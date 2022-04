Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Robèrt van Beckhoven laat dubbeldekker-tompoucen thuisbezorgen én geeft tips: ‘Leg ‘m op z’n zijkant’

Bij Koningsdag hoort een tompouce. Oké, de kleur oranje staat misschien op één, maar een tompouce zul je in bijna ieder huishouden wel vinden. Maar je hebt tompoucen en je hebt tompóúcen. Die laatste soort, die maakt Meester Patissier en Meester Boulange Robèrt van Beckhoven. En ook jij kunt zijn dubbeldekkers in huis halen. Metro sprak met de BB’er (beroemde bakker) over zijn Koningsdag-actie voor de Voedselbank.

In Amsterdam en Den Bosch zijn vandaag en morgen namelijk tompoucen te bestellen. Dat doe je via Thuisbezorgd.nl, alle opbrengsten van de actie gaan naar de Voedselbank. „Een opwarmertje voor Koningsdag”, noemt Van Beckhoven het als Metro hem aan de telefoon heeft. Eén ding blijkt bovenal: de goedlachse bakker is dól op tompoucen. Dat het gebakje hem de neus uitkomt? Dat zal niet gebeuren. „Ik heb er vandaag al bijna drie op”, vertelt hij lachend.

Opbrengst tompoucen naar Voedselbank

Misschien staat het je nog vers in het geheugen: de chaos die vorig jaar op Koningsdag ontstond in Oisterwijk, toen Van Beckhoven een heuse tompouce-drive through opende. Zo’n drive through is er altijd al, met kerst, maar omdat er dat jaar met Koningsdag zo weinig te doen was, leek het een goed idee om mensen een leuk uitje te bieden. „Dat ging zó goed dat het fout ging”, zegt Van Beckhoven. „Mensen stonden soms wel anderhalf uur in de rij, daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee. Maar op Koningsdag wil iedereen één ding: rond 10.00 uur bij de koffie een tompouce. Dus het is begrijpelijk dat mensen de timeslots met een korreltje zout namen.”

Dit jaar gaat dat echter anders. Als je in Amsterdam of Den Bosch woont – of daar toevallig bent – kun je de tompoucen namelijk ook bestellen. En dan worden ze zo bij je aan de deur afgeleverd. Van Beckhoven: „We begonnen om een uur of twaalf met bestellingen aannemen, maar het bakken begon natuurlijk vanochtend al. Volgens mij lopen de bestellingen continue door. Het is wel een op is op-principe, we kunnen er per plek en dag zo’n 1000 laten bezorgen.”

Van Beckhoven zelf heeft er dus al een aantal achter de kiezen: „Ja, dat is toch gezellig, een tompouce hier, hapje daar voor een video. Ik heb ook bij Quinty Trustfull en Monica Geuze thuis tompoucen bezorgd, dus die hebben al genoten.”

🍰 Waarom tompoucen op Koningsdag? Een tompouce bij Koningsdag, dat hoort er ‘gewoon’ bij, toch? Veel mensen nemen deze traditie inderdaad voor lief – en groot gelijk hebben ze – maar het heeft wel degelijk een betekenis. Van Beckhoven legt uit: „Als er iemand geboren wordt, eten wij traditiegetrouw beschuit met muisjes. Bij het koninklijk huis is de traditie een tompouce. En omdat wij op Koningsdag (of Koninginnedag) de geboorte van een lid van het koninklijk huis vieren, eten we een tompouce.” Dus het is simpel: omdat het koninklijk huis van decadenter eten dan een beschuitje houdt, genieten wij van meesterlijke tompoucen.

Van Beckhoven: ‘Zorg dat je bladerdeeg goed is’

Wil je zelf aan de slag om tompoucen te maken? Dan heeft de Meester Patissier en Meester Boulange één belangrijke tip voor je: zorg dat je bladerdeeg goed is. „Je moet dat echt goed bakken en niet bang zijn als je ze zelf bakt. Het moet goed droog zijn, niet zo halfgaar. Dan blijft het vocht opnemen en dan wordt ‘ie taai. Bak het bladerdeeg echt goed, het mag best kleur hebben. Ik vind dat ook mooi, en lekker natuurlijk. Voor veel mensen is het zelf maken van een tompouce wel spannend, maar het is een kwestie van oefenen.”

Normaliter – op andere dagen dan Koningsdag – gebruikt Van Beckhoven helemaal geen fondant. „Ik strooi er dan een laagje poedersuiker overheen en zet ze dan nog even in de oven. Dan krijg je een heel mooi karamellaagje, dat mooi glanst, knapperig is en ook nog eens heerlijk smaakt.”

En dan heb je eindelijk een perfecte tompouce gebakken, moet je ‘m nog eten ook. Dat gaat bij negen van de tien mensen finaal mis. Bakkersroom op de wang, fondant op de neus en plakkerige handen. Natuurlijk kun je ‘m helemaal ontleden en zo afgebroken in je mond duwen. Maar ook daar heeft Van Beckhoven een tip voor: „Wat ik altijd doe, is ‘m op z’n zijkantje leggen. Dan kun je met een mes gemakkelijk snijden. De dubbeldekker heeft natuurlijk drie lagen, en met deze techniek krijg je mooie hapjes. Dan blijft het ook wat chiquer.”



🍽 Werkt het? Ook Metro mocht de meesterlijke tompoucen proeven. Volgens Van Beckhoven was dat namelijk wel een goed idee, want zo’n lekkere tompouce wil hij natuurlijk niemand onthouden. Dus, hup, binnen een uur stond er een Thuisbezorgd.nl-bezorger op de stoep. Het oordeel van de redactie? Vier van de vijf sterren. Het fondant is heerlijk, het bladerdeeg precíes knapperig genoeg, maar de slagroom ietwat overheersend. En Robèrts techniek van het schuin-snijden? Dat ging bij ons niet helemaal goed. Maar dat kan aan de redactie-messen liggen. Zorg dus dat je een goed scherpe hebt, dan snijd je er vast als boter doorheen.

‘Dubbeldekker is het ultieme eerbetoon aan de tompouce’

Misschien denk je: waarom zo’n dubbeldekker? Op die vraag geeft Van Beckhoven een simpel antwoord: „Omdat ik Robèrt ben.” Hij lacht erbij, maar er zit een kern van waarheid in. De Meester Patissier en Meester Boulange vindt één ding het belangrijkst: smaak. „We proberen altijd de allerlekkerste creaties te maken, en bladerdeeg is natuurlijk superlekker. Dat is echt essentieel voor een tompouce. Maar ook die dubbele laag met twee vullingen, onderin room met vanille en bovenin slagroom, dat is de allerlekkerste combinatie.”

Wil jij ze nou ook proeven? Vandaag en morgen zijn ze te bestellen bij Thuisbezorgd.nl. Voor een doosje van vier dubbeldekkers leg je 16 euro neer. Dat is wat, maar is het ook waard. Bovendien gaat de opbrengst naar de Voedselbank. Als je in Den Bosch bent, kun je ze hier bestellen. Voor Amsterdam kun je hier terecht. Op Koningsdag zelf zijn de creaties op te halen in Oisterwijk, bij de bakkerij van Van Beckhoven. Het recept van de tompoucen én hoe je ze maakt, vind je hier.