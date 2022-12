Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kunnen we volgens Janny van der Heijden verwachten van nieuw seizoen Heel Holland Bakt

Het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt staat deels in het teken van het tienjarig jubileum van het populaire NPO-programma. Ook is de nieuwe reeks „diverser in mensen en baksels”, zegt jurylid Janny van der Heijden in gesprek met persbureau ANP. Het tiende seizoen van Heel Holland Bakt gaat zondag 18 december van start op NPO 1.

In Heel Holland Bakt strijden tien Nederlanders om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’. Sinds 2013 zendt Omroep MAX het programma, dat gebaseerd is op The Great British Bake Off, jaarlijks uit.

Heel Holland Bakt nog steeds kijkcijferhit

De culinair publiciste vormt samen met Robèrt van Beckhoven de jury van Heel Holland Bakt. „De diversiteit valt dit jaar echt op. Na tien jaar kun je denken: ‘We hebben alle klassiekers wel gehad’, maar er zitten totaal nieuwe dingen in.”

Heel Holland Bakt is al tien jaar een kijkcijferhit. Volgens Van der Heijden is de herkenbaarheid de grote succesfactor. „Je kunt jezelf herkennen in de bakkers, het is alles behalve glamour. En ik denk ook dat het fijn is om in een tijd waarin veel Nederlanders tegenover elkaar staan, iets te hebben waar we allemaal fijn naar kunnen kijken.”

Van der Heijden heeft geen idee hoe lang het succes van Heel Holland Bakt nog gaat duren. „We gaan door zolang iedereen het leuk vindt en dat bekijken we ieder jaar weer opnieuw. Wij als jury, de bakkers, de camera- en geluidsjongens… We hebben allemaal het gevoel dat we het succes moeten verdienen, maar iedereen vindt het nog steeds enig om te maken”, aldus Van der Heijden.

Martine Bijl

In de eerste aflevering van het seizoen zit een opdracht die een eerbetoon is aan Martine Bijl, de voormalige presentatrice van Heel Holland Bakt. Bijl werd in 2015 getroffen door een hersenbloeding, waarna André van Duin het stokje van haar overnam. In 2019 overleed Bijl op 71-jarige leeftijd.