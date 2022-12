Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (4) wil geen gedag zeggen tegen de juf, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Pia: „Mijn dochter (4) wil geen gedag zeggen tegen de juf, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (4) wil geen gedag zeggen tegen de juf, wat kan ik doen?’

„Hai Lisa,

Mijn dochter zit sinds een tijdje op school en na iedere schooldag brengt de juf ze naar buiten. Daar worden de kleuters één voor één overgedragen aan de ouders. De juf geeft ieder kind dan een handje en zegt dan bijvoorbeeld: ‘Tot morgen!’ Nu wil mijn dochter daar dus niets van weten. Ze wil de juf geen gedag zeggen en al helemaal geen handje geven. In het begin dacht ik dat het verlegenheid was, maar het duurt nu al een paar maanden. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Pia”

Het antwoord

„Hai Pia,

Ten eerste is je dochter zeker niet de enige waarbij dit voorkomt en het is vooralsnog denk ik niet iets om je zorgen over te maken. Het lijkt mij wel belangrijk om te achterhalen wat erachter zit. Is het inderdaad verlegenheid? Of kan het zijn dat er spanning op zit?

In het laatste geval helpt het niet om er steeds de nadruk op te leggen. Dat kan juist voor een blokkade zorgen. Zeker als iedereen op haar focust en ze iets moet gaan zeggen. Het is ook goed om je te beseffen dat school, en alles wat daarbij hoort, nieuw is en behoorlijk wat spanning kan opleveren. Juf gedag zeggen, kringgesprekjes, speelafspraakjes, misschien is het gewoon even veel voor haar.

Heb je het idee dat het gedag zeggen al iets groots is geworden? Dan helpt het misschien om te zorgen voor zo min mogelijk aandacht voor het ‘geen gedag zeggen’. De kans is dan groot dat ze het ineens gewoon gaat zeggen.

Wat je in ieder geval kunt doen, is uitleggen waarom het fijn of leuk is als je gedag zegt. Zo leer je jouw dochter dat het fijn is om dat te doen, niet dat ze het moet doen omdat ‘wíj’ het zeggen. Benadruk de momenten waarop iemand haar of jou gedag zegt (en je haar bijvoorbeeld ziet stralen). Verwoord dat, benoem hoe leuk dat is. Zonder erachter te zeggen: „En waarom doe jij dat nou niet?” Of: „Ga jij het nou ook doen?”

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft door gedag te zeggen en misschien kun je de druk wegnemen door een alternatief te verzinnen. Bijvoorbeeld door (op een rustig moment thuis) te zeggen: „Gedag zeggen vind je nu nog even te moeilijk, zullen we kijken of zwaaien wel lukt?” Geef haar dan een knipoog of aai over haar bol als het lukt, dat is een stuk subtieler en haalt de spanning weg.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.