten.

Roos kijkt bedenkelijk. „Voor de rest was het gewoon een leuk jaar, toch?” Schouten: „Het was roerig in de zin van dat je nooit in het nieuws komt omdat je een mooi programma maakt, maar omdat mensen boos zijn. Dat hoort bij dit programma. Uiteindelijk zijn we dit programma gaan maken omdat wij nergens meer mooie programma’s mogen maken zoals wij dat vroeger deden. En er zijn wel mensen die dit mooi vinden, maar het wordt niet als mooi betiteld. Als je The Masker Singer mooi vindt, is Roddelpraat niet mooi. Ik vind The Masked Singer niet mooi. Of leuk.”

Ouderwets provinciaalse humor Roddelpraat

Voorafgaand aan hun YouTube-loopbaan werkten beiden bij verschillende tv- en radiozenders en maakten ze programma’s voor PowNed. Volgens Jan Roos scoort Roddelpraat zo goed vanwege de snoeiharde grappen.

„Weet je wat het is, veel mensen kijken heus niet naar het programma omdat ze het zo ontzettend interessant vinden dat wij het hebben over Anna Nooshin (beautyvlogster, red.) of over andere totaal onzinnige mensen, maar ze vinden het leuk dat er harde humor is. Dat er nog wat te lachen valt en wij niet denken: ‘Zeg ik nu wel het juiste woordje van de woke-kerk?’ Want daar hebben we schijt aan. Ik denk dat daar behoefte aan is. Zeker buiten de grote steden denk ik dat mensen dood- en doodmoe worden van het Hilversumse goedgekeurde praatje en zij vinden het heel erg prettig dat wij ouderwets provinciaalse humor neerzetten.”

Dat merken ze vooral aan de verkoop van de artikelen uit hun webshop. „We zien het niet direct aan de views terug, maar wel aan waar de merchandise naartoe gaat”, stelt Schouten. „Het gaat vaak naar dorpen waarvan ik de naam niet ken en niet vaak naar Amsterdam.”

Roddelpraat en Matthijs van Nieuwkerk

„Wat wij hier doen is anti-televisie”, legt Roos uit. „Anti-Hilversum. Het is een parodie en een middelvinger. Wat ik heel grappig vind, is dat zowel Dennis en ik op de zwarte lijst staan van omroepen en John de Mol, want wij zijn ‘fout’. Waarom weet ik eerlijk gezegd ook niet, maar wat ik dan wel leuk vind, is dat Hilversum met samengeknepen billetjes wacht tot de uitzending er weer is. Dat vind ik grappig. En dat we grappen maken waarvan ze zeggen: ‘Dat kan écht niet meer!’ Dat vind ik enig. Maar ik heb niet het gevoel dat ik nu een soort televisiecarrière heb.”

De rel rondom Matthijs van Nieuwkerk komt ook even ter sprake. Voordat de Volkskrant een boekje opendeed over diens grensoverschrijdende gedrag bij De Wereld Draait Door, beweerde Roddelpraat stellig dat de presentator vreemd zou zijn gegaan. „Misschien heeft de Volkskrant die geluiden ook wel gehoord”, zegt Schouten. „Ik denk dat ze alleen maar hebben opgeschreven wat ze definitief konden rondkrijgen, zodat ze het kapot konden factchecken. Ik moet zeggen, de eerste keer dat wij iets brengen met vijftig bronnen moet nog komen.” Roos: „Met vijf ook.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by RoddelPraat (@roddelpraat)

Barabbas in The Passion

Schouten was op Goede Vrijdag als Barabbas te zien in The Passion. Hij beweert niet met open armen ontvangen te zijn. „Je stond daar met de meest correcte mensen die er zijn; acteurs en actrices. Je zit dan samen in een groepje en ze betrekken je niet echt in het gesprek. Niet dat ik dat erg vind, want ik weet wel waarom ik er ben. Toen ik begon bij PowNed en Veronica, hoopte ik wel dat ik daarin meekon, maar het enige wat ik deed bij PowNed was alles op zijn kop zetten. Op een gegeven moment heb je dan geen plek meer.”

Roos komt niet opdraven voor tv-programma’s. „Ik wil over het algemeen helemaal niks met de mainstream media te maken hebben. Ik heb daar geen behoefte aan, want ik weet hoe je behandeld wordt.” Roos refereert hiermee aan de tijd dat hij voor PowNed op NPO Radio 1 het programma Echte Jannen maakte. Hij zou daar zijn genegeerd door andere NPO-medewerkers. „Dan ben je gewoon een asociale klootzak. Er lopen daar mensen rond die nog niet het kauwgom van mijn schoen mogen afpeuteren qua talent. Flikker nou een end op. Ik werd daar aangekeken alsof ik een of andere ziekte heb.”

‘Afgebeld voor belpanel Giro555’

Roos en Schouten zeggen desondanks in maart gevraagd te zijn voor het belpanel van de verenigde Nederlandse tv- en radiozenders voor de Giro555-actie ten bate van Oekraïne, totdat ze werden afgebeld. „Omdat het niet paste bij het programma”, beweert Roos. „Het gaat ze er niet om dat ze geld ophalen voor de arme mensen in Oekraïne, maar dat de juiste mensen daar zitten.” Schouten is het daarmee eens. „Ze hebben liever dat Rob Jetten 100 euro ophaalt dan dat Geert Wilders 10.000 euro ophaalt.” Roos: „Wij waren wel van plan om te komen, maar uiteindelijk werden we deze hele tijd als een soort melaatse afgebeld. Twee keer afgezegd en twee keer teruggebeld. Dat geeft de problematiek aan dat ze zelfs bij het goede doel mensen uitsluiten, terwijl we in eerste instantie wél gevraagd worden. ‘Nee, toch maar niet, want jullie zijn geen leuke mensen’.”

Roddelpraat Feest: ‘Stressvol’

Afgelopen najaar vond het eerste Roddelpraat Feest plaats, met Django Wagner als voornaamste publiekstrekker. Volgens de heren nu niet bepaald een hoogtepunt uit 2022. „Qua stressgehalte was het wel een hoogtepunt”, verzucht Schouten. „Ik kijk er positief op terug en als er vraag voor is, doe ik het nog een keer, maar het is niet mijn ding om op een podium te staan en iets te brengen. Je moet daar mensen voor hebben die iets kunnen op zo’n feest. Op één na zong iedereen vals. Is dat dan een hoogtepunt? Nee. Als dit het hoogtepunt zou zijn geweest, is het wel een miserabel leven.”

Jan Roos zit met zijn armen over elkaar heen en grijnst naar zijn collega. „Ik was heel blij dat het voorbij was!” Hij vond het vooral op papier goed uitzien. „Op een podium staan voor duizend mensen, maar wat kunnen we nou eigenlijk? We kunnen niet zingen, we kunnen helemaal niks. Dus dat is dan wat stresserig. Maar je flikkert er tien bier in en je denkt dat je het wel kan, dus zo makkelijk is het ook weer. Ik vond het een gedoetje, ben er niet voor geschikt. Ik hou niet van druktes, ik hou niet van harde muziek, ik hou niet van mensen die allemaal aan me zitten. Voor een licht autistische man als ik was het geen leuk momentje.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by RoddelPraat (@roddelpraat)

‘Cancel-culture is dictatuur’

De toekomst van Roddelpraat is onzeker, aldus Schouten. „De grootste bedreiging van het programma is wel dat je iedere keer wordt geremd. Dan is YouTube nog de meest makkelijke, want als ik een fragment op TikTok of Instagram deel, worden ze er negen van de tien keer afgehaald. Op Facebook ook steeds meer. Dan ben je een hele week bezig om leuke dingen te bedenken en dat zo leuk mogelijk uit te voeren en monteren en dan zie je aan de cijfers dat er weer aan de knoppen wordt gezeten. Dat kan ik zien aan de statistieken; aanbevolen views staat dan op nul.”

Roos maakt zich daar erg boos over. „Ik ben daar vrij serieus in. Ik vind het censuur en ik vind de cancel-culture het aller ergste wat er is. Als er maar één mening mag bestaan, noem je dat een dictatuur. Dat is iets wat me vreselijk tegen de borst stuit. En dan kunnen al die mensen naar de techreuzen wijzen en zeggen: ‘Die hebben allemaal hun eigen reglementen’. Maar ik kan je zeggen, ik ben net terug op Twitter en dat heeft me een hele dure advocaat gekost.”

Dennis Schouten bedreigd

De inhoud van Roddelpraat leidt vaak tot bedreigingen aan het adres van de presentatoren. Schouten zegt ook te zijn bedreigd nadat Sander Schimmelpenninck op Twitter kritisch reageerde op zijn aangekondigde aanwezigheid bij de talkshow Op1. Uiteindelijk werd Schouten last-minute afgebeld.

„Er zijn iedere dag wel een paar gekken die berichten sturen. ‘We komen naar je huis!’ Of je adres op bepaalde sites neerzetten. Het is wat het is. Ik heb tijdelijk in een huis in Enschede gewoond, met de voordeur aan de straat. Dat vond ik minder prettig. Als ik kabaal hoorde, ging ik wel kijken. Nu woon ik weer in een appartement en daar voel ik me veilig. Het hoort er een beetje bij. Er zijn zoveel mensen die bedreigd worden. Je komt misschien één of twee keer in leven in de positie dat je denkt: ‘Nu moet ik een sprintje trekken.’ Maar dan moet je dit niet gaan doen. Mensen die je op internet bedreigen, zeggen niks als ze je in de supermarkt zien. Misschien denk je er anders over als je een keer goed in elkaar geslagen wordt.” Roos is er gelaten onder. „Als je tegenwoordig niet bedreigd wordt, doe je niet mee. Dat is nou eenmaal zo.”

Jan Roos bijna vreemdgegaan

Wat kunnen kijkers in 2023 van Jan Roos en Dennis Schouten verwachten? „Weet je, we stoppen er na dit jaar mee”, zegt Roos koeltjes. „Vind je dat een nieuwtje?” Dat zou inderdaad een flinke scoop zijn als het zo was, maar niets in minder waar. Roddelpraat blijft zolang de mensen het willen en zolang het kanaal niet van YouTube afgegooid wordt.

„Wat ik wel mooi vind is dat je ook de pijnlijke dingen uit je eigen leven bespreekt en elkaar erop bekritiseert en erom lacht”, zegt Schouten. „Dat heeft iedereen, al wordt dat nooit gezien. Op een gegeven moment hadden we het er in de uitzending over dat Jan aan het appen was met een iets te jonge dame. Dat was zo puur en pijnlijk. Dat vind ik prachtig. Weet je wat het is? Als je over anderen roddelt, kun je beter ook over jezelf roddelen. Als Jan vreemdgaat, kun je het beter zelf al hebben gezegd in plaats van dat anderen het zeggen, want dat doet veel af van je geloofwaardigheid.” Roos roept in reactie: „Ik was niet vreemdgegaan, hè! Ik was onderweg en toen bleek het nep. Dat was wel klote.”

Weinig empathie

De Roddelpraat-presentatoren hebben er maling aan dat bekende Nederlanders de dupe zijn van hun uitzendingen. „Het leven is een pijp kaneel, je zuigt eraan en krijgt je deel”, zegt Jan Roos op opgewekte toon. Schouten lacht. „Is die nieuw? Die heb ik nog nooit gehoord.” Niemand wordt ontzien, zoveel is duidelijk. „Als je alles doordenkt, heb je altijd slachtoffers”, oppert Schouten. „Nu zijn wij niet heel erg empathisch. Absoluut niet.”

Roos schudt zijn hoofd. „Ik denk als wij dat zouden laten onderzoeken, we een extra rugzakje meekrijgen”, zegt hij schertsend. „Mijn moeder heeft dat ooit laten onderzoeken en toen bleek dat ik een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling had”, onthult Schouten. „Als je dat hebt als meerderjarige ben je een psychopaat, maar ik heb me na mijn achttiende nooit meer laten onderzoeken.” Roos buldert van het lachen. „Het zou me niks verbazen!” Schouten haalt zijn schouders op. „Die karaktereigenschap komt me nu goed van pas. Ik ga goed op andermans leed.”

Reacties NPO en Talpa op Roddelpraat

Naar aanleiding van de uitspraken van Jan Roos en Dennis Schouten in het bovenstaande interview heeft Metro zowel de NPO als Talpa om een inhoudelijke reactie gevraagd. „De NPO streeft ernaar voor iedereen een fijne en veilige werkomgeving binnen de publieke omroep te bieden”, aldus een woordvoerder. „Constructieve en ideeënrijke programmamakers zijn te allen tijde welkom. Als de heren Roos en Schouten andere ervaringen hebben, staat het hen volledig vrij deze rechtstreeks – op basis van de feiten – met de betreffende omroepen te bespreken.” Talpa heeft niet gereageerd op het artikel.