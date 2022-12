Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sarena won Heel Holland Bakt in 2015: ‘Heb veel aan mijn titel te danken’

Heel Holland Bakt begint vanavond, wat vliegt de tijd, aan seizoen 10! Metro zocht in verband met het jubileum één van toppers van weleer op. We vonden: Sarena Solari (37), tegenwoordig woonachtig in het Drentse dorpje Ees, waar zij aan huis een kookstudio voor workshops runt. Sarena was de eerste vrouwelijke winnaar van Heel Holland Bakt, in 2015 in seizoen 3.

De kandidaten van het Heel Holland Bakt-jubileumseizoen heten Amel, Ben, Erna, Fons, Geraldine, Ingrid, Jan, Mercedes, Sander en Zineb. We leren deze koeken- en taartenbakkers vanaf vanavond natuurlijk beter kennen. Drie gezichten en één kop zijn vertrouwd en kennen we al te goed: André van Duin, Janny van der Heijden (samen waren zij vorige week op dreef in veel bekeken tv-programma Scrooge Live), Robèrt van Beckhoven en Nhaan. Laatstgenoemde is de teckel van Janny die dit voorjaar nog diep ontgoocheld was. Het Instagram-account van het dier, Nhaan Celebrity Dog, werd wegens de leeftijd geblokkeerd. „Wat een waanzin dit”, zei de bazin van Nhaan toen. Deze week sprak Van der Heijden heel andere taal. Zij belooft een Heel Holland Bakt-reeks die ‘diverser in mensen en baksels is’.

Tien jaar Heel Holland Bakt vieren

Het kan haast niet anders dan een feestelijk Heel Holland Bakt-seizoen worden. Hoe gaan de juryleden het heuglijke feit ‘tien seizoenen’ vieren? Meester Patissier Robèrt van Beckhoven, die de Metro-redactie in april nog op dubbeldekker-tompoucen voor Koningsdag trakteerde: „Sowieso met champagne en met heel veel plezier maken. Enne, ik ben eigenlijk al weer met het vólgende seizoen bezig.” Van Beckhoven bedacht met culinair journaliste Janny van der Heijden weer alle opdrachten voor de komende afleveringen.

Wat André van Duin betreft is het ‘hartig’ wat de klok slaat en hoopt hij – deze hele editie is al opgenomen – dat seizoen 11 nog hartiger wordt dan 10. „Voor ik erbij kwam, was er nooit een hartige hap”, zegt de komiek en presentator. Robèrt van Beckhoven: „We moeten nog iets met hartig, zeggen we tegenwoordig. Voor André.” Janny van der Heijden vindt seizoen 10 „hééérlijk” klinken. „Het is een cadeautje.” André van Duin wil nog wel iets verklappen: „Het blijft tot de allerlaatste uitzending hartstikke spannend. Iedereen kan dan nog winnen.” En bedankt meneer Van Duin… die laatste uitzending heet namelijk de finale en heeft meerdere overgebleven kandidaten.

👩‍🍳 10e seizoen Heel Holland Bakt In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Heel Holland Bakt gaan tien nieuwe bakkers vanavond aan de slag met een jubileum-waardig thema. Het thema is uiteraard: 10-jarig jubileum. De tekst zijn verder: 25-12: Kerst, 1-1: Van Gogh, 8-1: Karamel, 15-1: Koek, 22-1: Chinees Nieuwjaar, 29-1: Halve Finale, 5-2: Finale, wie wordt de beste thuisbakker van Nederland 2023?

Winnares Heel Holland Bakt

De winnares van Heel Holland Bakt-seizoen drie was Sarena Solari. Destijds woonde zij in Muntendam, waar zij Metro nog een interview gaf over haar Italiaanse bakboek dat zij na de winst schreef. Het is haar goed gegaan: ze heeft nu een gezin met twee kinderen. En ja, haar bak-zege heeft haar een nieuw leven gebracht: Sarena’s Keuken. Dat Heel Holland Bakt aan alweer het tiende seizoen aanbeland is, noemt Sarena „best veel”. Maar: „Het was ook wel gelijk een succes en Engeland gold als grote voorbeeld. Ik had wel verwacht dat het een blijvertje zou zijn, maar dat nog steeds zóveel mensen kijken… heel knap. Meestal zwakt zoiets na verloop van tijd wat af.”

„Na Heel Holland Bakt is er voor mij veel veranderd”, geeft Sarena toe. In positieve zin dan: „Ik had al wat concepten en plannen op kookgebied liggen, maar moest nog starten. Door Heel Holland Bakt is alles in een stroomversnelling gegaan. Ik werkte in de communicatie en was eind 2014 bij jeugdinrichting Het Poortje begonnen. Oók leuk, maar ik wilde daar het liefst 24 uur per week werken, zodat ik ook iets voor mezelf kon starten. Dat zou per 2016 kunnen. Maar ja, ik won… Dat gaf zoveel publiciteit en reclame, dat ik bij Het Poortje kon stoppen. Ik hoefde niet een paar jaar langzaam op te bouwen, maar kon in één keer starten.”

Reizen naar culinaire geboortegrond

Het eigen bedrijf bestond voor Sarena Solari toen uit het organiseren van culinaire reizen naar haar geboortegrond (en de producten die daar op groeien): Italië. Hoewel zij als klein meisje naar Nederland verhuisde, werd de passie voor koken en de Italiaanse keuken haar met de paplepel ingegoten. Familie van Sarena woont nog altijd in het land van de overheerlijke taarten en meest smaakvolle pasta’s. „Ik wilde iets met die keuken, daar was ik altijd al mee bezig. Door mensen naar mijn geboortestreek en de producten mee te nemen, kon ik mijn boodschap het beste overbrengen. Laten zien hoe die wijn wordt gemaakt, welke families daarmee bezig zijn. De verhalen die erbij horen vertellen, vind ik het mooiste. De reizen bleken daarvoor de beste vorm, hoewel ik nul ervaring qua organiseren op dat gebied had.”

Soms geen idee dat Sarena ‘die van Heel Holland Bakt is’

Bij de start van haar trips gingen er heus mensen mee omdat Sarena een Heel Holland Bakt-gezicht was geworden. „Maar”, voegt zij er meteen aan toen, „iedereen was wel oprecht in koken geïnteresseerd. Bij een workshop ligt de drempel lager, dan ben je 60 of 70 euro kwijt. Die reizen kostten 600 of 700 euro en zoiets boek je niet voor mijn tv-gezicht. Het heeft wel geholpen, want anders hadden ze van mijn culinaire trips misschien nooit gehoord. Er waren reizen waarbij twee derde van de deelnemers nog nooit naar Heel Holland Bakt hadden gekeken, hoor. Sommige mensen hadden geen idee, die hoorden van mijn winst pas in de groep.”

Zo gaat het inmiddels ook bij haar workshops. Sarena geeft die in een kookstudio aan huis, Sarena’s Keuken, die zij bouwde in coronatijd. Cursisten hebben aan het begin vaak geen idee wie zij is. De kook- en bakliefhebster lacht: „Ja, er bestaan mensen aan wie het voorbij is gegaan. Steeds meer. Zeven jaar geleden stond ik in alle media, nu is dat natuurlijk veel minder (al is nog af en toe in tv-programma’s van Omroep MAX te zien, red.).” Ze heeft er na de opening van de kookstudio acht volgeboekte workshops op zitten, dus de Heel Holland Bakt-ster van weleer is een meer dan tevreden mens.

Wat, als…

Wat had Sarena gedaan als zij zich in 2015 niet voor Heel Holland Bakt had aangemeld? „Ik denk dat ik hier dan ook wel bij was uit gekomen. Misschien wat minder groot, of in een andere vorm. Ik probeer graag nieuwe dingen, dat was toen zo en nog steeds. Vraag me nu ook niet wat ik over tien jaar waarschijnlijk doe. Ik heb namelijk geen flauw idee. Op dit moment word ik hier heel gelukkig van, maar misschien is dat over vijf jaar wel heel anders.”



Nog even terug naar dat gedenkwaardige Heel Holland Bakt-jaar 2015. Waar was Sarena Solari nou zo goed in? „Als ik terugdenk aan wat de jury vaak zei, dan had Robèrt het vaak over smaak. Grappig: ik gebruikte de Italiaanse patisserie veel, dus smaken die voor mij vrij normaal waren. Gelukkig dat die voor de jury minder bekend waren, zij vonden het bijzonder. Later, toen ik het Italiaanse meer losliet, vond de jury dat ik de smaken nog steeds goed combineerde. Dat was in ieder geval altijd goed voor mekaar, alleen de uitvoering soms niet haha. Ik próbeerde het in elk geval altijd mooi te maken. Wat me ook goed afging, was improviseren. Er was altijd wel wat, waardoor je moest reageren om het toch tot een goed einde te kunnen brengen.”

Het seizoen van Martine Bijl

Heel Holland Bakt-seizoen 3 betekende een grote lach op het gezicht van Sarena, maar er was ook verdriet. Martine Bijl, toen nog lid van de jury (en vooral goed voor de komische noot) in plaats van André van Duin, kreeg een hersenbloeding. De uitzendingen waren toen allemaal al opgenomen, maar alleen de finale-uitzending had de gewaardeerde Bijl nog niet ingesproken. Janny van der Heijden nam dat toen voor haar rekening. Martine Bijl overleed ná de reeks, op 71-jarige leeftijd.

Dat was toen, weer terug naar het nu. Is Sarena altijd een trouwe kijkster van Heel Holland Bakt gebleven? „Niet trouw”, geeft zij eerlijk toe. „Maar ik ben wel altijd benieuwd en kijk dingen halverwege of na het seizoen terug. De vorige keer werd het op zaterdag uitgezonden, dat moest ik door drukte helemaal missen. Maar uiteindelijk heb ook dat even snel kunnen bingen, tijdens de afwas.”

Heel Holland Bakt seizoen 10 is vanaf vandaag acht zondagen om 20.25 uur bij Omroep MAX te zien op NPO 1.