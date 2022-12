Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Jaar Van Astrid uit B&B Vol Liefde: ‘De liefde van mijn leven ontmoet’

Metro luidt volgens traditie het jaar uit met een reeks interviews onder de naam ‘Het Jaar Van’. Gesprekken met mensen voor wie het achterliggende jaar op een of andere manier heel bijzonder was. In deel 3 spreken we met Astrid de Wit (49), die we opeens allemaal leerden kennen als de karakteristieke B&B-houdster in B&B Vol Liefde.

B&B Vol Liefde is zo’n programma waar menig Nederlander even goed voor ging zitten. Waaronder ikzelf, Metro-verslaggeefster Julia Osendarp. Ik had het eerste seizoen niet gezien en begreep eerlijk gezegd de hype niet zozeer. Totdat ook ik werd meegezogen in alle drama, ongemakkelijkheid en jawél, de romantische perikelen in de buitenlandse B&B’s.

Astrid de Wit was toch wel zo’n kandidate die je niet snel vergeet. Haar ietwat strenge regels, de welbekende ‘grens’ en twijfels om te binden. Hoewel B&B Vol Liefde-kijkers met een ‘open eind’ op de bank achterbleven, vond Astrid uiteindelijk de liefde bij Harmjan. En kreeg hun love story een een sprookjesachtige wending, met een huwelijk in het vooruitzicht.

Astrids Jaar was een achtbaan met stevige loopings

De telefoon gaat vanuit Oostenrijk. Astrid en haar verloofde zijn druk aan het klussen om de B&B klaar te maken voor nieuwe gasten. Na ons gesprek worden ze verwacht op een Oostenrijkse kerstmarkt. Hun woonplaats is al bedekt met sneeuw en na het interview gaan zij en Harmjan aan de glühwein. Een romantischer wintergevoel kun je niet schetsen.

Astrid omschrijft haar jaar als een „rollercoaster” en daarover licht ze het een en ander over toe. „Mijn bedrijf is tussen de winter en zomer niet dicht geweest. Destijds stond ik er alleen voor en ik had de verantwoording voor twee kinderen.” In mei stond daar een cameraploeg op de stoep om drie weken te komen filmen voor B&B Vol Liefde. „Tegelijkertijd ging mijn werk door en kwamen de uitzendingen op televisie. Dat voelde op alle vlakken als een achtbaan. En dan niet alleen maar negatief, maar zeker ook positief. De achtbaan ging omhoog en naar beneden met af en toe een stevige looping tussendoor.”

Keerzijde van B&B Vol Liefde

Hoewel het programma Astrid de liefde bracht, ervoer ze haar deelname niet alleen maar als rozengeur en maneschijn. Zij en Harmjan spraken zich al eerder uit over keerzijde van hun televisieoptreden. „De eerste weken was ik na iedere uitzending compleet van slag. Ik heb dat nooit zien aankomen.” Daarbij legt Astrid uit dat er in de afleveringen een karikatuur van haar werd geschetst. „Alles wat ik heb gezegd en gedaan, is ook gewoon gebeurd. Maar er zit wel een begin en eind aan zo’n situatie. Met televisie kunnen ze heel veel. Ik stapte er onbevangen en naïef in en ik heb de boel zwaar onderschat.” Want volgens Astrid komt er een hoop knip- en plakwerk bij kijken. „Ik dacht wel als ik mezelf terugzag: ‘Wat heb ik gedaan?’ of ‘Komt dat uit mijn mond?’. Daarnaast zat ik tijdens de opnames niet goed in mijn vel.”

Harde reacties

Ook begreep de B&B-houdster niet dat de focus zozeer op haar lag. „Ik dacht steeds: ‘Wat moeten ze toch met mij? Ik ben een simpele moeder met een bedrijf in Oostenrijk.” Want televisiekijkend Nederland vond regelmatig wat van Astrid en de reacties waren niet mals. „In het begin las ik de reacties, maar die kwamen keihard binnen. Ik zat destijds nog middenin in mijn seizoen en had tijdens de uitzendingen gewoon gasten. Tijdens de opnames was Harmjan er nog en wij waren elkaars steun en toeverlaat. Maar toen de uitzendingen op televisie kwamen, was hij niet in Oostenrijk.” En Astrid ervoer die periode als zware weken. „Ik functioneerde niet meer en liep dagen te huilen. Je mag mij best stug of raar noemen, want ik was ook raar op televisie. Maar mij aanvallen op mijn moederschap of bedrijf, daar moet je van wegblijven.”

De B&B-houdster kiest ervoor om al haar social media-kanalen te verwijderen. „Ik besloot niks meer te lezen, ik heb namelijk een verantwoordelijkheid voor mijn gasten en gezin. Maar je moet echt sterk zijn om hiermee om te gaan. Ik heb oprecht medelijden met bekend Nederland. Woorden kunnen namelijk lang blijven hangen.”

Ook Harmjan haakt in

Ze legt uit dat de deelnemers van B&B Vol Liefde meedoen om de liefde te vinden. De makers zijn bezig met het produceren van een programma. „Dat botst en dat kan. We hebben namelijk een ander doel. Daar is niks verkeerd aan, maar we hadden nu eenmaal andere belangen.” En of zij een advies zou uitspreken tegenover nieuwe deelnemers? „Nee, ik ben zoals ik ben en ik kan me niet anders voordoen. Als je mee wilt doen, moet je ervoor gaan.” Op dat moment horen we Harmjan op de achtergrond hard lachen, die benadrukt dat Astrid inderdaad „is wie ze is”.

Want ondanks de keiharde confrontatie met de televisiewereld, ontstond er uit haar deelname ook iets heel moois. Namelijk de liefde tussen haar en, inmiddels verloofde, Harmjan. Waarbij ze 7 mei als het ultieme hoogtepunt van haar jaar omschrijft. „Toen stapte hij mijn leven in.” Ze omschrijft Harmjan als de liefde van haar leven. Zonder hem zou ze spijt hebben gehad van haar deelname. Maar Harmjan heelt klaarblijkelijk alle wonden. Af en toe mengt hij zich kort in het gesprek en het stel moet regelmatig schaterlachen met en om elkaar. Wat aanstekelijk werkt op deze Metro-journalist.

‘Grens’-incident en kinderen

Of de B&B-houdster iets geleerd heeft van haar televisieoptreden? Het ‘grens’-incident wordt aangehaald. „De meeste kijkers hebben mijn grote uitval gezien. Mensen oordelen daarover op het internet. Pas toen ik de aflevering gezien had, realiseerde ik me wat zo’n uitbarsting met iemand doet. En dan ook het weglopen. Nu zag ik wat dat met iemand, waarvan ik houd, deed. Dat is afschuwelijk en daar heb ik zeker van geleerd.”

Astrid heeft een zoon en een dochter. Maar hoe keken zij naar de afleveringen waarin hun moeder verscheen? „Mijn kinderen vonden alles grappig. Zoon Olivier voelde zich zelfs trots. De juffrouw van zijn school stelde voor om de uitzendingen van B&B Vol Liefde in de klas te bekijken. Olivier wilde eigenlijk alleen de aflevering laten zien waarin ik boos werd” , lacht ze. Haar kinderen merken overigens ook dat hun moeder inmiddels een bekende Nederlander is. Een groot deel van de gasten die Astrid de afgelopen tijd ontving, kende haar van televisie. „Ik zeg dan: ‘Stoer dat je nog durft te komen’”, grapt ze. Ook in Nederland voelt ze zich soms een toeristische attractie. „Dat vind ik heel gek, want ik ben gewoon Astrid. En nu draaien mensen ineens hun hoofd om.”

Van latten naar ‘op de latten’ in Oostenrijk

Hoewel het stel elkaar inmiddels verloofde noemt, was het tijdens de uitzending niet gelijk duidelijk dat Astrid en Harmjan de liefde bij elkaar vonden. „Ik voelde vanaf het moment dat hij in mijn leven stapte, direct van alles. Maar dat ga je niet gelijk uiten, daar vecht je tegen en dat laat je niet zien. We zochten elkaar namelijk ook op buiten de camera’s en daar voelde ik een klik. Maar met de camera’s erbij kon ik dat niet helemaal toestaan. Daar raakte ik gespannen en gestresst van. Ik liep voor m’n gevoel op eieren en durfde niks te laten zien. Daarom eindigde het met een ‘open eind’.” Maar als Harmjan naar Nederland vertrekt, begint het gemis voor beiden. „Een week na zijn vertrek stond hij weer op de stoep. Toen ik hem zag was het gelijk goed, alles viel van me af.”

In het begin van hun ‘lange afstandsrelatie’ kwam Harmjan in de weekenden naar Oostenrijk toe. Het stel brengt ondanks de afstand veel tijd met elkaar door en gaan samen op vakantie. „We zijn toen serieus in gesprek gegaan over hoe we dat met de kinderen deden en of we bleven latten. Eigenlijk liepen de kinderen daarin voorop. Zij waren eerder beledigd als Harmjan langs was geweest en ze hem niet gezien hadden. En in september kwam hij dan toch naar Oostenrijk.”

Huwelijk na B&B Vol Liefde

En inmiddels is daar nu zelfs een heus huwelijksaanzoek in de Oostenrijkse bergen geweest. Hoe dat ging? „We spraken al over trouwen. Harmjan vertelde me dat als hij naar Oostenrijk zou verhuizen, hij mij ook ten huwelijk wilde vragen.” Harmjan informeert de kinderen van Astrid en vraagt hen om toestemming. En daar trof Astrid dan haar gezin, voordat ze uit eten zouden gaan, met Harmjan op één knie. „Ik had nooit verwacht dat dat nog zou gebeuren in mijn leven. Maar wat wij samen hebben is zoiets bijzonders. We wonen samen, zitten 24 uur per dag op elkaars lip, hij draait mee in het gezin en bedrijf en er is regelmaat. Dat loopt allemaal heel fijn. Dat gevoel, dat hij mij iedere dag geeft, heb ik nog nooit eerder meegemaakt.” En Harmjan roept op de achtergrond: „Dat is wederzijds.” Het huwelijk staat overigens nog niet gepland, want de B&B-houdster benadrukt dat ze het momenteel druk zat heeft. „Ik kan nu niet een week dicht voor een huwelijk”, lacht ze. „Dat wordt waarschijnlijk in het najaar van 2023 of 2024.”

‘Harmjan is mijn rots’

Hoewel ze in B&B Vol Liefde er wellicht uitkwam als de strenge B&B-houdster, benadrukt Astrid dat ze „ook best lief” kan zijn. Waarvan Harmjan zegt dat de „lieve momenten overheersen”. Astrid wil dan ook aan de rand van 2022 proosten op de liefde. En waar zij in deze tijd gelukkig van wordt? „Buiten zijn, lang wandelen, een sneeuwbui, haardvuur of een glühwein drinken. Dat zijn van die kleine geluksmomentjes.” Ze is 2022 het meest dankbaar voor haar Harmjan. „Hij accepteert mij helemaal zoals ik ben, met al mijn mankementen, en keert mij nooit de rug toe.” Dan valt het eventjes stil aan de telefoon. „We zitten allebei te janken”, lacht ze. „Harmjan is mijn rots en ik heb enorm veel bewondering voor hem en ik weet dat ik ook zijn rots kan zijn als hij het even moeilijk heeft.”

