Populaire Roxane Knetemann nu maand lang in de Tour de France: geen blad voor de mond

Met de start van de Tour de France, kunnen we vanaf morgen niet om wielrennen heen. En ook niet om Roxane Knetemann, die een prominente rol gaat spelen. Zowel bij de mannen als bij de Tour de France Femmes.

Roxane Knetemann is al een vertrouwde stem bij het dameswielrennen bij de NOS. In de eerste helft van 2022 werd zij echter ook een bekend gezicht in talkshow Vandaag Inside. (Metro beschreef een van haar optredens al eens). Aan de bar van het programma is de 35-jarige ex-wielrenster zowel deskundig, realistisch als grappig. Haar giechel is buiten beeld regelmatig goed te horen als zij zelf niet aan het woord is („mijn vriend maakte me er attent op, ik heb dat zelf helemaal niet door”). Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben de dochter van wielerlegende Gerrie Knetemann er maar wat graag bij.

Roxane Knetemann op drie fronten in de Tour

Zo ook de NOS. Vanaf morgen (start in het Deense Kopenhagen) bespreekt Roxane Knetemann de wedstrijd van de dag een paar keer met Herman van der Zandt. De twee staan dan aan de finish. Ook schuift zij regelmatig als deskundige aan in De Avondetappe om terug te blikken. Dione de Graaff reist met dat programma het Tour de France-circus achterna. Finishen de mannen over drie weken op de Champs-Élysées in Parijs, dan starten de vrouwen in de Franse hoofdstad voor hun acht etappes in de Tour de France Femmes. Die verslaat Knetemann elke dag live.

Geen blad voor de mond

Waarom Roxane Knetemann geliefd is en steeds vaker gevraagd wordt? Zoals gezegd: ze is realistisch, grappig wanneer dat kan en zeer goed op de hoogte van wat er in het peloton gebeurt. Maar ook: tegendraads. Of beter gezegd: ze neemt geen blad voor de mond. Als ze tegenover de Metro-verslaggever in Beeld en Geluid in Hilversum zit, blijkt dat meteen bij de vraag of acht dagen dameswielrennen in de Tour de France droom is die voor haar sport uit komt. Resoluut: „Nee. Ik vind dat de Tour de France zich een beetje opwerpt als de vrouwenwielrennen-redder. Het professionaliseert echter al veel langer. De Vuelta in Spanje en Giro in Italië waren er als dameskoersen al. De Tour de France loopt dus eigenlijk achter. Men springt op een langs denderende trein. Wat de Tour de vrouwen wel biedt is enorme media-aandacht. Daar kan geen enkel andere wedstrijd tegenop. Wat dat betreft is het wél een hele mooie stap. In Nederland zenden we het twee uur per dag live uit en ook andere landen doen dat. Veel meer mensen gaan zien hoe leuk vrouwenwielrennen is en het wordt interessanter voor sponsoren. Jonge meisjes gaan zien dat ook zij ooit de Tour de France kunnen fietsen.”

Roxanne Knetemann kwam ook afgelopen weekend met Dione de Graaff voor de NOS in actie. Bij het Nederlands kampioenschap wielrennen.



Werk dat Roxane Knetemann geen energie kost

Roxane Kneteman gaat bijzondere (en bijzonder drukke) weken in Frankrijk te gemoed. Een maand lang heeft zij haar Friesland verlaten. Niet erg, integendeel. „Ik kijk er heel erg naar uit. Van het werk dat ik voor de NOS mag doen krijg ik heel veel energie, merk ik. Het kost me in ieder geval amper energie. Normaal gesproken doe ik de klassiekers in het voorjaar en ben dan een beetje betreurd dat het ophoudt. Het kan me niet snel genoeg beginnen.”

Winnen en verliezen

Een Nederlandse winnaar hoeven we in de Tour de France 2022 niet te verwachten (de betere klimmers kozen voor de Ronde van Italië). Hoogstens wat gele leiderstruien voor Mathieu van der Poel, zoals hij die vorig jaar ook greep en in dat geel een jongetje dolblij maakte. Een Nederlandse ploeg (Jumbo-Visma) maakt wel een grote kans op de eindzege. Maar dat ligt aan een Sloveen (Primoz Roglic) en een Deen (Jonas Vingegaard). En de dames? Eigenlijk verwachten we bijna niet anders meer dan dat een Nederlandse de Tour de France Femmes wint. Zo ontzettend goed zijn de rensters uit ons land de afgelopen jaren geworden.

Is televisie maken ook leuk als de prestaties misschien een beetje tegenvallen? Roxane Knetemann: „Ik weet dat bij de Olympische Spelen, toen Annemiek van Vleuten tweede werd in plaats van dat zij goud won, dat een heel andere lading had dan toen zij een paar dagen later op de tijdrit wel Olympisch kampioen werd. Het belangrijkste vind ik dat het wielrennen, bij de Tour de France en bij de programma’s die we met de NOS maken, wordt gezien. Als een Nederlander wint krijgt het een iets ander smaakje. Zo niet, als wielrennen heel mooi wordt gespeeld is het altijd geweldig om ernaar te kijken. Ik hoop dat dat laatste vier weken lang het geval is.”

Eerder met Herman van der Zandt:



Tour de France Femmes mist een tijdrit

De vrouwen-Tour moet de sterkste Nederlandse, Annemiek van Vleuten, wat Roxane Knetemann betreft, helemaal liggen. „Vooral het laatste weekend met de slotrit en een klim op de La Plance des Belles Filles. Daar zou zij in goede doen zelfs minuten kunnen pakken. Ik vind alleen dat een tijdrit in de Tour de France Femmes ontbreekt. In zo’n grote ronde die zo groot wordt neergezet als de Tour doet, hoort gewoon een proloog of een tijdrit. Dat hoort in elke etappekoers.”

Roxane Knetemann en de Tour

Hoe graag had de jonge Roxane Knetemann over de Champs-Élysées gefietst, daar waar haar in 2004 tijdens het fietsen overleden vader met Tour-winnaar Joop Zoetemelk ooit juichend over de finish kwam? En waar Gerrie Knetemann zelfs ooit won. Over tegendraads gesproken, als je verwacht dat ze heel hard ‘ja’ zou roepen: „Eerlijk gezegd heb ik de kans gehad, toen de eendaagse La Course een paar keer werd georganiseerd. Ik had het graag gedaan hoor, maar een paar andere wedstrijden vond ik veel cooler. Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld, dat vond ik nou een mooie parcours. Maar de Tour de France wordt bijzonder hoor, zoals etappekoersen vaak kunnen zijn. Dat mis ik best een beetje. Aan de andere kant bevalt dit leven als analist me ook heel goed.”

🚴‍♂️ NOS en de Tour de France De NOS zendt alle 21 etappes bij de mannen vanaf morgen live uit. Tien etappes van start tot finish.

De Avondetappe met Dione de Graaff blikt dagelijks terug en vooruit. Gasten die langs komen zijn onder meer Roxane Knetemann, Danny Nelissen, Marcel Kittel, Stef Clement, Michael Boogerd, Estevana Polman, Rafael van der Vaart en Irene Schouten.

NOS Radio Tour de France is drie weken langs tussen 14.00 en 18.30 uur op NPO Radio 1 te horen. De laatste week kunnen fans erbij zijn. Dat wordt er uitgezonden vanuit een speciaal Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum.

De Tour de France Femmes is van 24 tot en met 31 juli acht dagen live te zien (2 uur per etappe). Het commentaar: Danny Nelissen en Roxane Knetemann.

Meer weten over de Tour de France bij de NOS? Dat vind je hier.