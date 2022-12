Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scrooge Live: hulde kijkers voor sterke arme ouders (en voor André en Janny)

Tv-kijkers hebben gisteravond genoten van Scrooge Live, maar waren vooral onder de indruk. Op sociale media klinkt veel of over de kerstvertelling, waarin ook onbekende Nederlanders die amper geld hebben om eten te kopen eerlijk hun verhaal vertelden. Dapper, zo is de algemene indruk. Gelukkig was er ook iets om hard om te lachen. André van Duin en Janny van der Heijden zorgden, zoals zo vaak, voor de komische noot.

Scrooge Live van Omroep MAX werd opgenomen en live uitgezonden vanuit Dordrecht. Op Twitter oversteeg de gelijknamige hashtag lang de termen die het hele weekend trending waren geweest: Messi, #NEDARG, Marokko en Suriname. Dat had onder meer te maken met het feit dat Scrooge Live een doel had: aandacht vragen voor de 300.000 Nederlanders tot 21 jaar die in armoede leven. Met het programma werden donateurs geworven voor de organisatie Kinderhulp.

Scrooge Live met Paul Groot als vrek

Paul Groot speelde de hoofdrol als knorrepotterige vrek Ebenezer Scrooge, die op kerstavond persoonlijk aanmaningen rondbrengt om postzegels te besparen. Bovendien stuurde hij zijn werkneemster (Maaike Martens) op diezelfde avond naar huis met een dwangbevel wegens een huurachterstand. Zij moest haar tochtige en beschimmelde stulpje met man en zieke zoontje verlaten. Deze A Christmas Carol van Charles Dickens werd aan elkaar gezongen door operazangeres Maria Fiselier. De wijze waarop zij popnummers van nu (hóóg) vertolkte, viel te prijzen. Scrooge Live stond onder leiding van regisseur David Grifhorst en muzikant Erik van Tijn. De twee werkten al jaren samen bij The Passion, dus dan weet je zo ongeveer wat je krijgt.

Onder meer Owen Schumacher, Edwin Jonker, Edo Brunner, Angela Groothuizen, Tineke Schouten, Nadja Hüpscher, Kaj van der Voort en Moïse Trustfull hadden ook een rol. En André van Duin en Janny van der Heijden natuurlijk, als collectanten die van Scrooge geen cent kregen.



Scrooge zonder One Love-band

Grappig, al zal niet iedereen dat hebben gevonden, was de rol van verteller Roué Verveer. Hij haalde Scrooge Live naar 2023, bijvoorbeeld door te zeggen dat die gierigaard zeker geen One Love-band zou dragen. Vanuit het niets ging hij ook uit zijn plaat over de niet gegeven gele kaart aan Messi en Nederland – Argentinië, spelend alsof hij daarna door de regie in zijn oortje werd gecorrigeerd. Raak waren Verveers uitspraken als ‘Scrooge heeft er geen actieve herinneringen aan’ en ‘hij is bang dat hij straks ook nog excuses moet maken over iets uit het verleden’. Kijkers zijn zeer te spreken over zijn slotconclusie: „Kunnen die drie geesten (zij brengen Scrooge tot nieuwe inzichten, red.) ook niet even aanbellen bij die man in het Kremlin? En bij Mark Rutte? Of bij het hele kabinet?”



De scheids en handsbal van Messi wordt ook nog even besproken 😆 in #ScroogeLive pic.twitter.com/obNqZ0bslK — Roelant Siekman🌱⚡️ mstdn.social/@rsi (@RoelantSiekman) December 11, 2022

Schrijnende verhalen

Presentatrice Carrie ten Napel nam de kijkers mee naar de schrijnende verhalen van Nederlanders die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen. Zij vertelden openlijk over bijna geen geld hebben om eten voor de kinderen te kopen, laat staan nieuwe kleding. Eén vader gaf aan hoe zijn jaren van ‘de toeslagenaffaire’ waren geweest: „Dat ik het moeilijk had, maakt nog niet eens zoveel uit. Maar mijn zoon heeft eigenlijk zijn hele basisschooltijd moeten missen.” Een moeder raspte in beeld gekregen blokjes zeep, om er wasmiddel van te koken. „Scheelt toch weer 10 tot 20 euro per maand.” Een andere moeder, afgekeurd door reuma, kreeg zo’n hoge energierekening dat zij zelf besloot zich van het gas af te laten sluiten. „We eten van de Voedselbank. Mijn zoons douchen in het zwembad, dat zij kunnen bezoeken door een pas van de gemeente.”

👍 Kinderhulp Tijdens Scrooge Live verscheen telkens een hulplijn in beeld, waarbij kijkers donateur konden worden van Kinderhulp. Deze organisatie meldt: „En op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Deze winter staan zij letterlijk in de kou. Verwarmingen blijven uit om kosten te besparen. En ook geld voor een warme jas of stevige schoenen ontbreekt.” Aan het einde van Scrooge Live waren al meer dan 10.200 kijkers een nieuwe donateur geworden. Wil jij dat ook? Dat kan via deze link.

Veel mensen vonden de aandacht voor Kinderhulp helemaal op z’n plaats en de vertellers dapper. Een paar voorbeelden:



Het is te hopen dat de politiek meekijkt naar de verhalen van gezinnen die leven van de voedselbank en moeten douchen bij het zwembad. Wat ongelofelijk dapper om dit zo op televisie te delen. En wat gênant dat dit in Nederland mogelijk is. #ScroogeLive — Maarten Hopman (@maartenhopman94) December 11, 2022



#scroogelive op @NPO1 😍 Een bekend kerstverhaal, actueel gebracht gecombineerd met hele mooie, toepasselijke, muziek. Het is toch erg om te zien dat er zoveel onzichtbare armoede is in ons welvarende Nederland 😔😳 — JJ Del ⓣa (@71Dodger) December 11, 2022



Lachen om André en Janny

Was het allemaal ‘ellende’ in Scrooge Live? Gelukkig niet. Natuurlijk liep het weer goed af. Maar kijkers waren zeker dol op André van Duin en Janny van der Heijden. De twee verzorgden een korte persiflage op hun eigen programma Heel Holland Bakt. Maar vooral hun rol als collectanten viel in de smaak, met dank aan komiek Van Duin. Scrooge vroeg zich af waarom arme kinderen vroeger dun waren en tegenwoordige ‘tonnetjerond’. André van Duin, wijzend op zijn collega: „Daar kan Janny niets aan doen. Ze houdt vocht vast.” Omdat het programma live was, kon Janny van der Heijden niet voorkomen dat zij in lachen uitbarstte.

Toen Scrooge eenmaal gedraaid was en de collectebussen wél wilde vullen, klonk het volgende (en was men op sociale media razend enthousiast).



Quote André van Duin: ‘Doet u ‘t maar even in mijn gleuf, die is groter’. 😂👇🏻😂#ScroogeLive pic.twitter.com/qpXXxRpNL0 — Daan (@Daan_Danado) December 11, 2022



Gratis gas voor iedereen na een trek- eens-aan-mijn-vinger grap. Dit kan alleen André van Duin bedenken. 🤣 #ScroogeLive — Solange (@xdieudonnee) December 11, 2022



Mooie knipoog naar #HeelHollandBakt in #ScroogeLive André van Duin: "Robert zou zeggen 'Hij is nie gaar..!' " 😆 pic.twitter.com/Pb5Qlet3Gp — Roelant Siekman🌱⚡️ mstdn.social/@rsi (@RoelantSiekman) December 11, 2022

Scrooge Live terugkijken kan via NPO Start.